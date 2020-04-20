«Меня подставили»: непризнанный «сын» Николая Цискаридзе признался в обмане

Когда знаменитый артист балета и педагог Николай Цискаридзе в октябре 2019 года узнал из газет о том, что у него, оказывается, есть почти 20-летний «внебрачный сын», он не захотел даже комментировать эту историю.

Народ же темой заинтересовался, тем более, что юноша по имени Тимур Акперов убедительно рассказывал подробности своего появления на свет и призывал бывшего премьера балета Большого театра пройти ДНК-экспертизу.

В последующие месяцы, согласно рассказам Тимура, в его жизни происходило многое. Его избивал шоумен Стас Барецкий, врачи находили у него рак, он обещал подать на Цискаридзе в суд, а затем сказал, что уезжает жить в Азербайджан, к своим дяде и тете.

И вот, наконец, молодой человек решил покончить с чередой вранья. В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro он поведал о том, что на самом деле связывает его с Цискаридзе, и кто выдумал эту историю с «отцовством».

«Готовый» сын для звезды балета

Конечно же, Акперов похож на Цискаридзе, но это лишь внешнее сходство. Они не являются родственниками, и актер в этом честно признался.

«Я не сын Николая Цискаридзе. Меня подставила журналистка, подруга Гогена Солнцева. Гоген не знал, что у меня есть родной папа, а потому передал прессе эту лживую новость — он хотел порадовать Цискаридзе, чтобы у него был такой уже готовый, воспитанный, ухоженный сын, как я. А дальше мне пришлось сыграть свою актерскую роль в интернете. Да, это был хайп, но хочу сказать всем только одно: я не хотел никому навредить!»

По словам актера, он и сам оказался жертвой обмана.

«Журналистка изначально по телефону представилась мне как редактор популярного ток-шоу. Она хотела разузнать обо мне все, но в итоге наврала и жестоко меня подставила. Она сказала, что мы будем снимать программу и потому нужно отправить меня в Санкт-Петербург, чтобы получить какой-нибудь биоматериал Николая. У меня был месяц, а то и больше, чтобы отказаться от программы. И я бы отказался! И тут выяснилось, что она вовсе не из того шоу».

«Хочу попросить прощения»

Сейчас Тимур раскаивается в том, что сразу не пресек идею Солнцева заварить эту кашу с «внебрачным сыном». Ведь он обвинил порядочного человека в том, что тот способен бросить своего родного ребенка, и при этом оскорбил чувства его многочисленных поклонников.

«Меня просто подставили. Очень хочу попросить прощения у Николая Максимовича, и у народа тоже. Дай Бог, чтобы молодые люди не велись на такие вещи».

Кстати, не так давно Акперов решил попробовать себя на новом поприще — теперь он поет песни на своем родном языке — азербайджанском. Парень надеется, что в будущем, когда он станет известным певцом, никто не вспомнит об этой глупой истории.