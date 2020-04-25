Сколько тратят звезды в самоизоляции на прислугу, доставку еды и на штрафы 

Звездам повезло: многие сидят в самоизоляции в своих подмосковных домах, где можно прогуливаться на территории собственного участка.

Аренда загородного дома — от 350 тыс. руб. в месяц

Недвижимость артистов находится в закрытых поселках. Впрочем, владеют домами и участками не все — многие предпочитают их арендовать.

Стоимость аренды загородных домов после объявления режима самоизоляции взлетела: доступные по цене найти непросто, а вот дорогих полно. Например, чтобы жить по соседству с Марией Мироновой, Дмитрием Нагиевым, Михаилом Трухиным, Юлией Ковальчук и многими другими звездами, придется снять дом на Новорижском шоссе в Истринском районе, в элитном поселке Княжье Озеро.

Стоимость аренды двухэтажного коттеджа площадью 570 квадратных метров начинается от 350 тысяч рублей в месяц. Ну а если замахнуться на покупку, то раскошелиться придется минимум на 70 миллионов. Предложений по продаже домов достаточно, цены снизились, но не более чем на 5 — 10%.

Штрафы за нарушения карантина — от 4 тыс. руб.

Звезды охотно демонстрируют в соцсетях свою жизнь в самоизоляции и при этом зачастую невольно рассказывают о случаях нарушения карантина.

Вот Любовь Успенская благодарит визажиста за профессиональный грим, а вот Ксения Бородина хвастается свежим профессиональным маникюром.

Действительно, многие артисты продолжают принимать на дому косметологов, парикмахеров и других специалистов, которые помогают им оставаться красивыми. И все это может стать дополнительной статьей расходов, ведь за нарушение режима без веской причины полагается штраф — 4 тысячи рублей.

И даже если по звездным меркам сумма эта серьезной не выглядит, все равно стоит поберечься, ведь расплата за беспечное отношение к здоровью, как своему, так и чужому, может оказаться куда выше…

Доставка еды — от 5 тыс. руб. за ужин из ресторана на три персоны

Кафе и рестораны переключились на доставку готовых блюд. Для большинства людей это дорогое удовольствие. А вот звезды могут себе позволить побаловаться деликатесами.

Многие получают их бесплатно — за рекламу в социальных сетях. Барановская, Бородина, Борисова и другие звезды регулярно лакомятся изысканными блюдами, щедро рекламируя тех, кто ими угощает.

Некоторые, например Дана Борисова, не берут денег, просто размещая в соцсетях рекламу и получая за это бесплатную еду. А вот Ксения Бородина и обед на семью бесплатный получает, и деньги за рекламный пост (от 400 тысяч рублей).

Что касается цен, то, например, средняя стоимость доставки роллов из известного ресторана на трех человек — 5 тысяч рублей.

Если говорить о предпочтениях, то Анна Седокова любит японские деликатесы, Михаил Грушевский неравнодушен к пицце. Кстати, именно пицца сейчас лидирует в доставке готовой еды. Но не все звезды в карантине плюют на диеты. Многие берут сразу на неделю готовые ЗОЖ-комплексы: стоимость четырехразового питания — от 600 рублей в день.

Прислуга — от 80 — 90 тыс. руб. в месяц

Сразу после объявления режима самоизоляции звезды перестали отпускать своих помощников по хозяйству на выходные. Все должны жить вместе, не контактируя с посторонними. Есть, правда, исключения из правил.

К примеру, водители артистов живут отдельно, поэтому от их услуг часто теперь отказываются. На это время кто-то отправил своих шоферов в неоплачиваемый отпуск, а многие платят лишь часть прежней зарплаты. Месячный доход звездного водителя — примерно 90 тысяч рублей.

Помощники по хозяйству теперь только и делают, что постоянно дезинфицируют упаковки доставленных продуктов, обувь и одежду хозяев, моют лапы их домашним питомцам… У обслуги забот прибавилось: звезды больше не едят в ресторанах, поэтому готовить приходится постоянно.

Не случайно в начале карантина чаще всего звезды нанимали поваров, так как не все домработницы могут справиться с постоянной готовкой и обеспечить ресторанный уровень.

При приеме на работу новые сотрудники проходят обязательное тестирование на коронавирус. При этом доходы у прислуги, проживающей в доме звезды, остались докарантинные: няня получает в среднем 100 тысяч рублей в месяц, домработница — 80 — 90 тысяч.

Часто знаменитости нанимают в качестве помощников по хозяйству супружеские пары — их совокупный доход стартует от 120 тысяч рублей. В этом случае мужчина-помощник занимается в том числе и доставкой продуктов или лекарств.