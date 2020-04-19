Яйца, куличи и веселье: как российские звезды отметили Пасху

На один день невзгоды от самоизоляции были забыты.

19 апреля православные христиане отметили Великую Пасху. Несмотря на сложившуюся ситуацию в мире из-за коронавируса, ничто не помешало людям соблюсти священные традиции. Так, звезды российского шоу-бизнеса основательно подготовились к торжеству: испекли куличи, накрыли на стол, сварили и покрасили яйца. Многие из них поздравили поклонников в социальной сети и показали, как они отмечают праздник.

Сергей Безруков отметил праздник в кругу семьи. Праздничный стол, за которым собрались дети, — большое событие для актера.

«Всем мира и добра. Дорогие мои, хорошие! Здоровья! И еще раз с праздником», — написал в своем посте Сергей Безруков.

Полина Гагарина поздравила поклонников в социальной сети. Певица опубликовала фотографию, на которой дети с воодушевлением бьют яйца.

«Христос Воскрес! Со светлым праздником Пасхи всех», — написала Полина.

Актриса Ксения Алферова написала в своем Instagram длинный пост для поклонников. Артистка посоветовала ценить все, что у нас сейчас есть, и поблагодарить за это Бога.

«Христос Воскресе! Радуйтесь и веселитесь, свершилось великое чудо из чудес! Хочется всех обнять, накормить куличами, похристосоваться и крикнуть о том, что жизнь продолжается, она прекрасна и неповторима», — написала Ксения.

Певица Ирина Дубцова сняла видео, на котором подробно рассказала, как она первый раз в жизни испекла куличи и сделала пасху самостоятельно.

«Христос Воскрес! Сами напекли куличей, сами освятили, трижды прочитав молитву: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». Пусть все будут здоровы и счастливы», — поздравила поклонников Ирина.

Алика Смехова показала фото в Instagram с сыном за праздничный столом. Актриса поздравила поклонников и пожелала здоровья.

«Христос Воскресе», — написала Алика.

Ксения Собчак продемонстрировала на видео свои кулинарные способности. Ксения Анатольевна отметила, что куличи готовила собственными руками. Телеведущая показала, как они с Константином Богомоловым игриво сражаются на яйцах.

«О прошлой ночи», — написала Собчак.

Тина Канделаки поделилась своими ощущениями от праздника. Оказалось, что Пасха — это ее любимый праздник с детства. В этом году он омрачен всемирной бедой и она переживает, что не смогла попасть на Крестный ход.