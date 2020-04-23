«Тараканище»: захватывающую сказку для детей читает певица Слава

Teleprogramma.pro запустила спецпроект «Сказки на ночь». Знаменитости будут читать известные сказки и, возможно, они понравятся вашим детям. А родители получат немного свободного времени для себя!

Популярная эстрадная певица Слава читает для детей сказку Корнея Чуковского «Тараканище».

Слава известна не только как исполнительница – обладая невероятной энергичностью и харизмой, она участвовала в таких зрелищных телешоу, как «Слава Богу, ты пришел!», «Жена напрокат», «Приключения в Вегасе», «Танцы со звездами», «Три аккорда»…

У Славы – две дочери. Старшая, Александра, уже совсем взрослая, младшей, Антонине – 8 лет. Может быть, когда они были маленькими, Слава тоже читала им Чуковского, как миллионы других родителей? А если нет, то самое время восполнить пробел — на радость тысячам малышей!

«Тараканище» — это Сталин?

Детская сказка «Тараканище» — казалось бы, что может быть безобиднее? А ведь Чуковскому пришлось из-за этой своей сказки вытерпеть немало неприятностей. Как, впрочем, и из-за других своих произведений для детей.

Веселые дружные звери, которые живут счастливо и «пряники жуют», вдруг замирают в ужасе – на них из подворотни движется «страшный великан, рыжий и усатый таракан».

Ну и что — насекомое? Но Тараканищу удается запугать даже слонов и бегемотов, не говоря о более мелких персонажах.

«Вот и стал таракан победителем, и лесов, и морей повелителем. Покорилися звери усатому, чтоб ему провалиться, проклятому!».

Пока все в страхе разбегаются от неведомого чудовища, умеющего шевелить усами, прилетает обычный воробей и… склевывает наглого диктатора. Начинается всеобщее ликование и веселье.

Некоторые любители творчества Чуковского считают, что в образе Тараканища писатель показал Сталина. Но их предположения разбиваются о простые даты: «Тараканище» был написан в начале 20-х годов прошлого века, когда Сталин еще не был Сталиным. Другие проецируют образ Тараканища на Троцкого.

Совпадение или гениальное предчувствие?

Опытные же литературоведы считают, что Тараканище – собирательный образ, метафора, а сказка, как и подобает талантливой политической сатире, повествует о взлете и неизбежном падении диктаторов.

Рыжий и усатый? Ну что ж – совпадение, бывает. А может быть, писательская интуиция? Ведь сказка буквально пророческая – спустя 15-20 лет после ее написания в стране начало происходить ровно то, что в ней было описано…

В общем, послушайте известную сказку вместе с детьми еще раз и попробуйте сами понять – предчувствие это или совпадение?

В любом случае, сюжет захватывающий, а чеканные строчки, как это свойственно поэзии Чуковского, запоминаются мгновенно.