«Многие остались без работы, подавлены»: как переживают карантин кинохудожники по костюмам и гримеры

Самоизоляция – трудное время для всех. Но особенно – для людей тех профессий, которые предполагают обязательный личный контакт.

Мы поговорили со стилистами и художниками-гримерами, работа которых вне съемочной площадки или театрального закулисья практически невозможна.

Наталья Каневская, художник по костюмам сериала «Содержанки»: «После мировых войн женщинам особенно хочется наряжаться, так что без работы я не останусь!»

— Чем занимаетесь на самоизоляции?

— Продолжаем общаться с режиссерами и членами съемочной группы по подготовке запланированных проектов… Все сидят по домам теперь… Я успела с детьми уехать за город, мы здесь даже немножко гуляем.

Продолжаю придумывать новые платья, коллекции, пытаюсь проанализировать, что будет носиться после пандемии. Мы готовили презентацию моей коллекции к марту, теперь, разумеется, все пришлось перенести.

У меня в целом оптимистическое ощущение. Знаете, всегда после мировых войн и других катаклизмов женщины особенно хотели наряжаться, так что у меня будет работа.

«Я не стремлюсь догонять тренды»

— Как вы думаете, ваша коллекция останется актуальной к тому времени, когда пандемия закончится?

— Трудно сказать. Сейчас вообще сложилась необычная ситуация для модной индустрии. Все показы отменены. Новые коллекции больших домов мод, которые обычно задают тренды, не шьются. Так что пока ничего не понятно.

Я не стремлюсь «догонять» тренды. У меня очень маленькие коллекции, я шью то, что мне самой нравится и что пойдет большинству женщин. Поэтому я не очень волнуюсь – мои вещи спокойно можно носить несколько сезонов, они не выйдут из моды.

— Появились ли новые идеи за это время?

— Появилось время пересмотреть фильмы, заполнить какие-то свои пробелы. У меня двое маленьких детей, поэтому я не могу очень уж продуктивно для профессии проводить время дома, ведь дети требуют внимания.

Надеюсь, это все временно, и настоящее кино вернется. К тому времени нужно сохранить форму, а пока остается ждать хороших предложений. Видимо, после окончания всей этой истории все отложенные и новые проекты начнутся одновременно.

«Люди начнут более осмысленно покупать вещи»

А по поводу коллекций – есть некое переосмысление того, что нужно на самом деле, а без чего можно обойтись. Наступит новый этап, который и я чувствовала, и мои коллеги во всем мире.

Бесконечное потребление, огромное количество коллекций в масс-маркете – это такой постоянный «белый шум» в глазах. За трендами никто не успевает…

Меня, как профессионала, это очень раздражало. И я думаю, что потребителей тоже начало раздражать – вещи покупаются и тут же забываются.

Мне кажется, что после такого сложного периода люди начнут более осмысленно подходить к каждой покупке.

Ольга Афиногенова, художник по гриму: «Творческие люди реагируют на трудные времена более эмоционально»

— В данный момент я готовлю парики к выступлению Даши Мороз на проекте «Танцы со звездами». И слушаю Моцарта. А вообще еще спортом занимаюсь.

— Появилось ли у вас время для реализации каких-то творческих проектов?

— Ну, первое время хотелось отдохнуть, а потом уже появилось осознание того, что время можно потратить на что-то полезное. Моя работа все-таки связана с личными контактами…

Так что в большей степени сейчас реализуются только какие-то личные творческие планы. Что-то по дому, что-то для саморазвития – книги, кино, музыка.

— Как вы считаете – гримеры, костюмеры, которые сейчас не могут работать в силу обстоятельств, — люди этих профессий действительно сильно пострадают или потом для них все останется, как прежде?

— Как прежде – уже не будет. Особенно тяжело тем, кто трудится в театре – там все-таки своя специфика, подразумевающая постоянную привязанность к месту. Я 10 лет работала в театре имени Вахтангова, я знаю, что это такое.

Сейчас я работаю художником по гриму, это – съемки, то есть история нестабильная. Сопереживаю, конечно, всем, кто столкнулся с трудными временами, а это не только творческие работники. Хотя творческие люди, я думаю, более эмоционально на это реагируют.

Справка:

Ольга Афиногенова — художник по гриму, принимавшая участие в создании сериалов «Содержанки» и «Кухня», полнометражных фильмов «Кухня в Париже», «Последний богатырь», «О чем говорят мужчины», «О чем ещё говорят мужчины», «Палата номер 6» Карена Шахназарова.

Мария Тутукина, художник по гриму в кино: «Все проекты закрыты, времена сложные»

— Занимаюсь подготовкой проектов, которые запланированы на лето. Кроме того, моя подруга решила открыть онлайн-школу, в которой преподают визажисты, парикмахеры, гримеры, я помогаю, но это все пока только в проекте.

А так – рисую, что еще художник может делать в свободное время! Еще смотрю фильмы, которые не было времени посмотреть раньше.

Времена, я думаю, по-настоящему сложные. Большинство моих коллег остались без работы. Приостановлены все проекты, которые были начаты. Наша профессия ведь подразумевает непосредственный контакт с человеком, а сейчас такие контакты невозможны, так что многие остались буквально без средств к существованию.

Справка:

Мария Тутукина – художник-гример, принимала участие в проектах («За гранью реальности», «Эбигейл», «Номер один», «Петровы в гриппе».

А как вы считаете – чем еще могут заняться в самоизоляции люди творческих профессий, лишенные возможности личных контактов?