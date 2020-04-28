«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»: сказку рассказала певица Жасмин

Наш спецпроект «Сказки на ночь» пополнился еще одной увлекательной историей.

Первая популярность пришла к Жасмин в самом конце 1999 года – вместе с песней «Так бывает». На сегодняшний день на счету Жасмин – 9 сольных альбомов, звание заслуженной артистки Республики Дагестан и народная любовь зрителей не только в нашей стране, но и за рубежом.

Кроме сольной карьеры, Жасмин нередко выступает в роли ведущей. Она снималась в нескольких мюзиклах, принимала участие в телешоу «Две звезды»…

А еще Жасмин – любящая жена и заботливая мама. Ее старший сын от первого брака, Михаил, – уже взрослый, а вот младшие дети, Маргарита и Мирон, думается, с удовольствием слушают мамины сказки перед сном.

Сказка о любви и верности

Русскую народную сказку «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» знают все. Аленушка и Иванушка – сироты, старшая сестра старается следить за непоседливым братцем, но однажды Иванушка не послушался ее, напился из козлиного копытца и превратился в козленка.

Приключения брата и сестры – порой страшные, но такие захватывающие, — не только развлекут ребенка, но и напомнят лишний раз о том, что старших лучше слушаться, потому что у них больше жизненного опыта. А еще – о любви и взаимопомощи, о верности и доброте, о том, что добро всегда побеждает зло.

Варианты – у разных народов

Надо сказать, что сюжет этот встречается и в сказках других народов. Например, существует сказка «Братец и сестрица» братьев Гримм, написанная по мотивам сказок народов Европы.

В ней происходят похожие события, только сестра с братом уходят из дома мачехи-ведьмы, а мальчик в некоторых изданиях превращается не в козленка, а в оленя. Сестра же выходит замуж за короля.

Знатоки могут дополнить, что сказка братьев Гримм «Гензель и Гретель» — тоже один из вариантов развития событий. Вообще же только русских вариантов этой сказки насчитывается 24, есть 12 похожих сказок в украинском фольклоре, 5 – в белорусском…

То есть сюжет, повествующий о несчастных братце и сестрице, которым приходится пройти через множество испытаний, — довольно популярен.

В исполнении Жасмин народная сказка приобрела особую напевность и нежность. Именно такой голос – спокойный, доброжелательный — хочется слушать перед сном, ведь он помогает поверить: даже самые страшные приключения когда-нибудь заканчиваются, и в конце обязательно торжествует добро.

Жасмин сумела передать эту мысль, поэтому сказку «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», рассказанную певицей, мы рекомендуем к прослушиванию даже самым маленьким.