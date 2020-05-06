Как рождались хиты Максима Фадеева, которые помогают выстоять перед жизненными ударами

6 мая – день рождения композитора, исполнителя, музыкального продюсера Максима Фадеева. Ему исполняется 52 года, и мы от души поздравляем этого талантливого человека!

Песни Фадеева, без сомнения, хорошо известны всем, но мы все же напомним некоторые из них.

«До предела» — в условиях самоизоляции

В создании песни «До предела» участвовала, помимо Максима Фадеева и Валерии, еще и Мария Захарова. Да-да, хорошо известная всем Мария Захарова, российский дипломат. Она написала текст, а Фадеев создал все инструментальные партии для этой композиции.

Официальная премьера песни состоялась 10 апреля 2020 года, — Максим Фадеев представил новую композицию в своем сообществе «ВКонтакте». Фанаты восприняли новинку неоднозначно: многим не понравился вокал Валерии, некоторые решили, что более органично звучал бы голос Наргиз Закировой.

Клип на песню снят в режиме самоизоляции, то есть исполнители друг с другом не пересекались. Операторы снимали Максима через окно, не входя в дом, а потом режиссеры Иосиф Пригожин и Алеся Висич смонтировали видеоряд, руководствуясь идеями Фадеева.

«Гугуша» — посвящение «золотой девочке» Узбекистана

Песня «Гугуша» посвящена дочери президента Узбекистана Ислама Каримова – Гульнаре Каримовой (Гугуша – ласкательное прозвище). Максим Фадеев хорошо знаком с «принцессой Узбекистана», которой пришлось пройти путь от «золотой девочки» до осужденной по нескольким статьям – за хищения государственных средств в особо крупных размерах.

Гульнара, как и Фадеев, пишет стихи и музыку, она профессионально занималась вокалом и когда-то пела вместе с Хулио Иглесиасом, Монтсеррат Кабалье и другими звездами. В песне «Гугуша» есть проникновенные слова – «Гугуша, ты в моем сердце, так зовут мою звезду».

«Адреналин» — написал ключевые слова

В начале 2000-х невероятно популярным стал проект Максима Фадеева «Тотал», а самой известной их песней считается «Адреналин».

Главную строчку этой композиции – «Бьет по глазам адреналин, переживем – ну и черт с ним!» — написал сам Фадеев. В первоначальном варианте там было что-то абсолютно банальное и незапоминающееся, вроде «Важно, что здесь, там, где мы есть…». Об этом рассказывала в интервью солистка «Тотал» — Марина Черкунова.

«Ангелы» — в память о погибших в «Зимней вишне»

Композицию «Ангелы» Максим Фадеев посвятил детям, погибшим в Кемеровском развлекательном центре «Зимняя вишня». Эта песня была им написана специально для его друга Андрея, который потерял в том страшном пожаре сына.

Как рассказывал Фадеев, Андрей, услышав песню, сам попросил композитора выложить ее в открытый доступ – чтобы она помогла и другим пережить потерю близких, как помогла это сделать ему.

«Дыши со мной» — написал, будучи совершенно глухим

Песню «Дыши со мной» Фадеев написал в трудный для себя период – он пытался справиться с последствиями тяжелой травмы. Как рассказывал сам Фадеев, в то время он полностью оглох, и все эти беды, навалившиеся на него одновременно, едва не погубили композитора. Может быть, поэтому композиция «Дыши со мной» получилась такой трогательной и проникновенной.

«Ворона» — шокирующий сплав «русского духа» с этно и роком

Песню «Ворона» Максима Фадеева исполнила в 1996 году певица Линда, в том же году вышел альбом Линды под тем же названием.

По мнению музыкальных критиков, альбом стал вершиной музыкального творчества ка Фадеева, так и Линды. Сама же исполнительница утверждала, что альбом буквально «пропитан русским духом», и в эту концепцию очень гармонично влилась музыка в стиле этно, арт-рок, готик-рок, а также электронная музыка.

«Орлы или вороны» — клип снят на родине Фадеева

Клип на песню Макса Фадеева «Орлы или вороны», которую вместе с автором исполнил Григорий Лепс, был снят в родном городе Фадеева – Кургане.

В нем показаны все дорогие его сердцу места: дом, в котором он жил, школа, в которой учился, закоулки, где происходили «разборки» с местной «братвой»…

В клипе снялись не профессиональные актеры, а реальные жители Кургана, друзья детства Фадеева.

«Вдвоем» — безногий танцор и глухой композитор

Впервые Максим Фадеев спел не свою песню. И это стало знаковым опытом и для него, и для Наргиз Закировой. В клипе на композицию «Вдвоем» снялся Женя Смирнов – участник проекта «Танцы на ТНТ», танцор, несколько лет назад потерявший ногу.

Видео снимали в самой большой европейской библиотеке, и это зрелище – танцующие между тысячами томов девушка и парень без ноги – никого не оставит равнодушным.

Слушая эту песню, вы обязательно ощутите комок в горле, даже без видеоряда. А уж пронзительный танец останется навечно в памяти каждого, кто увидит его хоть раз.

Для Фадеева тема клипа очень близка. Он тоже знает, что это такое – потерять главное в своей жизни. Женя, не мыслящий себе жизни без танцев, потерял ногу, а Максим, талантливый музыкант, однажды лишился слуха…

«Вдвоем» — невероятно мощная композиция: о силе духа, о мужестве, помогающем преодолеть трудности.

Мы поздравляем Максима Фадеева с днем рождения и желаем, конечно же, оставаться таким же мужественным, сильным и упорным, как сейчас. А его творчество поможет не сломаться множеству людей, столкнувшимся с препятствиями.