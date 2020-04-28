«Вынужденная мера»: актеры рассказали о кризисе 90-х

Эпидемия коронавируса сильно ударила по России, а терпеть самоизоляцию с каждым днем все труднее. Повезло тем, кто может зарабатывать, не выходя из квартиры, иные же ищут работу и думают как расплатиться с долгами. Однако не стоит забывать, что в начале 90-х страна пережила куда более страшное потрясение. Журналисты портала Teleprogramma.pro поговорили с известными артистами и выяснили, как быть и что делать.

Александру Панкратову-Черному повезло больше, чем некоторым из его коллег, даже в то нелегкое время он не остался без работы, благодаря тому, что не прекращал развиваться, как актер. Часто ходил в театры на различные постановки и учился, запоминал, не переставал получать полезный опыт. По словам артиста, после окончания пандемии сфера искусства со временем восстановится.

Актер Федор Добронравов также заявил, что даже в 90-е годы театр «Сатирикон», в котором он работал, всегда был полон.

По его словам, тогда все работали не покладая рук, но денег не было, а сейчас ситуация иная, ведь многие просто не могут работать. Все проекты Добронравова в данный момент заморожены, но он стойко воспринимает эту паузу.