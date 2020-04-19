«В этом году, к сожалению, мы разделены»: как звезды отметят Пасху в условиях самоизоляции

Пасха для многих из нас – праздник «родом из детства». Ведь именно детские впечатления – самые яркие.

Мы расспросили знаменитостей, какие пасхальные традиции существуют в их семьях, как они привыкли проводить этот день и чем нынешняя Пасха будет отличаться от привычного сценария.

Любовь Толкалина: «Пасху проведем вдали от Москвы, в Рязанской области»

Актриса Любовь Толкалина рассказала о том, что праздник Пасхи застанет ее далеко от Москвы:

— В этом году будем праздновать примерно так же, как и всегда. Единственная разница – смена места жительства. Я переехала на родину, к своим родителям. Думаю, мы с удовольствием примем гостей, не будем ограничиваться…

Мы сейчас находимся далеко от Москвы, в Рязанской области, думаю, опасности нет, мы самоизолировались, как могли. Здесь нет таких строгих ограничений, как в Москве.

Я, наверное, впервые в жизни буду праздновать Пасху подобным образом, в деревенской атмосфере, со своими родителями, с освящением пасхального стола в церкви… Мне карантин идет на пользу, в общем.

Мария Аронова: «Пойду ли в церковь? Как посоветуют отец Иоанн и отец Андрей»

Мария Аронова призналась, что пока еще не решила – пойдет ли, как обычно, на Пасху в храм:

— Я еще не советовалась с отцом Андреем и отцом Иоанном, буду звонить и узнавать. Совершенно точно знаю одно – мы в этом году убираем и моем дом к празднику.

Что касается посещения храма, освящения пасхальных яств, — пока не знаю, надо посоветоваться с отцом Андреем и отцом Иоанном. Я в этом плане – послушный человек. Есть люди, которые меня направят и которые мне объяснят – как правильно делать.

Некоторое количество крашеных яиц мы всегда несем на кладбище, там похоронены моя мама, бабушка, прабабушка и прадед.

Ольга Дибцева: «В этом году общаться с мамой на Пасху придется по скайпу»

— Пасха – любимый в нашей семье праздник. Мы всегда печем куличи, красим яйца, ходим на утреннюю службу все это освящать. Светлый праздник, начало весны.

Мама, папа, я, — мы всей семьей всегда проводили этот день очень душевно. В этом году, к сожалению, мы разделены, — мама в Петербурге, мы все в Москве… Так что только онлайн соберемся все вместе за столом, с мамой будем общаться по скайпу.

Алексей Воробьев: «Помню, как люди делились спичками, если у кого-то гасла свеча»

Известный актер и певец Алексей Воробьев хорошо запомнил свои детские впечатления, связанные с праздником Пасхи:

— Мы в Туле жили неподалеку от церкви, практически — через дорогу, и поэтому всегда ходили рано утром на Пасху святить с куличи. Это была настоящая семейная традиция — мама будила нас рано утром, мы быстро собирались, и все вместе шли.

Мама всегда пекла куличи сама — один большой кулич на всю семью, и по маленькому каждому из нас с братом и сестрой, а мы их старательно украшали.В церкви мне очень нравилось, когда батюшка проходил и брызгал святой водой. Я даже перебегал в очереди за ним по несколько раз, ведь чем мокрее мы становились, тем было веселее!

Но самым замечательным моментом во время наших походов было невероятное чувство единения всех людей, которые шли в храм.

Так как это было ранним утром, то ещё было прохладно, и когда люди шли, их зажженные свечки часто гасли. И мгновенно, без всякой просьбы, кто-то молча зажигал и протягивал спичку, или мы, дети, радостно кидались на помощь, чтобы зажечь потухшую свечу от своей.

И вот этот момент безмолвной помощи друг другу, когда передавали огонь от свечи или делились спичками, был для нас особенным и очень важным.

А какие пасхальные традиции существуют в вашей семье?