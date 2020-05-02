Испытано на себе: звезды рассказали, как переболели коронавирусом

Уже больше месяца мы соблюдаем режим самоизоляции. И не зря: кривая роста заболеваемости замедлилась. Среди тех, кто все-таки заболел, немало известных персон. И многие из них уже излечились от CoViD-19.

Аврора больше не боится

46-летняя телеведущая и ее супруг, режиссер Алексей Трейман, прошли курс лечения от коронавируса.

Сначала по результатам компьютерной томографии им диагностировали пневмонию. А потом были получены положительные тесты на COVID-19. Супруги в последнее время не были за границей, поэтому считают, что подхватили вирус где-то в общественных местах до введения самоизоляции.

У Авроры и Алексея были такие симптомы: сильная ломота во всем теле, температура от 37,3 до 38,5, потеря обоняния. К врачу обратились быстро, так как у мужа Авроры фиброз легкого и бронхиальная астма — он в зоне риска. Аврора перечислила лекарства, которые прописал доктор.

В списке противовирусные и бронхорасширяющие препараты, антигистамины, антибиотик, средство для разжижения мокроты и витамин С. От госпитализации супруги отказались, так как состояние не было тяжелым, но их лечение дистанционно контролировал врач. Сейчас семья здорова, отрицательные тесты на вирус получены.

«Появилось облегчение, — признается Аврора. — Можно не бояться заразиться, не мыть с мылом фрукты и овощи!»

Телеведущая поделилась полезной информацией: в Москве открылся волонтерский проект по бесплатной передержке и выгулу собак тех, кто заболел коронавирусом, страничка в Инстаграме @covid.pet.help.

Боб заставляет мужа дышать

Звезда сериала «Деффчонки», 35-летняя Галина Боб, с мужем, 53-летним режиссером Сергеем Корягиным, и двумя сыновьями живет в загородном доме в Подмосковье. Им повезло: сразу за их участком лес, всегда можно подышать свежим воздухом.

Первым заболел Сергей, у него была температура и другие признаки ОРВИ, мужчина пролечился привычными для таких случаев антипростудными средствами. В это время у Галины пропало обоняние, но температура была нормальная — 36,6.

«Села ужинать и поняла, что еда безвкусная. Я начала нюхать все, что было рядом, даже засунула нос в кофемашину. Но я не ощущала запаха зерен кофе! Чеснок, мандарин, духи — ничего не чувствовала», — вспоминает актриса.

Тест на коронавирус у Сергея оказался отрицательным, а у Галины — положительным, ей назначили лечение. Супруги решили пройти компьютерную томографию — у Сергея обнаружили двустороннюю пневмонию, а у Галины все было в порядке. Причем Сергей на момент КТ чувствовал себя уже хорошо и считал, что вылечился. Пришлось вызвать врача и начать лечение вновь.

Галина уверена, что так легко перенести «корону» ей помогла дыхательная гимнастика Стрельниковой: «Это то, что поможет вам не заболеть, а в нашем случае и скорее выздороветь. В театральном институте мы делали ее каждый день и почти не болели. Всего десять минут каждый день, и организм скажет вам спасибо».

Васильев объявил себя крепышом

61-летнего историка моды Александра Васильева на прошлой неделе выписали из коронавирусной больницы. Ведущий «Модного приговора» провел там почти две недели. Болезнь у ведущего развивалась так: начался сухой кашель, температура поднималась до 37,5 — 38. Народные методы лечения не сработали. Васильева госпитализировали, сделали КТ и поставили диагноз: «двусторонняя пневмония».

«Я дважды сдавал тест на коронавирус, результат оказался отрицательным. Впрочем, это ничего не значит, ведь тесты верны только на 60 — 70%», — говорит Васильев. Он считает, что легко отделаться ему помогло крепкое здоровье.

Александр Александрович также сообщил, что он на связи с близкими Надежды Бабкиной — у его соведущей болезнь протекает в тяжелой форме, но она пошла на поправку, и через две недели ее тоже могут выписать.