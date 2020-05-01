Демонстрации, флаги, цветы, родители: Якубович, Укупник и другие звезды вспомнили Первомай своего детства

Первое мая – праздник, который не раз менял свое название. Когда-то 1 мая отмечали День международной солидарности трудящихся, и главный лозунг его звучал – «Мир, труд, май». Сейчас его называют – «Праздник Весны и Труда».

Но, каким бы ни было официальное название, для многих Первое мая – один из любимых праздников. Многим этот день запомнился детскими впечатлениями – когда вместе с родителями ходили на демонстрации, с цветами и воздушными шариками, а потом начинались народные гулянья.

Мы решили спросить у знаменитостей – какие детские воспоминания связаны у них с Первомаем?

Алексей Климушкин: «Я был счастливее, чем Билл Гейтс!»

— Один из любимых праздников! Наша семья жила тогда на Владимирском проспекте города Санкт-Петербурга, в большой коммуналке на 25 соседей.

В 6 утра мы с папой уже шли к метро, приезжали на Сенную площадь, тогда она называлась Проспект Мира. И шли пешочком до ДК Володарского.

Вот эта прогулка с папой за ручку, начиная примерно с моих лет четырех, и где-то лет до двенадцати, мне очень хорошо помнится. Это было, во-первых, единение с папой. А потом, в ДК Володарского, нам полтора часа показывали мультфильмы!

Это было такое счастье, которое сейчас я даже не знаю, с чем сравнить. Билл Гейтс, может, и испытывает иногда что-то похожее… Вот я тогда был Биллом Гейтсом, я испытывал все счастье мира.

А потом мы шли на демонстрации, кричали «ура». Папа с друзьями потихоньку выпивал – по «чуть-чуть», там не было никакого пьянства.

Первое мая – это радость детства. И политики тут не было, я не понимал, за что я кричу «ура» — за Брежнева, за КПСС…

Я ждал, когда на Дворцовой площади, на трибуне, объявят – «А теперь проходит колонна фабрики имени Володарского! Ура!». И вот это «ура» — у меня мурашки до сих пор.

Анита Цой: «Человек должен трудиться, и тогда счастье его найдет»

— Это всегда был очень счастливый и веселый праздник. Я очень любила парады, всякие массовые представления. И для меня выход на парад, на демонстрацию всегда был большим событием.

Когда я училась в школе, мы специально для этих демонстраций сами мастерили ветки с цветами, несли флаги, гвоздики, воздушные шары. Такой был светлый, красивый праздник. У девочек в волосах были огромные красивые банты, мы все дружно шагали… Праздник мира и труда.

Родители всегда напоминали, мама мне говорила: «Ты поняла, что каждый человек всегда должен трудиться? И тогда счастье его найдет!».

Наталья Сенчукова: «В Пятигорске после 1 мая начиналось лето»

— Я с первого класса танцевала, и первого мая мы всегда выступали где-то – и в школе, и на центральной площади. Мы жили в Пятигорске, у нас в этот день уже было тепло. По крайней мере – не шел снег, как в Москве и Подмосковье. В этом мне повезло.

Воспоминания о празднике первого мая – только приятные. Я не могла ходить с родителями, потому что у меня папа был военный, и они там всегда маршировали на парадах. Поэтому мое Первое мая началось, когда я уже училась в школе и была участницей праздника, танцевала – защищала честь школы, города, как артистка. Любое выступление для меня было праздником.

После 1 мая в Пятигорск уже практически приходило лето, так что ощущения были самые приятные. Жаль, что сейчас нельзя выйти на улицу и почувствовать этот праздник, как раньше…

Леонид Якубович: «Родители были живы-здоровы»

— Детские воспоминания – самые светлые! Все Первого мая были замечательными. Это был огромный праздник для всей страны. Шли на демонстрации, несли флаги, цветы, родители были живы-здоровы. Все было замечательно!

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Аркадий Укупник: «Смотрел салют на плечах у отца

— Воспоминания, наверное, такие же, как у всех. Первомайский парад, салют, который я смотрел на плечах у отца или за руку с дедом.

Празднично, солнечно, вокруг – радостные лица. Трибуны. Все поют песни. Скоро лето… Словом, одно из самых ярких детских впечатлений.

А какие воспоминания, связанные с этим праздником, остались в вашем сердце?