От мужа в 215 километрах: как живет на самоизоляции королева Елизавета II

Дама почтенного возраста, королева, и ее супруг, принц Филипп входят в группу риска из-за распространившегося по планете коронавируса. Ведь, по мнению медиков, этот вирус опасен, в первую очередь, для пожилых людей.

Королева и ее муж самоизолировались. В разных замках

В целях безопасности королевской четы было принято решение временно поселить Елизавету и Филиппа в разных поместьях. Находиться и дальше в Лондоне стало для них рискованно – ведь в Букингемском дворце ежедневно толпится масса народу, одной прислуги, например, здесь – 500 человек.

Таким образом, королева самоизолировалась на время пандемии в Виндзорском замке, в графстве Беркшир. А принц Филипп расположился в графстве Норфолк – там находится еще одна королевская резиденция. Расстояние между супругами — около 215 километром. Королевская дистанция!

В обоих замках количество обслуживающего персонала сведено к минимуму – чтобы снизить опасность заражения.

Королевские обязанности в Лондоне временно выполняет старший внук королевы – принц Уильям.

Обычный день королевы

Надо полагать, вдали от Лондона жизнь королевы изменила свой ритм. Может быть, карантин станет для нее одним из способов отдохнуть, — ведь обычно каждый рабочий день Елизаветы II наполнен делами до отказа.

Подъем – в 8.00

Будит Ее Величество личная камеристка. Она же приносит одежду, в которой королева проведет день. И еще – чашку чая.

Между прочим, у королевы и ее мужа – разные спальни. Впрочем, в этом нет ничего необычного – так принято во многих британских семьях.

А вот завтракают супруги чаще всего вместе – в 9.00. Как рассказывают, Елизавета II крайне скромна в своих предпочтениях – кроме чашки чая с молоком, но без сахара, и стакана свежевыжатого сока, она хочет видеть на своем столе к завтраку лишь несколько тостов, вариант – яйца всмятку.

Иногда королева завтракает одна, тогда она просматривает в это время свежую прессу, уделяя особое внимание отчеркнутым секретарем статьям.

Следит за тем, чтобы выглядеть на фото привлекательно

Разумеется, британские издания много пишут о королевской семье, сопровождая материалы фотографиями. Так вот, для королевы крайне важно выглядеть на этих снимках привлекательной.

Если, по ее мнению, фото в газете неудачное, — подчиненные Елизаветы II найдут способ донести ее недовольство до редактора.

Отвечает на все письма

В 10 утра королева приступает к работе в своем кабинете. Каждый день она получает сотни писем. Утверждают, будто все послания на свое имя она обязательно прочитывает. И не только прочитывает – но и отвечает на них! Конечно, с помощью помощниц, но вот подпись ставит лично.

Кстати, королева всегда – обязательно! – лично пишет чернилами на бумаге письма с благодарностью тем, кто ее принимал – на банкете, в гостях, за границей… Она понимает, что принимать у себя королеву – нелегкое испытание, и высоко ценит гостеприимство.

Кроме писем, внимания королевы ждут телеграммы, отчеты, другие документы.

Каждая аудиенция – 15 минут

Принимая у себя министров, послов иностранных держав, священнослужителей и прочих посетителей, королева, по традиции, уделяет беседе с каждым ровно 15 минут.

В обязанности королевы входит также обязательное посещение громких премьер и концертов, участие в церемонии награждения и вручения почетных званий, присутствовать на открытии выставок… Каждый день ее ждет, как минимум, несколько подобных мероприятий.

Обед из любимых блюд

На обед Елизавета II предпочитает привычные блюда – жареную камбалу или сельдь под горчичным соусом, салат из курицы, бифштекс, омлет с ветчиной, капусту. Не отказывается она и от бокала-другого шампанского или белого вина.

После обеда королева продолжает принимать визитеров, и делает это до 17.00.

А вот вечер – время для общения с детьми, внуками, а также с домашними питомцами, — Елизавета очень любит собак. У нее несколько милых корги.

После ужина монаршая особа отдыхает за просмотром сериалов, и лишь в полночь засыпает, предварительно внеся записи о прошедшем дне в дневник и подготовившись к предстоящему дню.

Как видите, рабочий день королевы – вовсе не сплошные развлечения, а достаточно напряженный труд. Расслабиться нельзя – подданные должны каждый день видеть свою королеву бодрой, подтянутой и в хорошем настроении. А вы смогли бы так?