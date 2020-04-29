От Маньки Облигации до благородных дам: как Лариса Удовиченко менялась до неузнаваемости

Лариса Ивановна и сейчас выглядит настолько привлекательно и молодо, что на нее буквально «сворачивают головы» все встречные мужчины. Что же говорить о том времени, когда она была моложе и еще прекраснее!

Вспомнить хотя бы ее обворожительную Маньку-Облигацию (фильм «Место встречи изменить нельзя») или элегантную миссис Бэнкс из «Мари Поппинс, до свидания!». Впрочем, обо всем по порядку.

Дебют – на Одесской киностудии в 15 лет

Сейчас уже никто не вспомнит эти фильмы – «Счастливый Кукушкин», ставший дебютным для 15-летней Ларисы, и «Юлька», в котором начинающей актрисе едва исполнилось 17. А заметил талантливую девочку, посещающую студию актеров при Одесской киностудии, режиссер Александр Павловский.

Окончив школу, Лариса, на счету которой к тому времени было уже три работы в кино, не раздумывала над выбором будущей профессии. Она поехала в Москву и поступила во ВГИК, продолжая параллельно сниматься.

Талант раскрывается: «Золотая мина» и «Летучая мышь»

Первой ее серьезной ролью в кино стала работа в фильме «Дочки-матери». Потом последовали другие картины, среди которых можно выделить «Золотую мину» и «Летучую мышь».

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Незабываемо: «Манька-Облигация»

Впрочем, настоящая популярность и народная любовь обрушились на Ларису после выхода на экраны культового фильма Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

Ее Манька-Облигация стала для актрисы настоящей визитной карточкой, причем на долгие годы. Интересно, что изначально актрисе предлагали сыграть Варю – девушку-милиционера. Но Лариса отказалась, выбрав более яркий и выигрышный, на ее взгляд, образ. И не ошиблась!

Список известных фильмов с участием Ларисы Удовиченко пополняет музыкальный фильм «Мэри Поппинс, до свидания!», в котором актриса сыграла чопорную английскую леди, элегантную и очень правильную.

1985-й – триумфальный год

В 1985 году на экраны вышли картины «Самая обаятельная и привлекательная» и «Валентин и Валентина». Талант Удовиченко позволяет ей играть самых разных персонажей – от комедийных и романтичных до глубоких драматических ролей.

В том же году зрители впервые увидели «Зимнюю вишню» — фильм, ставший культовым для миллионов российских женщин. В нем Лариса сыграла подругу главной героини.

«Даже в плохом фильме можно сыграть хорошо»

Долгое время Лариса Удовиченко не отказывалась ни от каких ролей, считая, что даже в плохом фильме можно сыграть хорошо.

Однажды Никита Михалков спросил у нее – почему она соглашается играть в серых, посредственных картинах? Лариса ответила просто: «Если бы я в них не снималась – вы бы меня не знали». И знаменитый режиссер согласился: «Ты права».

На радость поклонникам, Лариса Удовиченко снялась в главной роли в мелодраме «8 марта», где сыграла учительницу с неустроенной личной жизнью. Прежде режиссеры не слишком баловали ее главными ролями – Удовиченко называли «королевой второго плана».

Роли нового тысячелетия

Но время идет, и вот уже много лет Лариса Удовиченко позволяет себе роскошь отказываться от работ, которые ей неинтересны. Тем ценнее каждое ее появление на экране, — ведь теперь актриса появляется только в действительно качественных картинах. К таким относится, например, фильм «Женская логика 2», где Удовиченко сыграла вместе с Алисой Фрейндлих.

Очень популярным стал детективный сериал по романам Дарьи Донцовой «Даша Васильева. Любительница частного сыска», в котором Удовиченко исполнила главную роль.

Лариса Ивановна по-прежнему востребованная актриса театра и кино. Она выглядит просто великолепно, ей никогда не изменяет вкус и чувство меры.

Мы поздравляем любимую актрису с юбилеем и желаем сохранить интерес к жизни и творчеству еще на долгие годы!