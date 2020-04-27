Личная жизнь «Бывалого» Евгения Моргунова: как связаны возраст его жен и роковое число 13

27 апреля – день рождения известного советского актера Евгения Моргунова. Актеру могло бы исполниться 93 года, но прожил он только 72 - Евгения Александровича не стало в июне 1999-го.

Знаменитого «Бывалого» из комедийной тройки Вицин-Никулин-Моргунов не стало больше 20 лет назад, но его не надо представлять сегодняшним зрителям – кто же не видел гайдаевских фильмов «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Кавказская пленница», «Операция «Ы»!

А вот о его личной жизни знают далеко не все.

Первая жена – на 13 лет старше

Строго говоря, балерина Варвара Рябцева не была актеру официальной женой, хотя они прожили вместе больше 10 лет. Молодому стройному Евгению удалось очаровать талантливую балерину, которая была старше его на 13 лет.

Рассказывали, что он никак не мог уговорить Варвару родить ему ребенка: она не хотела рисковать карьерой. И расстались они именно поэтому. Хотя на всю жизнь сохранили теплые отношения, и Моргунов часто помогал Варваре по-дружески.

Вторую жену сначала разыграл, а потом познакомился

Моргунов всегда обожал розыгрыши. Так получилось и с Натальей. Девушка позвонила ему, думая, что звонит своему профессору из института. Поняв, что незнакомка ошиблась номером, Евгений не стал ее разубеждать, а отыграл до конца, — договорился со студенткой о пересдаче зачета.

И только на следующий день перезвонил ей – извинился за розыгрыш, признался, что ему очень понравился ее голос, и позвал на свидание.

Однако завоевать сердце студентки ему удалось не сразу. Зато, когда Наталья влюбилась в него, она не побоялась пойти против воли родителей (им избранник дочери не нравился) и согласилась выйти замуж за актера.

По иронии судьбы, вторая жена была на 13 лет моложе Евгения Миронова. В их семье родились двое сыновей – Антон и Николай.

Трагедия с младшим сыном

Николай, младший, был, что называется, «из молодых, да ранний». Он рано женился, сразу же стал отцом дочери Евгении, названной в честь деда. А потом его настигла ранняя и нелепая смерть – 25-летний парень врезался на мотоцикле в дерево.

Эта гибель окончательно подорвала и без того слабое здоровье Евгения Моргунова. Он ушел из жизни через год после Николая, не перенеся второго инсульта.

Внучке Жене – уже 26 лет, девушка получила хорошее музыкальное образование, она играет на виолончели. Дед-артист гордился бы ею – он так мечтал, что его сыновья станут музыкантами…

Старший сын – алкоголь и неизвестность

Об Антоне, старшем сыне актера, сведений почти нет. Мужчина ведет закрытый образ жизни. Иногда в СМИ появляется информация об алкогольной зависимости сына Моргунова…

По словам соседей, Антон редко выходит из дома. А когда выходит – ведет себя не вполне адекватно. Впрочем, это все только слухи…

Внебрачная дочь

Несколько лет назад СМИ опубликовали сенсационную новость: в США нашлась внебрачная дочь Евгения Моргунова, о которой прежде ничего не было известно.

Если верить источникам, с Татьяной Бурмистровой, монтажером «Мосфильма», «Бывалый» познакомился, когда еще не успел жениться на Наталье. Девушка очень нравилась ему, но на его ухаживания не отвечала. И тогда Моргунов устроил вечеринку, на которой подпоил непьющую Татьяну и добился своего.

Татьяна забеременела, хотела избавиться от нежеланного ребенка, но родители уговорили ее рожать. Так на свет появилась Арина.

Татьяна возненавидела актера. Она не позволяла ему видеться с дочерью и отвечала отказом на все его попытки примирения. А ведь он искренне любил ее, хотел жениться…

Дочь Моргунова – Арина – окончила «Гнесинку», а потом эмигрировала в Америку. За год до своей смерти Моргунов приезжал в город, где она жила – хотел повидаться. Но Татьяна Бурмистрова (она жила вместе с дочерью) сказала ему, что дочь умерла. Так они и не встретились…

В память об отце Арина изменила свое имя – теперь ее зовут Джейн Морган.

А вы помните фильмы, в которых снимался Евгений Моргунов?