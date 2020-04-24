Личная жизнь жены Ивана Охлобыстина: от безбашенной «Аварии» до матушки Ксении

24 апреля – день рождения Оксаны Арбузовой. Ей исполняется 47 лет. Поздравляем!

В 90-х она прославилась на всю страну, исполнив главную роль в нашумевшем фильме «Авария – дочь мента». Теперь она – мать шестерых детей, жена Ивана Охлобыстина, режиссера, актера и сценариста.

Иван Охлобыстин, как известно, на протяжении десятка лет носил сан священника, а значит – его супругу положено величать «матушкой Ксенией».

В «Аварии» снялась вместо Наташи Гусевой – «Алисы Селезневой»

Конец 80-х — начало 90-х в нашей стране стало временем небывалого разгула преступности и падения нравственности. Молодежная драма «Авария – дочь мента» рассказывала как раз об этом.

16-летнюю Оксану Арбузову, к тому времени уже успевшую сняться в фильме «Катенька», пригласили сыграть главную роль – раскрашенную отвязную девицу, не желающую жить по правилам и попавшую из-за бунтарского характера в страшную историю.

Между прочим, до Оксаны на эту роль хотели взять знаменитую «Алису Селезневу» — исполнительницу главной роли в фантастическом фильме «Гостья из будущего».

Но Наташа Гусева, прочитав сценарий, отказалась наотрез: ее смутила сцена изнасилования. Как пояснила Гусева позднее в интервью, она не хотела «запачкать» светлый образ Алисы, который стал дорогим для целого поколения.

Стала агрессивной хамкой – примерила на себя образ Аварии

В актерскую мистику можно верить или не верить, только Оксана Арбузова признавалась: после того, как она побывала «в шкуре» своей героини, она практически превратилась в такое же чудовище, каким была в фильме Валерка-Авария.

Маска равнодушной, агрессивной девчонки будто приросла тогда к лицу молодой актрисы. Ей до сих пор больно вспоминать, сколько слез тогда пролила из-за нее мама. Каким-то мистическим образом Оксана начала превращаться в своего персонажа.

Опасные роли

Популярность фильма «Авария – дочь мента» побила тогда, в 90-х, все рекорды. Очень уж знакомые проблемы в нем поднимались, очень уж похожей получилась экранная девчонка на дочерей, соседок, одноклассниц того времени. Не всех, конечно.

Желая использовать успех Оксаны на полную катушку, режиссеры наперебой звали ее в свои фильмы. Роли ей доставались такого же плана: то трудного подростка, то девушки легкого поведения…

Однако такой популярности, как у «Аварии», ни один из десятка ее последующих фильмов не приобрел. Авария осталась самой яркой работой Арбузовой.

Охлобыстин помог ей вернуть саму себя

Вся жизнь Оксаны – бесшабашная, эгоистичная, отравленная «звездной болезнью», — повернулась к свету после ее встречи с Иваном Охлобыстиным. Об этом Оксана рассказывала в интервью. Иван помог ей избавиться от всего лишнего, тяжелого, мешающего жить.

В 1995 году они поженились. Скоро на свет появилась их первая дочь, за ней – еще пятеро детей. Оксана поняла: ее настоящее предназначение – дом и семья, а вовсе не блеск и мишура киношных фестивалей и глянцевых журналов.

Решение Охлобыстина стать священником жена поддержала всей душой. Некоторое время спустя, впрочем, для семьи наступило очень трудное в материальном плане время.

Чтобы рассчитаться с долгами и хоть немного поправить дела, Охлобыстин попросил у Патриарха разрешения вернуться в актерскую профессию.

больше по теме Иван Охлобыстин перестал служить в храме из-за нападок хейтеров В адрес актера было очень много критики после выхода на экраны картины «Царь».

«Оксана Арбузова умерла»

Именно так объясняет матушка Ксения свое перерождение под влиянием мужа.

«Оксана Арбузова – умерла, вместо нее живет на свете Ксения Охлобыстина».

Она не любит вспоминать об «Аварии», да и вообще о кино, повторяя: «Я счастлива, что нахожусь дома, с детьми, а не на съемочной площадке».

Муж для нее, по словам Ксении, — «тотемное божество». Она совсем не обижается на то, что он называет ее «моя декорация».

А вы помните фильмы с участием Оксаны Арбузовой?