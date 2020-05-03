Продолжаем сидеть дома: Тутта Ларсен рекомендовала список редких фильмов, мультиков и книг

Почитать книги
Проверенный способ развлечь себя с пользой — книги. Я читаю много, постоянно и часто по нескольку книг одновременно. Вот несколько произведений, которые я рекомендую к прочтению.
- М. Петросян «Дом в Котором»
- Г. Яхина «Зулейха Открывает Глаза»
- А. Сальников «Петровы в Гриппе и Вокруг Него»
- Л.Улицкая «Даниэль Штайн, Переводчик»
- В. Шаров «Репетиции»
- А. Иванов «Географ Глобус Пропил»
- Ф. Бакман «Вторая Жизнь Уве»
- К. Исигуро «Погребенный Великан»
- Т. Бенаквиста «Сага»
- И. Шмелев «Лето Господне»
Насладиться просмотром фильмов
Я хочу поделиться с вами довольно редкими и не самыми известными фильмами, потому что популярные вы и сами знаете. Это картины, которые в то или иное время произвели на меня сильное впечатление и оставили след в моей душе. Главное, мне кажется, что это, в основном, светлые и душевные фильмы, которые подарят вам тепло и надежду.
- «Королевство полной Луны»
- «Последняя песнь Мифунэ»
- «Кикудзиро»
- «Письма отцу Якобу»
- «Король-Рыбак»
- «Звери и хозяин заставы»
- «Жизнь как чудо»
- «Принцесса и воин»
- «Барака» (документальный фильм)
- «Ночь на Земле»
Посмотреть мультики всей семьей
Кроме фильмов я отдельно собрала для вас редкие, но очень классные мультфильмы, которые мы любим и пересматриваем всей семьей. Кстати, многие из них номинировались на «Оскар». С Миадзаки вы все хорошо знакомы, думаю, и я бы в этот список внесла абсолютно все его работы. Но оставила тут два самых наших любимых мульта. Ловите:
- «Песнь моря»
- «Мой сосед Тоторо»
- «Рыбка Поньо на утесе»
- «Тайна Аббатства Келлс»
- «Кошмар перед Рождеством»
- «Эрнест и Селестина»
- «Мальчик и мир»
- «Сказание о принцессе Кагуя»
- «Кубо. Легенда о самурае»
- «Семейка монстров»
- Сериал «Частная жизнь насекомых»
- Сериал «Гора Самоцветов»
- «Князь Владимир»
- «Красная черепаха»
- «Планета сокровищ»
- «Жирафа»
- «Волшебный лес»
- «Потеря»
- Сериал «Самурай Джек»
- «Бесподобный мистер Фокс»
Заняться спортом
Заниматься спортом возможно где и когда угодно. Да, многие из нас привыкли к комфортным тренажерным залам, но поддерживать себя в форме можно и дома. Я вот каждый день делаю зарядку, пусть и через «не хочу». Наш тренер устроил челлендж в Вотсапп, и я не хочу ударить в грязь лицом (и пузом :) Даже скинула пару килограмм.
Покулинарить
Карантин? Изоляция? Уныние? Нет!!! Ударим по коронавирусу витаминами, микроэлементами и ярким цветом! Предлагаю вам веселый и полезный суперфуд-салат!
Надо:
- 450 г красной фасоли
- 2 красных болгарских перца
- 15 помидоров черри
- 10 оливок
- 1 авокадо
- 90 г киноа
- 150 г кукурузы
- Цедра лайма
- Сок лайма
- 2 ст. л. оливкового масла
- Соль
- Перец
- 1/2 пучка петрушки
- 1/2 пучка мяты
- 1 ст. л. меда
Приготовление:
В кастрюле вскипятите воду. Добавьте киноа и варите 7-10 минут. В миску добавьте оливковое масло, цедру и сок лайма, мед, соль, перец и перемешайте. Болгарский перец нарежьте кубиками, помидоры черри разрежьте пополам, оливки нарежьте мелкими кусочками и переложите все в миску с заправкой.
Авокадо очистить от кожуры и нарезать кусочками по 1 см. Добавьте кукурузу и фасоль. Промойте киноа холодной водой и добавьте в миску. Мелко нарежьте мяту и петрушку и добавьте их в миску. Перемешайте деревянной ложкой. Подавайте со свежей зеленью, свежемолотым перцем и оливковым маслом.
Приятного аппетита!
Заняться уборкой
Роль домохозяйки давалась мне с трудом. Много усилий приложила для того, чтобы делегировать быт профессионалам. Няня и домработница были с нами 15 лет. Пришлось по новой учиться вести хозяйство. Можете смеяться, но я звонила домработнице, брала у нее мастер-класс: что чем мыть и как. Оказалось, чистящее средство жутко вонючее, и не очень эффективное, стекла все еще лучше тереть газетой, а бытовая химия в спреях хуже жидкой/порошкообразной, дышать нечем!
Уделить время саморазвитию
Кроме развлечений и бытовых забот можно заняться саморазвитием. Благодаря интернету появилась прекрасная возможность развить навыки в различных профессиях, выучить новые языки, на изучение которых раньше времени не было. Я вот учу норвежский, а мои дети кроме плановых онлайн-уроков занимаются дополнительно в центре образовательных технологий Advance, где учатся развивать внимание и осваивают много полезных и интересных навыков работы с информацией.Устроить творческий вечер с песнями под гитару
Мы с Марфой скучаем по столице на даче, «в изгнании». Нарядились кремлевскими звездами и поем песни, чтобы Москва скорей вернулась к своей обычной жизни.
Открыть домашний кружок «умелые ручки»
Если в запасе есть много свободного времени, а сериалы и фильмы уже приелись, то самое время заняться вещами для души, для себя, а не, потому что это надо или потому что этого требуют от нас какие-то обстоятельства. Вот мы с Марфой открыли домашний кружок «умелые ручки». Набрали наборов для рукоделия и «медитируем». Я вышиваю иллюстрацию к «Маленькому Принцу», а Марфа засела за сложное мозаичное панно с разноцветными бабочками. Рукоделие – прекрасный вариант, чтобы занять время в период карантина. Кто бы мог подумать, что это такой кайф — сидеть с дочкой за столом, никуда не торопиться, болтать и вышивать!
Провости время с семьей
Даже находясь в одном доме, в одной комнате, очень многие семьи не проводят времени вместе, зачастую каждый занят своим делом. Родители не знают, что волнует и интересует их детей, дети понятия не имеют, что делают и чувствуют их родители. Самоизоляция прекрасный шанс, чтобы провести время с родными и близкими, узнать друг друга лучше, стать ближе.