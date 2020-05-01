«Про бабку, дедку, рыбку»: дети сотрудников Teleprogramma.pro заслушиваются «Сказками на ночь» от звезд

Наш спецпроект «Сказки на ночь» оказался невероятно интересным и трогательным. Знаменитости, которых мы привыкли видеть на экранах своих телевизоров, взяли на себя благородную миссию – они записывают для ребятишек сказки, которые те могу слушать перед сном.

Конечно, мамы и бабушки тоже читают детские книжки, рассказывают сказки, поют песенки… Но до чего же интересно послушать сказку, например, из уст актрисы и телеведущей Юлии Зиминой, а заодно «заглянуть» к ней в гости! Или посмотреть настоящий спектакль, который устроила для ребят Эвелина Бледанс!

Словом, сказка от мамы – это здорово, а сказка от знаменитого артиста – это еще и необычно и очень интересно!

Вот и дети наших сотрудников тоже заинтересовались новым проектом. Нет, не проектом – это не детское слово. Они просто с удовольствием «прилипают» к экрану, когда на нем появляется новый «сказочник» — Сергей Жуков со своими детьми, например, Жасмин или Согдиана. Ведь каждый раз это – новые впечатления, новые лица, новые интонации…

Трехлетняя Стеша, дочь журналиста и редактора Анастасии Новиковой, слушая сказку «Федорино горе» Корнея Чуковского в исполнении Юлии Зиминой, настолько увлечена, что забыла про урок танцев.

А «Сказка о рыбаке и рыбке» вызывает у Анечки, дочки журналиста Екатерины Филипповой, множество неожиданных мыслей. Девочка задумчиво слушает, подперев щеку ладошкой. Мама Катя не могла не взять маленькое интервью у дочери:

— Понравилась сказка?

— Да, понравилась, — ответила Анечка кисло-вежливо. — Я ее знаю уже шесть лет. Нет, уже шесть с половиной лет.

— И про что она?

— Про бабку, дедку, рыбку, — вяло перечислила Анечка и оживилась: — Если бы они не знали про рыбку, то жили бы хорошо, и бабка как-нибудь сама купила бы себе новое корыто.

— Ты была такая задумчивая, когда слушала…

— Я слушала сказку и думала, что если бы не было коронавируса, мы могли бы гулять свободно, и я бы прямо сейчас попросилась бы на улицу.

Маленькая Саша – дочь журналиста Марии Горской – не отрывала взгляд от экрана, на котором специально для нее (!) артисты устроили представление, рассказывая, может быть, и знакомую сказку, но совершенно по-новому, не так, как мама.

Восьмилетняя Полина, сестренка журналиста Анастасии Рышковой, может быть, чувствует себя уже совсем взрослой, как это свойственно детям в ее возрасте.

Но разве можно удержаться от улыбки, слушая выразительные голоса артистов! Ведь это почти так же захватывающе, как оказаться в театре, где на сцене происходит волшебство искусства…

Что и говорить, даже мы, взрослые, с удовольствием присоединяемся к своим детям, когда на экране в очередной раз появляется улыбающееся лицо знаменитого артиста и начинает звучать сказка.

А вы еще не слушали? Скорее начинайте – «Сказки на ночь» от звезд ждут вас, у нас еще много впереди!