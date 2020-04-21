«Сказка о рыбаке и рыбке»: для детей читает певица Согдиана

Teleprogramma.pro запустила спецпроект «Сказки на ночь». Знаменитости будут читать известные сказки и, возможно, они понравятся вашим детям. А родители получат немного свободного времени для себя!

Согдиана исполняет песни не только на русском, но и на узбекском языке, — ведь он стал для нее вторым родным (певица родилась в Ташкенте — прим. ред.), а еще – на английском.

Широкая популярность пришла к девушке после участия в шестом сезоне «Фабрики звезд» в 2006 году. Сегодня на ее счету – немало престижных музыкальных наград, среди которых – несколько «Золотых граммофонов», звания Народной артистки Чеченской республики и заслуженной артистки Республики Ингушетия.

У Согдианы три сына – Арджун, Микаил и самый младший.

Редакция портала Teleprogramma.pro попросила певицу порадовать детей выразительным чтением всем известной «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина в рамках спецпроекта «Сказки на ночь». И артистка нам не отказала.

Старуха могла стать Папой Римским

Поэт создал это произведение, опираясь на сказку братьев Гримм под названием «О рыбаке и его жене».

Интересно, что, если бы Пушкин следовал духу европейской сказки до конца, то ему пришлось бы сделать жадную старуху Папой Римским (в оригинале этот ход намекал на папессу Иоанну). Мало того – в самом конце своей сказки братья Гримм приписали своей отрицательной героине стремление стать Всевышним.

В первоначальном варианте Александра Сергеевича жадная старуха сидит на вершине Вавилонской башни, а ее дерзкая голова увенчана папской тиарой:

Вместо рыбки — дерево

Внимательный читатель заметит в классической сказке еще и отсылку к русской народной, которая называется «Жадная старуха». Правда, в этом источнике вместо чудесной рыбки, исполняющей желания, описано волшебное дерево.

Желая сохранить исконно русский дух своего произведения, Пушкин позднее вычеркнул из него фрагмент с Вавилонской башней и папской тиарой.

Писал в Болдино, спасаясь от холеры

Классик написал поучительную историю о Золотой рыбке, доверчивом старике и жадной старухе в период своей второй Болдинской осени – в 1833 году.

Это время стало для поэта почти таким же плодотворным, как первая Болдинская осень в 1930 году, когда ему пришлось задержаться в своем имении на три месяца из-за свирепствовавшей в Москве эпидемии холеры.

Тишина и покой, царившие в Болдино, вдохновили поэта на такие известные произведения, как «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Медный всадник», «Пиковая дама», множество стихотворений.

Благодаря артистически выразительному исполнению Согдианы дети и взрослые теперь смогут еще раз услышать знаменитую сказку и, может быть, извлекут из нее что-то полезное для себя.