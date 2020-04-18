Как не сойти с ума в карантин: 10 вдохновляющих идей от Стаса Пьехи

Певец Стас Пьеха как и большинство россиян тоже находится дома на самоизоляции. Думаете, артист скучает? Ничего подобного! Возможно, его советы помогут и вам скоротать столь непростое время…

Отрастить бороду, как у Джима Керри.

Перед тем, как войти в режим самоизоляции, я решил подхватить флешмоб Джима Керри и тоже начал отращивать бороду. Раньше я никогда этого не делал, а тут подумал, что это внесет хоть какое-то разнообразие в мою жизнь: дома все будет неизменно, но я буду меняться каждый день. Буду подходить к зеркалу и видеть, как ежедневно мое лицо преображается.

Медитировать.

Медитации помогают снять стресс, отключить свое сознание, погрузиться в себя. Это один из инструментов психологической работы над собой. Я использую разные виды медитации – тут вообще все способы хороши, по большому счету. В основном я выполняю телесно-ориентированную медитацию — на расслабление ног, рук, головы, всего тела. Но в медитативный процесс также вовлекает и, например, раскрашивание картины по цветам – тут уж кому что больше по душе.

Выполнять внутренний самоанализ.

Ежедневно я занимаюсь письменным самоанализом, записываю свои ощущения, чтобы отслеживать чувства, эмоции и понимать, что на самом деле происходит в моей голове…

Выполнять домашние тренировки.

У меня дома имеется спортивный уголок с разным инвентарем: эластичные ленты, груша, гантели, утяжелители. Через день я стараюсь выполнять большие силовые тренировки, а ежедневно делаю растяжку и нагрузки на пресс.

Расписывать день по пунктам.

У меня в день обычно 8-10 дел. Я просыпаюсь где-то в 10 утра, но валяюсь в кровати еще часа полтора, потому что бежать никуда не надо. Стараюсь делить день на четыре сферы: я сам, родные и близкие, работа и общество. В каждой из этих сфер я выделяю те задачи, которые должен выполнить за сегодня.

Смотреть сериалы.

У меня всегда какая-то повышенная активность в голове – мне все время хочется сочинять, отдавать, делиться, говорить.

А сериалы – это же что-то такое чисто для себя: кайфовать, ничего не делать. Нравится «Новый папа» — продолжение сериала «Молодой Папа» Паоло Соррентино, «Охотники» с Аль-Пачино. Этот сериал стоит посмотреть хотя бы из-за острого юмора и ворчливого героя голливудского актера.

«Бумажный дом» — о банде преступников, которые решили ограбить Королевский монетный двор. «Охотник за разумом» — детектив про криминальную психологию, про самых страшных преступников Америки 70-х годов.

Читать книги.

Сейчас я читаю книгу Юваля Ной Харари «Homo deus: краткая история завтрашнего дня» – продолжение «Краткой истории человечества», которую я буквально «проглотил». Также я читаю много психологической литературы – сейчас это литература о детстве.

Заниматься творчеством.

Я стал больше играть на фортепиано. Сочиняю музыку, делаю какие-то наброски песен. А недавно вот, например, сыну на день рождения (22 марта) написал поздравительную песенку.

Изучать историю.

Кроме того, что всегда интересно изучать вехи в истории человечества, интересно послушать и мнения футурологов о том, какие сценарии нас ждут дальше. Сейчас я смотрю много таких роликов, где ученые прогнозируют наше будущее.

Просто отдохнуть и научиться давать себе любовь.

Я много думал о том, что мы живем в каком-то жизненном потоке и часто забываем о себе и своих истинных потребностях: творческих, физических; забываем отдохнуть и подумать о себе.

Нужно забыть о стремлении постоянно достигать и завоевывать. Необходимо просто выдохнуть, чтобы с новыми силами выйти в этот мир.