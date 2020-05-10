Голливуд против COVID-19: Питт шутит, Хэнкс сдает кровь, а ДиКаприо собирает миллионы

А российские знаменитости попрятались от карантина по загородным домам и замерли в ожидании развязки.

В лучшем случае они ведут в Инстаграме трансляции, в худшем — даже боятся выходить на связь. А вот в Голливуде народ попроще и посмелее: кинозвезды первой величины участвуют в борьбе с коронавирусом — кто шуткой и прибауткой, а кто собственной кровью помогает победить заразу.

Питт поглумился над Дональдом Трампом

Оскароносец Брэд Питт выступил в популярнейшем шоу Saturday Night Live и вдоволь поглумился над Дональдом Трампом. Актер в образе главы комиссии Соединенных Штатов по борьбе с COVID-19 и главного инфекциониста страны Энтони Фаучи прокомментировал слова Трампа о том, что инфекция исчезнет «как чудо».

— Чудо — это, конечно, замечательно, — спародировал врача Брэд. — Кто не любит чудеса? Но они не должны быть планом «А». Даже Салли (пилот Чесли Салленбергера, который совершил легендарную посадку на реку Гудзон. — Ред.) до последнего планировал приземлиться в аэропорту.

Помимо этого, актер остроумно сравнил предложенные президентом методы лечения (как известно, Дональд посоветовал принимать дезинфицирующие жидкости внутрь. — Ред.) с флешмобом Tide Pod Challenge, в котором пользователи сети якобы собирались применить капсулы со средством для стирки. Высмеял актер и слова президента о вакцине, которая появится «относительно скоро».

— Относительно скоро по отношению к чему? — спросил Питт. — К истории Земли? Тогда да, вакцина действительно скоро появится. Но, например, если вы скажете другу, что относительно скоро придете, и появитесь через полтора года, то он будет относительно зол.

Хэнкс делится кровью

А вот уже новость без каких-либо шутливых намеков — из крови Тома Хэнкса вот-вот сделают вакцину от вируса. Оказывается, переболевший коронавирусом актер вместе с женой Ритой Уилсон теперь представляет не только праздный, но и научный интерес. Плазму Хэнкса возьмут для изучения антител, чтобы поскорее выработать вакцину от злосчастного COVID-19. А актер, с помощью которого, получается, могут спасти мир, только рад — даже название для нового препарата придумал.

«Сейчас много вопросов о том, что мы будем делать дальше, — написал Хэнкс. — Можем ли мы как-то помочь? И вообще-то мы как раз сейчас узнали, что у нас в крови есть антитела. Еще до того, как нам предложили что-то сдавать, мы сами спросили: «Вам не нужна наша кровь?» Так что теперь мы будем сдавать кровь для тех, кто планирует работать над, как я ее называю, «Хэнксциной».

ДиКаприо и вдова Стива Джобса собрали 25 млн долларов

25 миллионов долларов (1,8 миллиарда рублей) — такова сумма, которую за три недели собрали Леонардо ДиКаприо и вдова Стива Джобса Лорен Пауэлл для фонда продовольственной помощи. Организация помогает людям, на которых сильнее всего повлияли экономические последствия ситуации с коронавирусом. Купленные на деньги фонда продукты раздадут нуждающимся.

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«Спасибо всем, кто до сих пор поддерживал нас, — написал Лео в Инстаграме. — Наши наиболее уязвимые группы — дети, которые не ходят в школу и полагаются на программы школьных обедов, семьи с низким доходом, пожилые люди. Все они встретились с серьезными препятствиями для получения доступа к питанию. Давайте продолжим вместе поддерживать наших соседей в это критическое время».

Мэтт Деймон растит картошку в Ирландии

Мэтт Деймон шумных акций не устраивает, зато радует своим присутствием жителей ирландского городка Далки с населением 8 тысяч человек — именно здесь актер решил переждать пандемию COVID-19. Почему в Далки? Актер жил тут, пока снимался в свежем фильме Ридли Скотта «Последняя дуэль», вот и решил задержаться.

Мэтт расхаживает среди простых смертных, с радостью делает фото. Поскольку у Деймона нет соцсетей, изображения с суперзвездой в маленьком городишке всплывают в твиттерах простых ирландцев.

Разумеется, это стало причиной шуток и мемов. Похоже, высаживая картошку в «Марсианине», Мэтт так влюбился в этот корнеплод, что фотографируется рядом с ним даже в Ирландии. Может, пора Александру Лукашенко приютить голливудскую звезду?