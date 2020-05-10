Дети, деньги и скандалы Александра Друзя

Вернулся, чтобы проиграть

Сейчас Александр Абрамович с супругой находится на самоизоляции в родном Санкт-Петербурге. Юбиляр ничуть не расстроен тем, что не будет гостей и банкетов, — Друзь не любит праздновать круглые и не очень даты. «Спокойно отношусь к тому, что прошел какой-то отрезок времени», — говорит Александр Абрамович. Хотя старых друзей порой собирал, но в этом году отметит праздник вдвоем с супругой Еленой, выпив за свое здоровье бокал хорошего вина. В этом вопросе Друзь настоящий знаток — из путешествий он непременно привозит любимые французские и итальянские вина. А вот еду даже на праздничном столе юбиляр предпочитает простую.

Если оставить за скобками невозможность полноценно отметить юбилей, то весна-2020 у Друзя выдалась удачной, ведь его вернули в «Что? Где? Когда?». Напомним, шестикратный обладатель «Хрустальной совы» был отлучен от игры, в которой блистал 40 лет. Всему виной скандал, который разгорелся год назад после участия Друзя в передаче «Кто хочет стать миллионером?». Редактор программы Илья Бер заявил, что Друзь предлагал ему слить правильные ответы, а выигранные деньги поделить. Магистр заявил, что скандальный разговор, аудиозапись которого попала в интернет, состоялся лишь потому, что он хотел продажного редактора вывести на чистую воду, — выглядело это объяснение не слишком убедительно. В итоге Друзь извинился, честно отбыл срок дисквалификации и вновь сел за стол в рамках весенней серии игр «Что? Где? Когда?». Правда, появление Друзя команду Виктора Сиднева не спасло: звездный коллектив проиграл зрителям со счетом 5:6, но для Друзя, конечно, важнее была не победа, а сам факт возвращения.

Жизнь — копейка

Участие в «Что? Где? Когда?» доходов не приносит — знатокам здесь не платят, это скорее вопрос статуса. Но на заработки, конечно, регулярное появление на телеэкране косвенно влияет, вот и Друзь востребован как ведущий интеллектуальных игр на корпоративах и мастер-классов (заказчики обычно платят Александру Абрамовичу 200 — 300 тысяч рублей). Также он читает лекции, издает книги, несколько лет назад удачно продал две принадлежащие ему компании, которые занимались грузоперевозками и оптовой торговлей стройматериалами.

Однажды Друзь сорвал банк в телевикторине «Своя игра». Знаток выиграл дорогую иномарку, но отказался ее брать, чтобы не платить внушительный налог. Расчетливый магистр взял свой приз деньгами (за вычетом налога). На полученные средства Александр Абрамович приобрел автомобиль попроще, а на оставшиеся деньги с супругой Еленой слетал в Париж.

Самый лучший дед

С женой Александр знаком с первого класса, а поженились они в 23 года. Живут душа в душу, в семье Александр Абрамович — душка, единоличных решений никогда не принимал: все вопросы, проблемы и радости обсуждаются на семейном совете. Претензия у Елены Друзь к своему знатоку одна: «Каким был заумным занудой, таким и остался».

Александр Абрамович не только примерный муж и отец, но и любящий дед. Внучек у него четыре — дочки Инна и Марина постарались! Обе наследницы Друзя счастливы в браке, получили достойное экономическое образование и высокооплачиваемую работу. Обе успешно играли в «Что? Где? Когда?», Марина также в качестве хобби увлекается стендапом.

Внучек, которых зовут Алиса, Алина, Энсли и Рони, дедушка балует, но в их воспитание не вмешивается. Разве что периодически напоминает: «Интеллектуальные игры полезны и нужны детям — особенно от 12 до 25 лет. Такие игры учат работать головой, самостоятельно принимать решения и самому отвечать за эти решения. На своих дочках я решил поставить эксперимент и результатами доволен».