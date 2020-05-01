«Три поросенка»: Маша Малиновская читает «причесанную» Михалковым сказку

Мы продолжаем наш спецпроект «Сказки на ночь», в котором звезды читают сказки детям.

Многие считают, что «Три поросенка» — русская народная сказка, изложенная поэтом и писателем Сергеем Михалковым. На самом деле сюжет о трех братьях-поросятах, строящих себе дома и спасающихся от коварного Волка, впервые появился в английском фольклоре.

Михалков переработал английскую народную сказку, оставив Волка в живых

При этом русский вариант в обработке Михалкова – более гуманный: в нашей сказке дружные поросята только проучили Волка, а вот в английском варианте серого хищника заживо сварили в котле.

Кстати, если задуматься, то становится ясно: фольклорные сказки вообще довольно часто жестоки, а для детей их адаптируют писатели, смягчая острые углы и «причесывая».

Впервые дети в нашей стране прочитали сказку «Три поросенка» в 1936 году, — именно тогда она впервые была напечатана под авторством С. Михалкова, который перевел и обработал это произведение.

«Три поросенка» сразу же стали одной из любимых сказок детворы, а поросята Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф – любимыми персонажами.

Интересно, что уже потом, в 1968 году, произведение Михалкова перевели на английский язык и издали в Англии.

Что и говорить, сказка оказалась настолько популярной, что ее не раз экранизировали: самыми известными считаются мультфильмы диснеевской киностудии и «Союзмультфильма».

Экранизация-провокация

Между прочим, есть еще одна экранизация «Трех поросят», о которой вы, возможно, не знали. Мультипликатор Тэкс Эвери во время Второй мировой войны создал карикатурную версию известной сказки, в которой в образе страшного серого Волка предстал Гитлер.

Наивными поросятами Эвери показал страны, согласившиеся подписать пакт о ненападении.

А мудрый и дальновидный «капитан Свин» — надо полагать, Наф-Наф – не стал полагаться на лживые обещания Волка и начал готовиться к возможному нападению. Получилась, конечно, история не для детей, а для взрослых.

В исполнении Маши Малиновской сказка «Три поросенка» наверняка понравится малышам. Здесь есть все: веселые герои, захватывающие приключения, опасность и побежденный противник.

А еще – предупреждение: как бы ни хотелось веселиться и бездельничать, нужно заранее готовиться к холодной «зиме», и лучше – вместе с семьей. Скучно точно не будет!