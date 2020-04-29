«Пир во время чумы»: почему звездные артисты соглашаются проводить корпоративы онлайн

Российские шоу-знаменитости высказали мнение, что в скором времени онлайн-концерты и корпоративы станут обычным явлением.

Короновирус всех загнал по домам. Модными тенденциями этой весны стали маски, перчатки, антисептики и… онлайн концерты, которые дают звезды для своих поклонников.

Ученые не могут ответить на вопрос, когда точно пандемия в мире пойдет на спад. А это значит, что пока люди будут работать удаленно, сдавать документы в электронном виде и устраивать онлайн-конференции.

Как стало известно журналистам портала Teleprogramma.pro, некоторые популярные артисты стали получать предложения на проведение онлайн-корпоративов. Мы заинтересовались этой темой и решили спросить мнение звезд на этот счет.

Любовь Успенская придумала грандиозные идеи выступления

Певица Любовь Успенская отметила, что как раз занимается подобными мероприятиями и реализовывает идеи, о которых ранее и помыслить было нельзя.

— Предложения уже поступали, и не одно. Думаю сейчас, как правильно сделать, что главнее, что интереснее.

— Пострадает ли качество выступления, ведь артист не будет чувствовать публику?

— Понимаете, настоящий артист может петь даже в лифте. Когда ты входишь в состояние творчества, тебя не волнует, сколько человек находится в зале. Самое главное, что ты чувствуешь энергетику своего оркестра.

Это и есть то, что никогда в жизни не сможет мне помешать качественно спеть. Я это делаю даже во дворе у себя. На самом деле очень скучаю по сцене. Хочется выйти в красивом платье и спеть для своих зрителей. Даже онлайн.

Анфиса Чехова предложила прийти на корпоротив в пижамах

Телеведущая Анфиса Чехова удивилась подобному вопросу, но посчитала, что такой формат может оказаться очень востребован и после карантина.

— Таких предложений мне не поступало. Класс! Я бы с удовольствием провела такой корпоратив. Это реальная история. Потому что я недавно слышала, как собрали всех сотрудников онлайн и всех уволили. Думаю, тут то же самое.

— Какой дресс-код может быть на подобном мероприятии?

— Пижамная вечеринка конечно.

— Какие плюсы и минусы вы видите в формате онлайн-корпоратива?

— Поддержание корпоративного духа. Потому что люди сидят без работы и не знают, что будет с ними завтра. Они привыкли приходить и видеть коллектив. А если это дружная корпорация, а тут раз и все собрались. О минусах можно сказать одно: нельзя потанцевать в обнимку, выпить, поесть рядом друг с другом, влюбиться.

— Какой должен быть гонорар у ведущего если он будет вести мероприятие на удаленке?

— Гонорар точно будет ниже! Он должен стать ниже, особенно в кризис.

Маша Малиновская видела онлайн-свадьбу

Модель и телеведущая Мария Малиновская так же поддержала новый формат проведения досуга компаний. И более того, рассказала в подробностях, как это будет происходить.

— Сложно этому удивляться. Нам надо подстраиваться под действительность. Вот еще месяц назад я не могла представить, что программу, которую я веду, можно делать из собственной спальни. Это уже происходит с нами. Это может быть в нашей реальности».

— Как технически проводить конкурсы на онлайн-корпоративе?

— Вот у Насти Ивлеевой все прекрасно выполняют конкурсы. Все всех видят и все выполняют задания из собственных квартир. Или уроки у детей.

Технической сложности нет никакой. Я, например, видела, как свадьбу отмечали онлайн. Не нужно задаваться вопросом — может ли такое быть, оно уже есть».

Валерий Сюткин точно знает, как сделать онлайн-концерт

А вот певец Валерий Сюткин считает, что в наше сложное время не стоит и думать о развлечениях. Хотя Валерий Миладович четко дал понять, что такой формат возможен, и он ясно представляет, как это сделать.

— Мне кажется что у людей сейчас не стоит задачи как потратить деньги. Стоит задача как заработать на хлеб насущный, потому что у нашего населения нет никаких запасов…

О каких праздниках может идти речь? Это статья расходов пока не обсуждается. Поэтому те, кто захотят устроить подобный корпоратив, должны понимать, что это будет пир во время чумы. Но как это сделать — я точно знаю».