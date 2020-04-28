«В 90-е годы все работали, но денег не было»: звезды-пенсионеры рассказали, как пережили те времена

Журналисты Teleprogramma.pro спросили артистов, как они пережили 90-е и чем то время, по их мнению, отличается от нынешней ситуации.

Недавно актер Иван Краско рассказал, как коронавирус ударил по его финансовому состоянию. В частности, артист признался, что сейчас его деньги буквально тают на глазах. Дошло до того, что Краско практически перешел на «Доширак».

А как справляются с кризисом, вызванным пандемией, другие известные представители старшего поколения?

Александр Панкратов-Черный: «Слава богу, что я обеспеченный человек»



Александр Панкратов-Черный рассказал, что и тогда в отличие от многих своих коллег по цеху не сидел без работы: играл в антрепризах, снимался в кино. И активно посещал спектакли московских театров как зритель.

«Искусство — вечно. Обычно я ходил к своим друзьям, например, к Олегу Табакову, к Володе Андрееву, потому что мне всегда было интересно, что делают ребята. Так я самообразовывался, — рассказывает актер. — Мне было интересно посмотреть, подумать, для меня это было очень важно».

Сейчас съемки трех сериалов с участием Панкратова-Черного заморожены. Так, в частности, речь идет о фильмах «ИП Пирогова», «По законам военного времени», «Динозавр». Кроме того, отменились и антрепризные спектакли артиста.

«Сейчас мы с женой ходим по квартире и бережем друг друга, потому что это действительно катастрофа. Слава богу, что я обеспеченный человек. Но мои партнеры остались без работы, хотя им и обещают какие-то деньги», — вздыхает актер.

На вопрос о возможных последствиях влияния пандемии на театр и кино, актер ответил, что сфера постепенно восстановится.

«Искусство — лечит. Прийти и посмотреть на Инну Чурикову – это же просто праздник, после которого выходишь со спектакля с такой добротой. Директор «Ленкома» мой однокурсник – Марк Варшавер — говорит мне: «Сашка, ты редко к нам ходишь, а я ему говорю: некогда ходить». Мне дарит радость и Театр Моссовета. Выходя из театра, я не чувствую себя одиноким, а как будто обогащенным. Это потрясающее впечатление», — говорит артист.

Федор Добронравов: «В 90-е годы все работали, но денег не было»

Актер Федор Добронравов рассказал нам, что в 90-е годы театр «Сатирикон», где в то время служил сам артист, был полон. И, несмотря на отсутствие денег, люди тянулись к искусству.

«В 90-е годы все работали и денег не было, а сейчас никто не работает. Поэтому карантин — это вынужденная мера. Это же фактически несчастный случай, который нельзя не обсуждать, не предугадать. Сейчас все мои проекты заморозились. Хотя пока еще жив, все терпимо. Какие еще здесь есть градации», — вздыхает актер.

Марк Рудинштейн: «Обижаться на коронавирус бесполезно»

Продюсер Марк Рудинштейн признался, что в 90-е годы был счастлив. Ведь он организовывал кинофестивали, рок-фестивали и разные крупные мероприятия. Вокруг него кипела жизнь! Сейчас же ситуация изменилась на 180 градусов.

«Коронавирус – это, по сути, несчастный случай, поэтому обижаться здесь на кого-то бесполезно. Хотя при этом возникает ощущение, что все происходящее – закономерность. И когда я слушаю расклады ученых, я понимаю, что кто-то посмеялся над человечеством», — философствует Марк Рудинштейн.

По словам Рудинштейна, после окончания этого мини-апокалипсиса театры и кинотеатры еще долго будут приходить в себя. Ведь страх массовки будет присутствовать в людях еще долго, а значит, они найдут другие формы общения. Но очевидно, что страх не покинет человечество еще очень долгое время.

Стас Садальский: «Тогда жизнь была гораздо интереснее»



90-е годы запомнились актеру Станиславу Садальскому широким разгулом. Тогда он был счастлив и свободен.

«Те годы запомнились свободой. Мы, не отрываясь, смотрели телевизор, потому что это действительно было интересно. Сейчас же все говорят одно и то же. Помню, как работая на радио, ставил все понравившиеся песни. В общем, жизнь тогда была гораздо интереснее, сейчас же все предсказуемо», — признается Стас Садальский.

Сейчас у Садальского отменились все спектакли и гастроли. У него, конечно, есть подушка безопасности, но на фоне нестабильности цен на нефть артист опасается обвала рубля. Впрочем, как и все мы.

Ну а нам остается пожелать старшему поколению здоровья и бодрости духа.