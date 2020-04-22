«Федорино горе»: сказку для детей читает ведущая Первого канала Юлия Зимина

Teleprogramma.pro запустила спецпроект «Сказки на ночь». Знаменитости будут читать известные сказки и, возможно, они понравятся вашим детям. А родители получат немного свободного времени для себя!

«Скачет сито по полям, а корыто по лугам!» — наверняка многим из вас с детства знакомы эти веселые строчки сказки Корнея Чуковского «Федорино горе», да и мультфильм вы тоже видели.

Но прочитать эту захватывающую историю так, как это сделала Юлия Зимина в нашем проекте, — это надо еще суметь!

Ни один ребенок не сможет оторваться от экрана те несколько минут, пока Юлия вместе со своей маленькой дочкой Симоной разыгрывают настоящий спектакль.

Живые, непосредственные, яркие – они держат внимание зрителя до последнего слова, как и подобает талантливым актрисам.

Юлию Зимину зрители хорошо знают по сериалам «Кармелита», «Наследница», «Три в одном 5» и другим проектам, по театральным ролям, а также по роли Василисы в мультфильмах «Сказочный патруль» и «Кощей. Настоящая история».

А кроме того, сейчас Юлия Зимина – ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале.

Как родилось «Федорино горе»

Сказка была впервые опубликована чуть ли не сто лет назад – в 1926 году. И сразу же заняла свое место в списке любимых произведений детворы.

В своей статье «Признания старого сказочника» Корней Чуковский рассказал о том, как ему в голову пришла идея сказки о грязнуле Федоре.

Однажды, находясь на даче, он забрел далеко от дома, в какие-то неведомые дали, к лесному ручью. И вместе с местными ребятишками писатель несколько часов вел себя, как ребенок, — лепил из глины зверюшек, бросал шишки в воду, дразнил индюка…

Ему удалось в этот жаркий летний день на время забыть всю свою «взрослость», вновь окунуться в беззаботную атмосферу детства.

Вернувшись домой, он, как был, в испачканных глиной брюках, присел к столу и на одном дыхании написал «Федорино горе». Писатель добавляет, что эти стихи не удавались ему целый год, он напрасно искал подходящие образы, рифмы и ритмы.

А после веселой прогулки с детьми, отрешившись на несколько часов от взрослых тревог и забот, он смог, наконец, поймать вдохновение, и звонкие строчки будто сами собой, играючи, сложились в давно задуманную поэму.

Чистота в прямом и переносном смысле

Мораль сказки «Федорино горе» понятна: с неряшливым, опустившимся человеком никто не хочет общаться и дружить.

Можно понять этот посыл и как метафору, в более широком смысле: Федора здесь олицетворяет еще и тех, кто не желает бережно относиться к культуре, наследию.

И в сказке наглядно показано, как меняется отношение к человеку чистоплотному, опрятному, уважающему свое окружение, — в финале исправившуюся героиню называют уже уважительно, по имени-отчеству, Федорой Егоровной, и все рады ей помочь.

А теперь — слушайте!