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От Маньки Облигации до благородных дам: как Лариса Удовиченко менялась до неузнаваемости

29 апреля свой юбилей празднует народная артистка Российской Федерации Лариса Удовиченко. Любимой актрисе нескольких поколений исполняется 65 лет. Поздравляем!

От Маньки Облигации до благородных дам: как Лариса Удовиченко менялась до неузнаваемости
Актриса Лариса Удовиченко. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Лариса Ивановна и сейчас выглядит настолько привлекательно и молодо, что на нее буквально «сворачивают головы» все встречные мужчины. Что же говорить о том времени, когда она была моложе и еще прекраснее!

Вспомнить хотя бы ее обворожительную Маньку-Облигацию (фильм «Место встречи изменить нельзя») или элегантную миссис Бэнкс из «Мари Поппинс, до свидания!». Впрочем, обо всем по порядку.

Дебют – на Одесской киностудии в 15 лет

15 лет. Кадр из фильма «Счастливый Кукушкин», 1970 г.
15 лет. Кадр из фильма «Счастливый Кукушкин», 1970 г.
17 лет. Кадр из фильма «Юлька», 1972 г.
17 лет. Кадр из фильма «Юлька», 1972 г.

Сейчас уже никто не вспомнит эти фильмы – «Счастливый Кукушкин», ставший дебютным для 15-летней Ларисы, и «Юлька», в котором начинающей актрисе едва исполнилось 17. А заметил талантливую девочку, посещающую студию актеров при Одесской киностудии, режиссер Александр Павловский.

22 года. Кадр из фильма «Золотая мина», 1977 г.
22 года. Кадр из фильма «Золотая мина», 1977 г.
23 года. Кадр из фильма «И это все о нем», 1978 г.
23 года. Кадр из фильма «И это все о нем», 1978 г.

Окончив школу, Лариса, на счету которой к тому времени было уже три работы в кино, не раздумывала над выбором будущей профессии. Она поехала в Москву и поступила во ВГИК, продолжая параллельно сниматься.

Талант раскрывается: «Золотая мина» и «Летучая мышь»

24 года. Кадр из фильма «Летучая мышь», 1979 г.
24 года. Кадр из фильма «Летучая мышь», 1979 г.

Первой ее серьезной ролью в кино стала работа в фильме «Дочки-матери». Потом последовали другие картины, среди которых можно выделить «Золотую мину» и «Летучую мышь».

Незабываемо: «Манька-Облигация»

24 года. Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979 г.
24 года. Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979 г.

Впрочем, настоящая популярность и народная любовь обрушились на Ларису после выхода на экраны культового фильма Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

Ее Манька-Облигация стала для актрисы настоящей визитной карточкой, причем на долгие годы. Интересно, что изначально актрисе предлагали сыграть Варю – девушку-милиционера. Но Лариса отказалась, выбрав более яркий и выигрышный, на ее взгляд, образ. И не ошиблась!

28 лет. Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!», 1983 г.
28 лет. Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!», 1983 г.
29 лет. Кадр из фильма «Мертвые души», 1984 г.
29 лет. Кадр из фильма «Мертвые души», 1984 г.

Список известных фильмов с участием Ларисы Удовиченко пополняет музыкальный фильм «Мэри Поппинс, до свидания!», в котором актриса сыграла чопорную английскую леди, элегантную и очень правильную.

1985-й – триумфальный год

30 лет. Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная, 1985 г.
30 лет. Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная, 1985 г.
30 лет. Кадр из фильма «Валентин и Валентина», 1985 г.
30 лет. Кадр из фильма «Валентин и Валентина», 1985 г.

В 1985 году на экраны вышли картины «Самая обаятельная и привлекательная» и «Валентин и Валентина». Талант Удовиченко позволяет ей играть самых разных персонажей – от комедийных и романтичных до глубоких драматических ролей.

30 лет. Кадр из фильма «Зимняя вишня», 1985 г.
30 лет. Кадр из фильма «Зимняя вишня», 1985 г.

В том же году зрители впервые увидели «Зимнюю вишню» — фильм, ставший культовым для миллионов российских женщин. В нем Лариса сыграла подругу главной героини.

«Даже в плохом фильме можно сыграть хорошо»

35 лет. Кадр из фильма «Сукины дети», 1990 г.
35 лет. Кадр из фильма «Сукины дети», 1990 г.
37 лет. Кадр из фильма «Тартюф», 1992 г.
37 лет. Кадр из фильма «Тартюф», 1992 г.

Долгое время Лариса Удовиченко не отказывалась ни от каких ролей, считая, что даже в плохом фильме можно сыграть хорошо.

Однажды Никита Михалков спросил у нее – почему она соглашается играть в серых, посредственных картинах? Лариса ответила просто: «Если бы я в них не снималась – вы бы меня не знали». И знаменитый режиссер согласился: «Ты права».

41 год. Кадр из фильма «Любить по-русски 2», 1996 г.
41 год. Кадр из фильма «Любить по-русски 2», 1996 г.
45 лет. Кадр из фильма «8 марта», 2000 г.
45 лет. Кадр из фильма «8 марта», 2000 г.

На радость поклонникам, Лариса Удовиченко снялась в главной роли в мелодраме «8 марта», где сыграла учительницу с неустроенной личной жизнью. Прежде режиссеры не слишком баловали ее главными ролями – Удовиченко называли «королевой второго плана».

Роли нового тысячелетия

47 лет. Кадр из фильма «Женская логика 2», 2002 г.
47 лет. Кадр из фильма «Женская логика 2», 2002 г.

Но время идет, и вот уже много лет Лариса Удовиченко позволяет себе роскошь отказываться от работ, которые ей неинтересны. Тем ценнее каждое ее появление на экране, — ведь теперь актриса появляется только в действительно качественных картинах. К таким относится, например, фильм «Женская логика 2», где Удовиченко сыграла вместе с Алисой Фрейндлих.

48-50 лет. Кадр из сериала «Даша Васильева. Любительница частного сыска», 2003-2005 гг.
48-50 лет. Кадр из сериала «Даша Васильева. Любительница частного сыска», 2003-2005 гг.

Очень популярным стал детективный сериал по романам Дарьи Донцовой «Даша Васильева. Любительница частного сыска», в котором Удовиченко исполнила главную роль.

53 года. Кадр из фильма «Откуда берутся дети», 2008 г.
53 года. Кадр из фильма «Откуда берутся дети», 2008 г.
61 год. Кадр из фильма «Бедные люди», 2016 г.
61 год. Кадр из фильма «Бедные люди», 2016 г.
64 года. Кадр из фильма «Барс», 2019 г.
64 года. Кадр из фильма «Барс», 2019 г.

Лариса Ивановна по-прежнему востребованная актриса театра и кино. Она выглядит просто великолепно, ей никогда не изменяет вкус и чувство меры.

Мы поздравляем любимую актрису с юбилеем и желаем сохранить интерес к жизни и творчеству еще на долгие годы!

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актерская карьерадень рожденияЛариса Удовиченко
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