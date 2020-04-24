Личная жизнь жены Ивана Охлобыстина: от безбашенной «Аварии» до матушки Ксении

В 90-х она прославилась на всю страну, исполнив главную роль в нашумевшем фильме «Авария – дочь мента». Теперь она – мать шестерых детей, жена Ивана Охлобыстина, режиссера, актера и сценариста.
Иван Охлобыстин, как известно, на протяжении десятка лет носил сан священника, а значит – его супругу положено величать «матушкой Ксенией».
В «Аварии» снялась вместо Наташи Гусевой – «Алисы Селезневой»
Конец 80-х — начало 90-х в нашей стране стало временем небывалого разгула преступности и падения нравственности. Молодежная драма «Авария – дочь мента» рассказывала как раз об этом.
16-летнюю Оксану Арбузову, к тому времени уже успевшую сняться в фильме «Катенька», пригласили сыграть главную роль – раскрашенную отвязную девицу, не желающую жить по правилам и попавшую из-за бунтарского характера в страшную историю.
Между прочим, до Оксаны на эту роль хотели взять знаменитую «Алису Селезневу» — исполнительницу главной роли в фантастическом фильме «Гостья из будущего».
Но Наташа Гусева, прочитав сценарий, отказалась наотрез: ее смутила сцена изнасилования. Как пояснила Гусева позднее в интервью, она не хотела «запачкать» светлый образ Алисы, который стал дорогим для целого поколения.
Стала агрессивной хамкой – примерила на себя образ Аварии
В актерскую мистику можно верить или не верить, только Оксана Арбузова признавалась: после того, как она побывала «в шкуре» своей героини, она практически превратилась в такое же чудовище, каким была в фильме Валерка-Авария.
Маска равнодушной, агрессивной девчонки будто приросла тогда к лицу молодой актрисы. Ей до сих пор больно вспоминать, сколько слез тогда пролила из-за нее мама. Каким-то мистическим образом Оксана начала превращаться в своего персонажа.
Опасные роли
Популярность фильма «Авария – дочь мента» побила тогда, в 90-х, все рекорды. Очень уж знакомые проблемы в нем поднимались, очень уж похожей получилась экранная девчонка на дочерей, соседок, одноклассниц того времени. Не всех, конечно.
Желая использовать успех Оксаны на полную катушку, режиссеры наперебой звали ее в свои фильмы. Роли ей доставались такого же плана: то трудного подростка, то девушки легкого поведения…
Однако такой популярности, как у «Аварии», ни один из десятка ее последующих фильмов не приобрел. Авария осталась самой яркой работой Арбузовой.
Охлобыстин помог ей вернуть саму себя
Вся жизнь Оксаны – бесшабашная, эгоистичная, отравленная «звездной болезнью», — повернулась к свету после ее встречи с Иваном Охлобыстиным. Об этом Оксана рассказывала в интервью. Иван помог ей избавиться от всего лишнего, тяжелого, мешающего жить.
В 1995 году они поженились. Скоро на свет появилась их первая дочь, за ней – еще пятеро детей. Оксана поняла: ее настоящее предназначение – дом и семья, а вовсе не блеск и мишура киношных фестивалей и глянцевых журналов.
Решение Охлобыстина стать священником жена поддержала всей душой. Некоторое время спустя, впрочем, для семьи наступило очень трудное в материальном плане время.
Чтобы рассчитаться с долгами и хоть немного поправить дела, Охлобыстин попросил у Патриарха разрешения вернуться в актерскую профессию.
«Оксана Арбузова умерла»
Именно так объясняет матушка Ксения свое перерождение под влиянием мужа.
«Оксана Арбузова – умерла, вместо нее живет на свете Ксения Охлобыстина».
Она не любит вспоминать об «Аварии», да и вообще о кино, повторяя: «Я счастлива, что нахожусь дома, с детьми, а не на съемочной площадке».
Муж для нее, по словам Ксении, — «тотемное божество». Она совсем не обижается на то, что он называет ее «моя декорация».
А вы помните фильмы с участием Оксаны Арбузовой?