Бывшая жена, бойфренд, собаки, пони: с кем голливудские звезды уединились на карантине

Весна этого года уже получила название «карантинной». Вынужденное «сиденье» дома стало причиной неожиданных объединений, воссоединений и странных, на первый взгляд, дружеских компаний.

Брюс Уиллис с двумя женами

И лидирует в списке этих неожиданностей Брюс Уиллис, которого самоизоляция почему-то застигла в доме бывшей жены – Деми Мур. «Крепкий орешек», судя по фото, выложенному в Сеть его дочерью, не скучал в компании прекрасной Деми: вся семья развлекалась, устроив пижамную вечеринку.

На фото Брюс нежно обнимает бывшую супругу за талию. Этот снимок заставил заволноваться поклонников некогда самой красивой пары Голливуда – они начали надеяться на воссоединение Брюса и Деми.

Однако приехавшая в уютный коттедж настоящая жена Уиллиса – модель Эмма Хеминг – разрушила их надежды. Решив раз и навсегда показать, «кто в доме хозяин», Эмма выложила свою версию событий – фото в обнимку с мужем, и подписала для тех, кто еще не понял: «Видно, насколько сильно он в меня влюблен».

Надо сказать, неожиданные компании во время карантина образовались не только у Брюса Уиллиса с его бывшей семьей.

Психолог: «Человек – стайное животное»

Мы спросили у психолога – стоит ли считать странным стремление людей объединиться даже в не совсем обычные союзы во время карантина?

По мнению Анны Завгородневой, это совершенно нормально:

«Человек – стайное животное. Чем больше у нас есть возможностей для коммуникации – тем лучше».

Кроме того, как справедливо заметила Анна, Брюс Уиллис и Деми Мур ведь не в трехкомнатной «хрущевке» находятся, а в просторном доме.

«Развелись они очень давно, дети у них взрослые… Немного странной выглядит идея жить еще и с нынешней женой Уиллиса, но они ведь не как свингеры живут, а просто на одной территории. Это как пригласить на свадьбу детей разведенных родителей», — добавила психолог.

По ее мнению, гарантией сохранения добрых отношений в этом случае выступают дружелюбие, интеллигентность и терпение.

Надежда Сысоева – заперлась вдвоем с парнем

Например, 35-летняя звезда Comedy Woman Надежда Сысоева, с тех пор как в 2018 году рассталась с продюсером Ильей Бачуриным, не вступала в новые отношения. Или – просто не рассказывала о них.

И вот теперь, в разгар самоизоляции, выяснилось, что она заперлась дома не одна, а с новым бойфрендом. Надежда сама призналась в этом, добавив, что возлюбленный готовит для нее окрошку, пока она выходит в прямой эфир.

Что ж, видимо, карантин несколько ускорил развитие их отношений – как и тысяч других пар, решивших провести это время вместе.

Психолог: «Совместный быт многое покажет»

Психолог Анна Завгороднева считает, что подобная ситуация позволяет хорошо проверить отношения на совместимость:

«Хочешь проверить человека – отправься с ним в путешествие. Или на карантин. Если все проходит хорошо – значит, этот человек тебе подходит. Нередко пары распадаются после нескольких дней, проведенных вместе в непривычной обстановке. Совместный быт способен разрушить пары, которые встречаются месяцы и даже годы».

Если же у пары хорошая совместимость – они используют момент самоизоляции как конфетно-букетный период, стараясь придать ему романтичность: «Совместный быт обязательно выявит, насколько пара совместима», — подчеркнула психолог.

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Шварценеггер – обедает с пони и ослицей

Совсем другую компанию для времяпрепровождения в самоизоляции выбрал для себя Арнольд Шварценеггер. Знаменитый Терминатор держит в своем голливудском особняке настоящий зоопарк, среди обитателей которого есть пони Виски и ослица Лулу, а также – йоркширский терьер Черри. Эти животные теперь – желанные «собеседники» для Арни: он позволяет им даже есть со своего стола, не обращая внимания на громкое чавканье.

Леди Гага и три бульдога

В просторном доме Леди Гаги на Голливудских холмах – раздолье для трех французских бульдогов. Эпатажная певица написала в своем профиле, что очень хотела бы увидеться с родителями, но из-за самоизоляции это невозможно, так что приходится довольствоваться обществом четвероногих.

Впрочем, позднее в сети появилось фото Леди Гаги в обнимку с красивым молодым человеком, и поклонники поняли: не только собаки скрашивают досуг певицы.

Энтони Хопкинс – поет для своего кота

Знаменитому актеру Энтони Хопкинсу уже 82 года, так что для него особенно важно оставаться дома в период пандемии. Чтобы не скучать, Хопкинс исполняет песни под фортепиано для своего кота Нибло, — именно с ним Энтони проводит сейчас время.

Психолог: «Ослики более общительны, чем котики»

Психолог считает, что нахождение в помещение с животными – это очень правильно и полезно: «Чем более развито животное – тем оно более контактно. Собаки, пони и другие высокоразвитые животные – отзывчивые и дружелюбные. Ослики – вообще более коммуникабельны, чем котики, они больше привязываются к человеку».

Подводя итоги, Анна Завгороднева отметила:

«Люди объединились на карантине с теми, с кем можно существовать вместе месяц и не заработать себе при этом нервный срыв. Многие имеющие загородные дома перевезли туда всех родственников, особенно пожилых. Получились такие расширенные семьи».

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Завгороднева — психолог со стажем практической работы 12 лет. Окончила Волгоградский государственный социально-педагогический университет, руководит Центром психологической помощи.

А с кем бы вы смогли провести месяц или два в одном доме, не получив при этом нервный срыв?