«90-е годы – это все-таки период безвластия»: звезды считают, что кризис-2020 не похож на те времена

Известные люди рассказали Teleprogramma.pro о том, чем занимались в 90-е годы.

Существует ли на самом деле сходство между лихими 90-ми годами и той ситуацией, в которой оказались мы все сейчас? Ведь все чаще и чаще мы стали слышать разговоры об агонии малого и среднего бизнеса, о росте безработицы, о депрессии, охватившей значительную часть населения страны.

А находят ли наши звезды параллели между прошлой и нынешней ситуацией? И как они живут сейчас, когда весь мир охвачен борьбой с коронавирусом?

Людмила Чурсина: «Эта ситуация уникальная»

По словам актрисы Людмилы Чурсиной, определенные сходства все же есть. И 90-е годы для нее – это большая жизнь с ее радостями, потерями и огорчениями. Что касается нынешней ситуации, то у Чурсиной тоже сложилось свое мнение на этот счет.

«У кого-то не хватает денег, кто-то страдает от отсутствия работы. Эта ситуация уникальная, потому что каждый по-своему переживает состояние замкнутости и одиночества, или невозможности пойти в магазин за продуктами. Так что все это естественно и индивидуально», — комментирует Людмила Чурсина.

Игорь Ясулович: «Были деньги – начинали снимать, заканчивались — возникали перерывы»

Народный артист России Игорь Ясулович считает, что сравнивать два времени совершенно неправомочно. Кризис 90-х годов был вызван одними причинами, нынешний – соответственно, распространением пандемии. Но из обеих ситуаций нужно извлекать полезные уроки и больше не совершать ошибок.

Несмотря на то, что сфера культуры в 90-е годы переживала не лучшие времена, создатели фильмов помнили: важнейшим из искусств для нас является кино.

«Были деньги – начинали снимать, а когда финансовые средства кончались, возникали перерывы, — говорит Игорь Ясулович. — Потом вдруг раздавался звонок, и голос на том конце провода сообщал, что деньги нашлись, и теперь мы будем продолжать съемки снова. Продюсеры фильма выплачивали долги, начинали снимать, а потом снова останавливались».

Сами актеры тоже помнили: на продюсеров надейся, а сам не плошай.

«Если бы молодые ждали, когда нас позовут на съемки, то могли бы потерять профессию, — отметил Игорь Ясулович. — Осознав это, мы начинали что-то делать, репетировать, нам удалось создавать весьма неплохие постановки, например, спектакль «Похождения Чичикова». Он как-то очень заметно тогда прошел».

Сейчас же Игорь Ясулович, как и большинство россиян, находится в режиме самоизоляции. Спектакли в театре Маяковского и в Театре юного зрителя, где артист служит с 1994 года, отменены. Но в ТЮЗе проходят онлайн-репетиции будущего спектакля, и, по словам Ясуловича, сейчас он переживает «застольный» период.

«В этот период мы просто садимся и читаем новую пьесу. Размышляем, задаем вопросы, снова перечитываем. Этим и занимаемся сейчас, чтобы не терять время. Все эти видеоконференции и удаленные встречи тоже полезны тем, что мы не умираем от безделья, а загружаем голову, не даем душе лениться, думаем. А когда все кончится, выйдем на площадку и займемся полноценной творческой работой», — говорит Игорь Ясулович.

Что же касается кинематографа, то, по словам актера, все запланированные съемки с его участием были завершены еще до развития пандемии. Поскольку в ближайшее время сниматься будет негде, рассчитывать на дополнительный заработок не придется.

Но всем людям, оказавшимся в таком положении, артист советует вспомнить сюжет сказки «Две лягушки», где две квакши попали в кувшин со сметаной. Только одна опустила лапки и пошла на дно, а другая собственными усилиями взбила масло.

Вот и Игорь Ясулович призывает всех взбивать масло. Но при этом за сложившимся положением ведь должно следить и государство.

— Как вы думаете, как коронавирус повлияет на развитие театра и киноиндустрию?

— Будет грамотней организован процесс. В 90-е мы не рассчитывали на деньги, а уж на большие тем более. Но, тем не менее, люди вели себя очень достойно. И продюсеры находили деньги, выплачивали группе долги и продолжали съемки дальше. Возможно, так и будет сейчас.

