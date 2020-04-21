Гарри и Меган – курьеры, шведская принцесса – медсестра: как королевские особы помогают в борьбе с коронавирусом

Борьбу с коронавирусом многие также сравнивают с войной. А на войне короли находятся вместе со своими подданными, а иногда и на переднем крае битвы.

Во время русско-японской войны княгиня Елизавета Федоровна, жена дяди императора Николая II, организовала санаторий для раненых солдат, открыла пункт сбора помощи фронту во дворце, организовала хирургическую больницу в Москве. И это лишь малая часть ее благотворительных дел.

Во время Первой мировой войны князь Феликс Юсупов открыл на собственные средства в Санкт-Петербурге госпитали. Также он помогал всем нуждающимся в период миграции в Париже.

И сколько еще влиятельных особ в период революции шли работать медсестрами и сестрами милосердия!

Но это происходило 100 лет назад… А как ведут себя современные монаршие особы перед лицом угрозы инфекции? Рассказываем вам в нашей подборке, включив в нее и королев красоты.

Герцог и герцогиня Сассекские – курьеры

Так, принц Гарри и Меган Маркл вошли в состав благотворительного фонда Project Angel Food и стали курьерами. И теперь их задачи заключаются в том, чтобы развозить готовую еду жителям Лос-Анджелеса. В среднем супруги обходят около 20 домов в день.

В кулуарах поговаривают, что сначала Гарри и Меган якобы высказывались против того, чтобы их благотворительная деятельность была обнародована. Но потом пришли к выводу, что, напротив, могут подвигнуть людей последовать их примеру.

К сожалению, не все верят в души прекрасные порывы герцога и герцогини Сассекских. Некоторые скептики полагают, что Гарри и его жена пиарятся, а фотографии, на которых они несут сумки с едой нуждающимся, на самом деле постановочные.

больше по теме Принц Гарри и Меган Маркл тайно позаботились о больных и нуждающихся американцах Известные супруги стали волонтерами и отправились разносить еду в дома жителей Лос-Анджелеса.

Шведская принцесса – медсестра

А вот шведской принцессе Софии, супруге принца Карла Филиппа, верят многие. Так, монаршая особа стала волонтером в одной из больниц Стокгольма, где находятся пациенты с коронавирусом.

Надо сказать, что принцесса всегда стремилась поддержать учреждения здравоохранения. Не случайно, что в 2016 году она была названа почетным президентом частной больницы Софиахеммет.

А впервые принцесса София (в девичестве София Хеллквист) стала заниматься волонтерской деятельностью еще в 2009 году, когда отправилась в Гану принимать участие в строительстве детского дома. В тот период жизнь красавицы вообще била ключом.

Например, она подрабатывала моделью и однажды даже позировала топлесс для шведского мужского журнала Slitz. Также к пикантным фактам биографии будущей принцессы относится момент ее участия в реалити-шоу Paradise hotel, которое называют аналогом «Дома-2».

После этого София переехала в Нью-Йорк, где открыла йога-центр. С принцем она начала встречаться в 2010 году. А уже в 2014-м было объявлено о помолвке влюбленных. Вскоре принцесса подарила своему мужу двух наследников. Сегодня она образцовая жена, мать и, как оказалось, волонтер.

Недавно принцесса наряду с еще 79 добровольцами прошла специальное обучение для всех желающих поддержать правительство в борьбе с коронавирусом.

После чего супруга принца устроилась медсестрой в одну из клиник Стокгольма. Теперь в задачи Софии будет входить дезинфекция оборудования и подготовка медицинских препаратов для больных.

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Королева красоты Англии на передовой

В борьбу с коронавирусом вступают не только принцессы и коронованные особы, но и королевы красоты. Так, обладательница титула «Мисс Англия 2019» Бхаша Мукерджи присоединилась к медсестрам, которые сейчас находятся на передовой.

Бхаша появилась на свет в Британии, в семье индусов. После окончания школы училась в медицинском колледже, после чего некоторое время работала в клинике.

Однажды кто-то из друзей посоветовал ей принять участие в конкурсе красоты «Мисс Англия 2019» и был прав. Девушка действительно стала обладательницей заветного титула.

Как всякая «Мисс», Бхаша принимала участие в благотворительных акциях. Объявление о закрытии границ с родной Англией застало красавицу в Индии, где она также находилась с благотворительной миссией.

Однако смелая девушка сумела уговорить власти Британии дать ей разрешение вернуться и пополнить ряды медицинских работников, которые сражаются с коварной болезнью.

«Самая красивая бабушка Европы» — в помощь пенсионерам

Не остались в стороне и российские красавицы всех возрастов. Так, обладательница титула «Самая красивая бабушка Европы» Grandmama Europе Екатерина Егина присоединилась к акции «Мы вместе» в Рязани. Она вместе с другими добровольцами развозит продукты всем нуждающимся пенсионерам.

Свое звание королевы красоты Екатерина Егина завоевала в Болгарии в начале этого года. Женщине – 50 лет, у нее уже есть взрослые дети, она занимается предпринимательской деятельностью в сфере красоты и здорового питания.

А вот волонтером Екатерина стала впервые. Для этого она зарегистрировалась на сайте «Мывместе2020. РФ». Женщина прошла необходимый инструктаж и получила дезинфицирующие средства.

Практически каждый день она садится в машину и объезжает бабушек и дедушек, которым необходимы продукты. Их улыбки – лучшая для нее награда, считает Екатерина. Одна пожилая женщина даже призналась волонтеру, что непременно обняла бы ее, если бы не необходимость соблюдения расстояния.

Также Екатерина Егина рассказала, что пожилые люди проявляют деликатность по отношению к волонтерам и просят их брать еду в ближайших магазинах, а не посылают за продуктами за тридевять земель. Обладательница титула «Самая красивая бабушка Европы» призвала всех желающих присоединяться к ним.

А нам остается только восхищаться этими людьми и пожелать им здоровья.