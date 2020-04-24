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Личная жизнь жены Ивана Охлобыстина: от безбашенной «Аварии» до матушки Ксении

24 апреля – день рождения Оксаны Арбузовой. Ей исполняется 47 лет. Поздравляем!

Личная жизнь жены Ивана Охлобыстина: от безбашенной «Аварии» до матушки Ксении
Оксана Охлобыстина с мужем Иваном. Фото: КП/Иванко Игорь

В 90-х она прославилась на всю страну, исполнив главную роль в нашумевшем фильме «Авария – дочь мента». Теперь она – мать шестерых детей, жена Ивана Охлобыстина, режиссера, актера и сценариста.

Иван Охлобыстин, как известно, на протяжении десятка лет носил сан священника, а значит – его супругу положено величать «матушкой Ксенией».

В «Аварии» снялась вместо Наташи Гусевой – «Алисы Селезневой» 

Кадр из фильма «Авария – дочь мента», 1989 г.
Кадр из фильма «Авария – дочь мента», 1989 г.

Конец 80-х — начало 90-х в нашей стране стало временем небывалого разгула преступности и падения нравственности. Молодежная драма «Авария – дочь мента» рассказывала как раз об этом.

16-летнюю Оксану Арбузову, к тому времени уже успевшую сняться в фильме «Катенька», пригласили сыграть главную роль – раскрашенную отвязную девицу, не желающую жить по правилам и попавшую из-за бунтарского характера в страшную историю.

Между прочим, до Оксаны на эту роль хотели взять знаменитую «Алису Селезневу» — исполнительницу главной роли в фантастическом фильме «Гостья из будущего».

Но Наташа Гусева, прочитав сценарий, отказалась наотрез: ее смутила сцена изнасилования. Как пояснила Гусева позднее в интервью, она не хотела «запачкать» светлый образ Алисы, который стал дорогим для целого поколения.

Стала агрессивной хамкой – примерила на себя образ Аварии 

Кадр из фильма «Авария – дочь мента», 1989 г.
Кадр из фильма «Авария – дочь мента», 1989 г.

В актерскую мистику можно верить или не верить, только Оксана Арбузова признавалась: после того, как она побывала «в шкуре» своей героини, она практически превратилась в такое же чудовище, каким была в фильме Валерка-Авария.

Маска равнодушной, агрессивной девчонки будто приросла тогда к лицу молодой актрисы. Ей до сих пор больно вспоминать, сколько слез тогда пролила из-за нее мама. Каким-то мистическим образом Оксана начала превращаться в своего персонажа.

Опасные роли 

Оксана Охлобыстина с мужем Иваном. Фото
Оксана Охлобыстина с мужем Иваном. Фото: КП/Иванко Игорь

Популярность фильма «Авария – дочь мента» побила тогда, в 90-х, все рекорды. Очень уж знакомые проблемы в нем поднимались, очень уж похожей получилась экранная девчонка на дочерей, соседок, одноклассниц того времени. Не всех, конечно.

Желая использовать успех Оксаны на полную катушку, режиссеры наперебой звали ее в свои фильмы. Роли ей доставались такого же плана: то трудного подростка, то девушки легкого поведения…

Однако такой популярности, как у «Аварии», ни один из десятка ее последующих фильмов не приобрел. Авария осталась самой яркой работой Арбузовой.

Охлобыстин помог ей вернуть саму себя 

Кадр из фильма «Мигранты», 1991 г.
Кадр из фильма «Мигранты», 1991 г.

Вся жизнь Оксаны – бесшабашная, эгоистичная, отравленная «звездной болезнью», — повернулась к свету после ее встречи с Иваном Охлобыстиным. Об этом Оксана рассказывала в интервью. Иван помог ей избавиться от всего лишнего, тяжелого, мешающего жить.

Кадр из фильма «Белые одежды», 1992 г.
Кадр из фильма «Белые одежды», 1992 г.

В 1995 году они поженились. Скоро на свет появилась их первая дочь, за ней – еще пятеро детей. Оксана поняла: ее настоящее предназначение – дом и семья, а вовсе не блеск и мишура киношных фестивалей и глянцевых журналов.

Решение Охлобыстина стать священником жена поддержала всей душой. Некоторое время спустя, впрочем, для семьи наступило очень трудное в материальном плане время.

Чтобы рассчитаться с долгами и хоть немного поправить дела, Охлобыстин попросил у Патриарха разрешения вернуться в актерскую профессию.

«Оксана Арбузова умерла»

Актер Иван Охлобыстин с женой Оксаной (сидит) и дочерьми Иоанной, Варварой, Евдокией и Анфисой. Фото
Актер Иван Охлобыстин с женой Оксаной (сидит) и дочерьми Иоанной, Варварой, Евдокией и Анфисой. Фото: КП/Иванко Игорь

Именно так объясняет матушка Ксения свое перерождение под влиянием мужа.

«Оксана Арбузова – умерла, вместо нее живет на свете Ксения Охлобыстина».

Она не любит вспоминать об «Аварии», да и вообще о кино, повторяя: «Я счастлива, что нахожусь дома, с детьми, а не на съемочной площадке».

Муж для нее, по словам Ксении, — «тотемное божество». Она совсем не обижается на то, что он называет ее «моя декорация».

А вы помните фильмы с участием Оксаны Арбузовой?

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актерская карьерадень рожденияОксана Охлобыстинасемья
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