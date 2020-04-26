Тайны первой леди: 6 сомнительных эпизодов, о которых Мелания Трамп не любит говорить

26 апреля – день рождения Первой леди США Мелании Трамп. Ей исполняется 50 лет – солидный юбилей!

Жена президента, как и жена Цезаря, — вне подозрений. За последние годы красотка Мелания не была замечена ни в чем предосудительном. Но вот в ее прошлом – немало «темных пятен», о которых она не любит вспоминать.

Брат-электрик в Словении

Сводного брата Мелании зовут Денис Цигельняк, он живет в Словении и работает электриком. Этим родством первая леди Америки не гордится. Похоже, она его даже несколько стесняется.

Интересно, что прежде Мелания его никогда не видела, – Денис родился еще до того, как ее отец женился на ее матери. Когда Дональд Трамп стал президентом, Денис прислал сводной сестре поздравления и выразил надежду на встречу с ней.

Пластика груди

Миссис Трамп не раз публично заявляла о том, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов и планирует стареть достойно. Однако, если верить американским экспертам, за спиной бывшей модели – минимум три пластические операции.

Американские эксперты уверяют: если сравнить ее фотографии того времени, когда Мелания занималась модельным бизнесом, и сегодняшние снимки, можно отчетливо увидеть: ее грудь увеличилась, нос изменил форму, а лицо явно прошло через процедуру круговой подтяжки. Но это – тсс! – секрет. сама же дама никаких заявлений не делает, поэтому и мы поверим.

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Съемки в стиле ню

Это работа модели – позировать для фото. И Мелания, стремясь сделать карьеру, усердно позировала. Сначала – для вполне приличных изданий, вроде Vogue, Harper’s Bazaar, In Style, Elle. Потом – для популярного каталога купальников.

Затем последовали обнаженные кадры – в журналах для мужчин. Репортеры разведали, что Мелания, как минимум дважды, снялась в обнаженной сессии – в 1996 и 2000 году.

Отбила Трампа у другой девушки

…Причем не просто девушки, а миллионерши из Норвегии. 28-летняя Мелания оказалась на одной из нью-йоркских вечеринок. Там присутствовал и Дональд Трамп – не один, а со спутницей, хрупкой белокурой девушкой.

Увидев яркую чувственную Меланию, Дональд не смог устоять и попросил у нее телефон. С того момента норвежская блондинка (которая, как позднее выяснилось, была успешной бизнес-леди с огромными доходами) была забыта.

Первый мужчина

Журналистам удалось отыскать в Словении некоего Юрия Зорчича – мужчину, который, как выяснилось, был когда-то первым бойфрендом Мелании.

Зорчич, работающий спортивным менеджером, рассказал об их романе. Впрочем, он говорил о Мелании исключительно в позитивном ключе, — отметил, например, что эта девушка поразила его не только красотой, но и своим умом и начитанностью.

А потом Юрий признался, что в молодости у Мелании не было такого внушительного бюста, как сейчас, то есть косвенно подтвердил, что она сделала операцию по увеличению груди.

Большая разница в возрасте с мужем

Мелания не любит, когда подчеркивают этот факт. На самом деле, ни для кого не секрет: она на 24 года моложе своего мужа, а старший сын Трампа всего на 7 лет младше своей мачехи.

А как вы считаете – могут ли «ошибки молодости» навредить столь высоко «взлетевшей» женщине, если она давно уже ведет добропорядочный образ жизни?