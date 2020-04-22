Джек Николсон — великий и ужасный: как менялся «любимый злодей» за 50 лет карьеры

22 апреля свой день рождения празднует легендарный актер Джек Николсон, - ему исполняется 83 года. Поздравляем!

Начал с провалов

Известность пришла к Джеку не сразу. Первые фильмы, в которых он снялся совсем молодым, оказались провальными: «Плакса-убийца», «Слишком поздно для любви», «Дикая езда»…

А картину «Магазинчик ужасов», например, и вовсе «состряпали» за пару дней, истратив на его создание всего 27 тысяч долларов, — стоило ли надеяться на успех? Однако эта комедия сделала свое дело: молодого Николсона заметили.

Первая номинация на «Оскар» — в 33 года

Его начинают приглашать сниматься, и несомненный актерский талант Джека все больше раскрывается от фильма к фильму.

Сыграв в паре десятков проходных картин, он, наконец, познал настоящий успех – после выхода на экраны таких лент, как «Беспечный ездок» и «Пять легких пьес».

За свою работу в фильме «Пять легких пьес» 33-летний Николсон был впервые номинирован на «Оскар» как лучший исполнитель главной мужской роли.

«Оскар» — за фильм «Пролетая над гнездом кукушки»

Следующие номинации на престижную кинопремию актеру принесли фильмы «Последний наряд» и «Китайский квартал».

Но настоящим прорывом для Джека Николсона стала экранизация культового романа Кена Кизи – фильм «Пролетая над гнездом кукушки». Он стал лучшим актером года, получив заветную статуэтку «Оскар».

Сумасшедший писатель в «Сиянии» и олицетворение Зла в «Иствикских ведьмах»

А вот за работу в культовом фильме «Сияние» Николсон не получил никаких наград. Тем не менее, образ постепенно сходящего с ума писателя Джека Торренса до сих пор считается знаковым в фильмографии актера.

Успех продолжал сопутствовать Николсону. Один за другим выходят успешные фильмы с его участием – «Язык нежности», за который он получил еще один «Оскар», «Почтальон всегда звонит дважды», «Иствикские ведьмы», «Красные», «Честь семьи Прицци», «Чертополох»…

Похоже, что с возрастом невероятное мужское обаяние и редкий артистический талант Джека Николсона становятся все более мощными.

И, хотя играет он в большинстве случаев злодеев, сердца миллионов женщин начинают биться учащенно, когда с экрана им коварно улыбается Джек Николсон.

Лучший Джокер всех времен

Не стала исключением и экранизация комиксов «Бэтмен», в которой Николсон сыграл антигероя Джокера. Этот образ стал по-настоящему культовым,. До сих пор, несмотря на несколько удачных картин о Джокере, версия Николсона продолжает оставаться классической.

Вполне закономерным стал третий по счету «Оскар», врученный Николсону за главную роль в фильме «Лучше не бывает». Заметим – на тот момент актеру уже исполнилось 60 лет, однако ни грамма харизмы он не потерял, напротив.

Как хорошее вино – с годами только лучше

Еще одно подтверждение тому – роль оборотня в «ужастике» «Волк» несколькими годами ранее, где Николсон сыграл оборотня. Страшного, зловещего, но до чего же притягательного!

И пусть ряд фильмов, в которых он снимался, получили разгромные рецензии критиков. Гораздо больше на счету гениального актера – восторженных зрительских отзывов, а ведь это главное.

Новый век принес актеру новые удачи. Одной из таких безусловных удач стала работа в триллере «Отступники», а также роли в комедии «Управление гневом», философской картине «Пока не сыграл в ящик», мелодраме «Любовь по правилам и без».

В последний раз Джек Николсон появился на экране в фильме «Как знать…». Эта лента не стала популярной, но что значит ее провал по сравнению с множеством престижных кинонаград, которых удостоился актер за свою долгую творческую жизнь!

Мы поздравляем Джека Николсона с днем рождения и желаем «любимому злодею», как его называет американская публика, еще много лет счастливой жизни!