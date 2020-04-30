«Это просто вранье»: экс-бойфренд Борисовой прокомментировал дикие выходки телеведущей

Артист не осуждает свою бывшую возлюбленную, и не держит обиды за то, что она на всю страну обвинила его в рукоприкладстве.

Странное поведение телеведущей и блогера Даны Борисовой в последнее время обсуждают все, кому не лень. Звезда, излечившаяся от наркозависимости еще три года назад, во время пандемии коронавируса вдруг начала активно гоняться за хайпом.

Перессорившись со многими знаменитыми коллегами, она устроила совместный прямой эфир с 30-летней работницей сферы эскорт-услуг Олесей Малибу, вспомнила о том, как сама занималась проституцией и даже показала инстаграм-пользователям грудь.

Как рассказала нам позже певица Анна Калашникова, грудь Борисовой случалось видеть и ей — находясь под воздействием алкоголя или каких-то препаратов, Дана сама присылала откровенные снимки как Анне, так и многим знакомым. По мнению Калашниковой, Дана опять взялась за старое и подсела либо на запрещенные вещества, либо на выпивку.

Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, что думает по поводу происходящего человек, знающий Дану куда лучше — ее бывший возлюбленный — певец Александр Фадеев, более известный как Данко.

Нельзя обвинять человека без доказательств

Мы ожидали, что певец, встречавшийся с Борисовой в 2003 году и бросивший ее ради своей беременной девушки, как и многие другие звезды, обрушится на Дану с критикой и, возможно, даже отомстит ей «добрым словом» за обвинения в домашнем насилии. Но Фадеев оказался джентльменом.

— Зачем Дана совершает все эти странные поступки?

— Я не знаю, но, возможно, ей просто нравится эпатировать публику.

— Вы не думаете, что она могла сорваться?

— Зачем мне об этом думать. Нет смысла сочинять несуществующие истории. Если человек употребляет наркотики, его нужно проверить и все.

Что касается странного поведения, то, пока нет каких-либо доказательств, можно предположить лишь, что человек привлекает к себе внимание. Когда люди в чем-то ее обвиняют, лишь потому, что им так кажется, то это никуда не годится.

— Она всегда была такой, всегда любила эпатаж?

— Нет. Она была маленькой девочкой, играла в игрушки, потом выросла и стала ведущей, потом стала еще кем-то. Люди меняются.

— Изменившись в очередной раз, она начала откровенничать: рассказала, что занималась эскортом, что Елена Ханга – колдунья, а вы – домашний тиран, который ее избивал. Зачем ей это все?

— Люди все время что-то говорят, и я не хочу никому ничего доказывать. Иногда люди говорят просто так. Нет, мне не обидно, потому что это просто вранье. Когда говорят очевидное вранье, на это обижаться бесполезно.

Борисова может изображать наркоманку ради хайпа?

Между тем, не исключено, что Дана, которая, как и многие россияне, сейчас проводит время в самоизоляции, устроила весь этот театр одной актрисы в своем Инстаграме лишь для того, чтобы заработать денег. Она сама рассказала об этом корреспонденту Teleprogramma.pro.

«Я хотела устроить скандальный эфир, и это удалось. После его окончания позвонили с YouTube-шоу «Алена, блин!» и пригласили на съемку. Так что я своей цели достигла», — считает Борисова.

Она также сообщила, что слухи о ее занятии эскортом не имеют под собой никаких оснований. На самом деле последние близкие отношения с мужчиной у Даны были два с половиной года назад. С тех пор она ни с кем не встречалась, а ее единственный мужчина общается с ней лишь по-дружески.

«У меня есть мой бесценный Владимир, который мне цветы по 15 тысяч присылает каждый понедельник, уже на протяжении трех месяцев. Который мне айфон 11-й подарил, который мне денежку на карту кидает. Но он не требует встреч, и я подозреваю, что он женат», — с неким сожалением в голосе сообщила наша собеседница.

А как вам кажется, настолько ли Дана Борисова плоха, как хочет казаться?