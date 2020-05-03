Продолжаем сидеть дома: Тутта Ларсен рекомендовала список редких фильмов, мультиков и книг

Почитать книги

Проверенный способ развлечь себя с пользой — книги. Я читаю много, постоянно и часто по нескольку книг одновременно. Вот несколько произведений, которые я рекомендую к прочтению.

М. Петросян «Дом в Котором» Г. Яхина «Зулейха Открывает Глаза» А. Сальников «Петровы в Гриппе и Вокруг Него» Л.Улицкая «Даниэль Штайн, Переводчик» В. Шаров «Репетиции» А. Иванов «Географ Глобус Пропил» Ф. Бакман «Вторая Жизнь Уве» К. Исигуро «Погребенный Великан» Т. Бенаквиста «Сага» И. Шмелев «Лето Господне»

Насладиться просмотром фильмов

Я хочу поделиться с вами довольно редкими и не самыми известными фильмами, потому что популярные вы и сами знаете. Это картины, которые в то или иное время произвели на меня сильное впечатление и оставили след в моей душе. Главное, мне кажется, что это, в основном, светлые и душевные фильмы, которые подарят вам тепло и надежду.

«Королевство полной Луны» «Последняя песнь Мифунэ» «Кикудзиро» «Письма отцу Якобу» «Король-Рыбак» «Звери и хозяин заставы» «Жизнь как чудо» «Принцесса и воин» «Барака» (документальный фильм) «Ночь на Земле»

Посмотреть мультики всей семьей

Кроме фильмов я отдельно собрала для вас редкие, но очень классные мультфильмы, которые мы любим и пересматриваем всей семьей. Кстати, многие из них номинировались на «Оскар». С Миадзаки вы все хорошо знакомы, думаю, и я бы в этот список внесла абсолютно все его работы. Но оставила тут два самых наших любимых мульта. Ловите:

«Песнь моря» «Мой сосед Тоторо» «Рыбка Поньо на утесе» «Тайна Аббатства Келлс» «Кошмар перед Рождеством» «Эрнест и Селестина» «Мальчик и мир» «Сказание о принцессе Кагуя» «Кубо. Легенда о самурае» «Семейка монстров» Сериал «Частная жизнь насекомых» Сериал «Гора Самоцветов» «Князь Владимир» «Красная черепаха» «Планета сокровищ» «Жирафа» «Волшебный лес» «Потеря» Сериал «Самурай Джек» «Бесподобный мистер Фокс»

Заняться спортом

Заниматься спортом возможно где и когда угодно. Да, многие из нас привыкли к комфортным тренажерным залам, но поддерживать себя в форме можно и дома. Я вот каждый день делаю зарядку, пусть и через «не хочу». Наш тренер устроил челлендж в Вотсапп, и я не хочу ударить в грязь лицом (и пузом :) Даже скинула пару килограмм.

Покулинарить

Карантин? Изоляция? Уныние? Нет!!! Ударим по коронавирусу витаминами, микроэлементами и ярким цветом! Предлагаю вам веселый и полезный суперфуд-салат!

Надо:

450 г красной фасоли

2 красных болгарских перца

15 помидоров черри

10 оливок

1 авокадо

90 г киноа

150 г кукурузы

Цедра лайма

Сок лайма

2 ст. л. оливкового масла

Соль

Перец

1/2 пучка петрушки

1/2 пучка мяты

1 ст. л. меда

Приготовление:

В кастрюле вскипятите воду. Добавьте киноа и варите 7-10 минут. В миску добавьте оливковое масло, цедру и сок лайма, мед, соль, перец и перемешайте. Болгарский перец нарежьте кубиками, помидоры черри разрежьте пополам, оливки нарежьте мелкими кусочками и переложите все в миску с заправкой.

Авокадо очистить от кожуры и нарезать кусочками по 1 см. Добавьте кукурузу и фасоль. Промойте киноа холодной водой и добавьте в миску. Мелко нарежьте мяту и петрушку и добавьте их в миску. Перемешайте деревянной ложкой. Подавайте со свежей зеленью, свежемолотым перцем и оливковым маслом.

Приятного аппетита!

Заняться уборкой

Роль домохозяйки давалась мне с трудом. Много усилий приложила для того, чтобы делегировать быт профессионалам. Няня и домработница были с нами 15 лет. Пришлось по новой учиться вести хозяйство. Можете смеяться, но я звонила домработнице, брала у нее мастер-класс: что чем мыть и как. Оказалось, чистящее средство жутко вонючее, и не очень эффективное, стекла все еще лучше тереть газетой, а бытовая химия в спреях хуже жидкой/порошкообразной, дышать нечем!

Уделить время саморазвитию

Кроме развлечений и бытовых забот можно заняться саморазвитием. Благодаря интернету появилась прекрасная возможность развить навыки в различных профессиях, выучить новые языки, на изучение которых раньше времени не было. Я вот учу норвежский, а мои дети кроме плановых онлайн-уроков занимаются дополнительно в центре образовательных технологий Advance, где учатся развивать внимание и осваивают много полезных и интересных навыков работы с информацией.Устроить творческий вечер с песнями под гитару

Мы с Марфой скучаем по столице на даче, «в изгнании». Нарядились кремлевскими звездами и поем песни, чтобы Москва скорей вернулась к своей обычной жизни.

Открыть домашний кружок «умелые ручки»

Если в запасе есть много свободного времени, а сериалы и фильмы уже приелись, то самое время заняться вещами для души, для себя, а не, потому что это надо или потому что этого требуют от нас какие-то обстоятельства. Вот мы с Марфой открыли домашний кружок «умелые ручки». Набрали наборов для рукоделия и «медитируем». Я вышиваю иллюстрацию к «Маленькому Принцу», а Марфа засела за сложное мозаичное панно с разноцветными бабочками. Рукоделие – прекрасный вариант, чтобы занять время в период карантина. Кто бы мог подумать, что это такой кайф — сидеть с дочкой за столом, никуда не торопиться, болтать и вышивать!

Провости время с семьей

Даже находясь в одном доме, в одной комнате, очень многие семьи не проводят времени вместе, зачастую каждый занят своим делом. Родители не знают, что волнует и интересует их детей, дети понятия не имеют, что делают и чувствуют их родители. Самоизоляция прекрасный шанс, чтобы провести время с родными и близкими, узнать друг друга лучше, стать ближе.