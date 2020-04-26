Группа MBAND распалась, а у Рыбина с Сенчуковой осталась в кармане 31 тыс. рублей

Артисты жалуются на нехватку денег в пандемию и пытаются их как-то заработать.

Группы MBAND больше не существует

Продюсер популярного поп-коллектива объявил о его распаде.

После шести вполне успешных лет, проведенных на отечественной поп-сцене, MBAND, что называется, приказал долго жить. На днях было официально объявлено о том, что участники коллектива займутся теперь сольной деятельностью.

«Молодые, талантливые и дерзкие музыканты сводили с ума миллионы поклонниц со всего СНГ, но пришло время двигаться дальше», — говорится в заявлении продюсерского центр Meladze Music.

Напомним, MBAND — это не команда друзей, с детства игравших на школьных концертах и пробившихся в большие звезды. Группа родилась в 2014 году по итогам телешоу «Хочу к Меладзе».

Проект был сделан по аналогии с шоу «Хочу V ВИА Гру», целью которого было сформировать новый состав знаменитой женской поп-команды. «Хочу к Меладзе» должен был подарить нам еще одну группу, только мальчуковую, во главе с продюсером Константином Меладзе.

Участниками бойз-бенда стали Анатолий Цой, Никита Киоссе, Артем Пиндюра и Владислав Рамм, который через год покинул команду. Группа выпустила два альбома, а самым известным хитом стала композиция «Она вернется».

Вернется ли к нам MBAND? Если да, то, скорее всего, уже в новом составе.

Рыбин и Сенчукова продают недвижимость за 129 миллионов

Наталье Сенчуковой и Виктору Рыбину, брак которых за 30 лет прошел немало испытаний (пара даже смогла победить рак), сейчас приходится биться с еще одной проблемой — концертов нет, стало быть, нет и денег. Ну а все накопления, по словам Виктора и Натальи, растворились благодаря неудачным вложениям.

— Заработки исчезли, у нас осталась 31 тысяча рублей! — заявил певец в эфире одного из телешоу. — А у меня хобби, которое жрет деньги, — мой дом-теплоход.

Напомним, когда-то певец купил списанный теплоход и переоборудовал его в дом на воде, содержать который, как оказалось, весьма накладно. Но это лишь часть проблем артистической семьи — есть и другие, еще более неудачные вложения.

Оказалось, 15 лет назад Рыбин и Сенчукова решили вложиться в постройку спортивного комплекса, что сулило немалую прибыль. Но затея не удалась.

Попытались было сменить ориентиры и вместо спортивного комплекса построить торговый — и тут неудача. А объект так и не был в итоге достроен.

Поэтому пара решила его продать — не как готовый комплекс, а как недострой. И цену назначили приличную — 129 миллионов рублей. Почему так много? «Именно столько мы на него истратили», — подчеркивает Рыбин.

больше по теме За неделю Рыбин и Сенчукова потратили 30 тысяч и оказались за чертой бедности Поклонники музыкантов предложили собрать для них деньги.

Вера Брежнева обнажается на карантине

Актриса и певица поднимает поклонникам настроение с помощью пикантных фото.

38-летняя звезда не поддается панике и гонит прочь уныние, стараясь сохранять позитивный и сексуальный настрой даже в условиях самоизоляции.

Помогает ей в этом Инстаграм, где регулярно появляются пикантные снимки певицы. Солидный возраст и двое детей в данном случае Веру не смущают, да и кто, глядя на такое фото, рискнет заявить, что артистка не имеет права сниматься голой?

Что же касается секретов, позволяющих на карантине сохранять фигуру в близком к идеальному состоянии, то Брежнева охотно делится ими с подписчиками. Здесь, разумеется, все очень просто, надо лишь соблюдать диету — разгрузочные дни, специальный рацион и так далее. А вовсе не то, что можно подумать, глядя на «ню» Веры!