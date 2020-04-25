Приготовить драники, поиграть в «Крокодила»: 10 вдохновляющих идей от Ирины Слуцкой

Фигуристка Ирина Слуцкая тоже сидит дома на самоизоляции, как и большинство россиян. Спортсменка понимает, что ситуация с коронавирусом в мире непростая и ни в коем случае не хочет рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем близких.

Специально для читателей Teleprogramma.pro Ирина рассказала, чем занимается дома с семьей, чтобы сохранить дружескую атмосферу.

Посетить онлайн-мюзиклы и концерты

Многие театры, музеи, концертные залы переехали в онлайн. Теперь увидеть любимые постановки можно, не выходя из дома и, не нарушая самоизоляции. Так, мы с Варей прослушали увертюру и заключительный хор оперы «Руслан и Людмила», да и мелодию для флейты из оперы «Орфей и Эвридика» тоже прослушали и даже написали по всем отзыв.

Заняться изучением языков

Владение иностранными языками занимает важное место в современном мире. Это улучшает память, развивает мышление и мозг, расширяет кругозор. Ведь чем больше вы знаете языков, тем больше у вас возможностей! Мы с Артемом записались на курсы французского, а с Варей учим онлайн английский.

Познакомиться с историей

С Артемом также мы учим историю. Я пытаюсь объяснить ребенку, что было в Киевской Руси. Вообще до безумия интересно познакомиться с прошлым, узнать, как зарождался мир и развивалась культура. История – это не скучно, это увлекательно и очень интересно!

Сделать перестановку

Я вообще любительница что-нибудь куда-нибудь передвигать. Как раз есть время изменить интерьер, привлечь детей к этому, чтобы они почувствовали себя важными и нужными.

Приготовить вкусности для любимых

Сейчас самое время, чтобы радовать родных и близких вкусными блюдами. Для вдохновения оставляю для вас рецепт ароматных и сытных картофельных драников:

— Натираем картофель, отжимаем, чтобы не было лишнего сока, добавляем яйцо, лук, муку, соль и перец по вкусу;

— Лепим блинчик, кладем на сковородку, а сверху выкладываем фарш;

— Для фарша можно взять любое мясо, но я люблю курицу или индейку. Все прокрутить в мясорубке с лучком, поперчить, добавить соль и приправы, кто как любит;

— Выкладываем сверху на блинчик с фаршем ещё картошечки;

— Обжариваем с обеих сторон.

— Подавать можно с чем угодно. Мы уплетаем за обе щеки со сметаной и зеленью!

Легко и вкусно! Приятного аппетита!

Заняться спортом

Ну и как же без спорта! Наверняка, многие уже купили резинки, гантели, коврик и делают первые успехи. Как заниматься дома мамочкам с малышом на руках? Смотрите видео и присоединяйтесь ко мне.

Сделать все уроки

С детьми-школьниками пора переделать все уроки, включая онлайн-физкультуру! И я даже не про физические упражнения, как вы подумали. Мы с детьми проходим вот такие опросники: «Когда полезно делать зарядку?», «Нужно ли проводить закаливание?», «Сколько у вас уроков физкультуры в неделю?»

Поиграть в семейные игры

Мы очень любим игру «Крокодил». Бывает, собираемся все вместе в комнате, садимся на пол, вытаскиваем карточки и начинаем изображать и угадывать различные слова. Это все превращается в такое смешное действо с криками, смехом, спорами. Замечательная игра, учит понимать друг друга без слов.

Перебрать гардероб

За все время у нас набралось очень много вещей, из которых дети повырастали. Вот, наконец, появилось время их перебрать!

Отдохнуть!

Теперь не нужно тратить время на дорогу, выбор одежды и укладку. А, значит, время свободное все-таки прибавилось. Воспользуйтесь им, чтобы отдохнуть и вдоволь выспаться.