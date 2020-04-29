«Доктор Айболит»: Ирина Слуцкая читает «украденную» сказку

Наш спецпроект «Сказки на ночь» пополнился еще одной увлекательной историей, у которой есть свой детективный сюжет!

Свою карьеру фигуристки Ирина завершила в 2006 году, однако о фигурном катании не забыла – снялась в сериале «Жаркий лед», была ведущей ледовых телешоу «Ледниковый период» и «Звезды на льду», сама приняла участие в одном из сезонов «Ледникового периода».

Старшие дети Ирины – 12-летний Артем и 9-летняя Варвара – тоже уверенно чувствуют себя на льду: Артем занимается хоккеем, а Варя, как и ее мама, — фигурным катанием. Чем будет увлекаться младшая Кира – пока еще неясно: девочке всего несколько месяцев.

Как Хью Лофтинг придумал доктора Дулитла и что из этого вышло

Кто не знает этого имени – Доктор Айболит! Доброго доктора, с готовностью бросающегося на помощь животным, придумал Корней Чуковский. Впрочем, не совсем придумал… Скорее – пересказал старую книжку английского писателя Хью Лофтинга о докторе Дулиттле.

Лофтинг начал придумывать веселые и захватывающие приключения доктора Дулиттла в самое, казалось бы, неподходящее для сказок время, — во время Второй мировой войны, находясь на фронте.

Вообще Хью Лофтинг всегда очень любил зверей и мечтал с ними работать, но, чтобы зарабатывать на жизнь, ему пришлось освоить совсем другую специальность – железнодорожного инженера.

На фронте он так сильно скучал по своим детям, что решил хоть как-то развлекать их своими письмами. В каждом послании он рассказывал очередную историю о добром, отзывчивом, мудром докторе Дулиттле, который с радостью лечит людей и зверей, невзирая на козни злых пиратов.

Прототип Айболита – реальный человек

После войны «История доктора Дулиттла» была опубликована на английском языке. Чуковский прочитал эту книгу, а потом переработал и создал свой вариант – сказочную повесть «Доктор Айболит» и поэму «Айболит».

Многие эпизоды Чуковский опустил, зато добавил свои. Например, злобный Бармалей – придумка Корнея Чуковского, в оригинале такого персонажа не было.

Впрочем, сам Чуковский утверждал, что придумал своего Айболита сам, независимо от Хью Лофтинга и его доктора Дулиттла. В подтверждение наш писатель предъявлял свою поэму «Крокодил», в набросках к которой (раньше, чем вышли книги Лофтинга) впервые появлялся добрый доктор – правда, тогда его звали Ойболит.

А прототипом для этого персонажа послужил реальный человек – доктор Тимофей (Цемах) Шабад, которого Чуковский знал лично и невероятной доброте которого не уставал поражаться.

Шабад лечил каждого, кто к нему обращался – нищего, вора, жулика… Уличные ребятишки несли к нему всех хромых собачек и птиц с перебитыми крыльями – и каждый пациент находил утешение и лечение в добрых руках Шабада.

Разные писатели — разные доктора!

В конце концов, не так уж важно, кто придумал доброго доктора первым. Ведь те, кто читал все варианты, подтвердят: версии Лофтинга и Чуковского – совершенно разные.

Главное – сказка Чуковского рассказывает самым маленьким о добре и милосердии, учит не бояться докторов, а верить им.

У Ирины Слуцкой подрастает маленькая дочь Кира – она родилась совсем недавно, в декабре 2019 года, и ей, пожалуй, еще рановато слушать «Айболита». Ну что ж, совсем скоро мама Ира прочитает эту сказку и ей.

А пока она делает это для всех ребятишек, — мальчики и девочки смогут послушать сказку о чудесном докторе перед сном, и как знать – может быть, им приснятся ее герои!