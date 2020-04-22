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Джек Николсон — великий и ужасный: как менялся «любимый злодей» за 50 лет карьеры

22 апреля свой день рождения празднует легендарный актер Джек Николсон, - ему исполняется 83 года. Поздравляем!

Джек Николсон — великий и ужасный: как менялся «любимый злодей» за 50 лет карьеры
Кадр из фильма "Сияние"

Начал с провалов

Кадр из фильма «Плакса-убийца», 1958 г.
Кадр из фильма «Плакса-убийца», 1958 г.

Известность пришла к Джеку не сразу. Первые фильмы, в которых он снялся совсем молодым, оказались провальными: «Плакса-убийца», «Слишком поздно для любви», «Дикая езда»…

А картину «Магазинчик ужасов», например, и вовсе «состряпали» за пару дней, истратив на его создание всего 27 тысяч долларов, — стоило ли надеяться на успех? Однако эта комедия сделала свое дело: молодого Николсона заметили.

Первая номинация на «Оскар» — в 33 года

Кадр из фильма «Беспечный ездок», 1969 г.
Кадр из фильма «Беспечный ездок», 1969 г.
Кадр из фильма «Пять легких пьес», 1970 г.
Кадр из фильма «Пять легких пьес», 1970 г.

Его начинают приглашать сниматься, и несомненный актерский талант Джека все больше раскрывается от фильма к фильму.

Сыграв в паре десятков проходных картин, он, наконец, познал настоящий успех – после выхода на экраны таких лент, как «Беспечный ездок» и «Пять легких пьес».

За свою работу в фильме «Пять легких пьес» 33-летний Николсон был впервые номинирован на «Оскар» как лучший исполнитель главной мужской роли.

«Оскар» — за фильм «Пролетая над гнездом кукушки»

Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки», 1975 г.
Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки», 1975 г.

Следующие номинации на престижную кинопремию актеру принесли фильмы «Последний наряд» и «Китайский квартал».

Но настоящим прорывом для Джека Николсона стала экранизация культового романа Кена Кизи – фильм «Пролетая над гнездом кукушки». Он стал лучшим актером года, получив заветную статуэтку «Оскар».

Сумасшедший писатель в «Сиянии» и олицетворение Зла в «Иствикских ведьмах»

Кадр из фильма «Сияние», 1980 г.
Кадр из фильма «Сияние», 1980 г.

А вот за работу в культовом фильме «Сияние» Николсон не получил никаких наград. Тем не менее, образ постепенно сходящего с ума писателя Джека Торренса до сих пор считается знаковым в фильмографии актера.

Успех продолжал сопутствовать Николсону. Один за другим выходят успешные фильмы с его участием – «Язык нежности», за который он получил еще один «Оскар», «Почтальон всегда звонит дважды», «Иствикские ведьмы», «Красные», «Честь семьи Прицци», «Чертополох»…

Похоже, что с возрастом невероятное мужское обаяние и редкий артистический талант Джека Николсона становятся все более мощными.

И, хотя играет он в большинстве случаев злодеев, сердца миллионов женщин начинают биться учащенно, когда с экрана им коварно улыбается Джек Николсон.

Лучший Джокер всех времен

Кадр из фильма «Бэтмен», 1989 г.
Кадр из фильма «Бэтмен», 1989 г.

Не стала исключением и экранизация комиксов «Бэтмен», в которой Николсон сыграл антигероя Джокера. Этот образ стал по-настоящему культовым,. До сих пор, несмотря на несколько удачных картин о Джокере, версия Николсона продолжает оставаться классической.

Вполне закономерным стал третий по счету «Оскар», врученный Николсону за главную роль в фильме «Лучше не бывает». Заметим – на тот момент актеру уже исполнилось 60 лет, однако ни грамма харизмы он не потерял, напротив.

Как хорошее вино – с годами только лучше

Кадры из фильма «Отступники», 2006 г.
Кадры из фильма «Отступники», 2006 г.

Еще одно подтверждение тому – роль оборотня в «ужастике» «Волк» несколькими годами ранее, где Николсон сыграл оборотня. Страшного, зловещего, но до чего же притягательного!

И пусть ряд фильмов, в которых он снимался, получили разгромные рецензии критиков. Гораздо больше на счету гениального актера – восторженных зрительских отзывов, а ведь это главное.

Новый век принес актеру новые удачи. Одной из таких безусловных удач стала работа в триллере «Отступники», а также роли в комедии «Управление гневом», философской картине «Пока не сыграл в ящик», мелодраме «Любовь по правилам и без».

Кадр из фильма «Как знать…», 2010 г.
Кадр из фильма «Как знать…», 2010 г.

В последний раз Джек Николсон появился на экране в фильме «Как знать…». Эта лента не стала популярной, но что значит ее провал по сравнению с множеством престижных кинонаград, которых удостоился актер за свою долгую творческую жизнь!

Мы поздравляем Джека Николсона с днем рождения и желаем «любимому злодею», как его называет американская публика, еще много лет счастливой жизни!

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