Просто нужно создавать условия для возрождения кинематографа и театра. И они должны быть именно такими, чтобы все происходило не вопреки, а благодаря. Это нормальный человеческий взгляд.

Регина Дубовицкая: «Тогда была надежда, что мы идем в правильном направлении»



Создательница культовой программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая также посоветовала не сравнивать 90-е годы и нынешнюю ситуацию.

«Тогда была надежда, что мы идем в правильном направлении. Но ни в 90-е годы, ни два года назад, ни даже год назад мы даже не могли представить, что весь мир охватит такая пандемия. Хочется, чтобы все вышли из этой ситуации с наименьшими потерями», — вздыхает известная юмористка.

90-е же годы Регина Дубовицкая вспоминает как счастливые. Тогда же начали выходить первые выпуски «Аншлага», принесшие Дубовицкой большую популярность и любовь зрителей.

Сейчас же передача продолжает радовать зрителей до сих пор. Так, Регина Дубовицкая, пользуясь случаем, анонсировала новый выпуск шоу 3 мая.

В данный момент она работает над своим детищем в удаленном режиме. На вопрос, а останется ли необходимость в офисной работе после окончания пандемии, Регина Дубовицкая ответила так:

«Частично что-то можно и делать. Но поскольку я должна встречаться со своими артистами, то надо брать интервью, обсуждать с авторами новые номера, что-то переделывать. Есть много всего, что нужно делать не удаленно».

Как Роза Сябитова работала нянечкой в 90-е годы

Знаменитая телесваха, ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова тоже дала свою справедливую оценку тем событиям.

«90-е годы – это все-таки период безвластия. Сейчас же мы живем в государстве, где все это существует, — поясняет Роза. — Когда начинаются всякие сравнения, сравнивают обычно те, кто не жил в то время. И почему-то чаще всего говорят о негативе. А мне бы, наоборот, хотелось бы отметить положительные тенденции. Например, разве в 90-х годах нуждающимся помогали волонтеры? Сейчас же только дайте информацию, что нужна помощь, и вам тут же помогут. Более того, мне нравится структура, где все четко и отлажено. Не ошибаются только те, кто не работает».

В 90-е годы на долю телеведущей выпало немало тяжелых испытаний. В тот период она осталась одна с двумя детьми. И чтобы выжить, работала нянечкой, при условии, что с ней будут находиться и ее ребятишки.

К счастью, работодатели шли на подобный компромисс. Благодаря своей смекалке Роза Сябитова заработывала и на мясо, и на молоко, и на творог для своих чад, могла оплачивать коммунальные услуги. Так, постепенно все и наладилось.

«Я решаю проблему, а не муссирую ее. Моя подружка – это моя подушка. Тогда я вставала утром и говорила: «Роза, хватит, наматывать сопли на кулак, это неконструктивно. А рыдать уже будем потом, когда осознаем, как все это было сложно», — вспоминает Роза Сябитова. — Если мы прошли 90-е годы, то одолеем и коронавирус, потому что сейчас условия совершенно другие – намного лучше. Да и мы и здоровее, и интеллектуальнее. Сейчас мы все вместе. Как говорила моя бабушка: «Выживают гуртом и никак по-другому».

Интересно, что пандемия повлияла на работу Розы в качестве свахи, владеющей собственным агентством, только положительным образом.

По ее словам, раньше люди были настолько загружены карьерой, что у них не было времени, сил и желания заниматься своей личной жизнью. Теперь же свободные женщины, оставшиеся наедине с собой, призадумались об истинных ценностях.

«Я всегда прошу девушек сделать выбор, честно ответив на вопрос: «Если тебя пригласят в одно и то же время на встречу с деловым партнером, обещающим выгодный контракт, или же на свидание с мужчиной мечты, с которым у тебя все сложится, то что ты выберешь?». Если женщина выбирает контракт, то понятно, почему у нее не получается встретить свою любовь. Как раз сейчас люди и призадумались о том, что не работа поддерживает их в тяжелый период…», — поясняет Роза Сябитова.

По словам Розы, в последнее время к ней обращаются «готовенькие, осознанные невесты с правильной мотивацией «Хочу замуж». Поэтому работы у знаменитой свахи непочатый край.