«Нужно достроить Вавилонскую башню»: звезды о том, как изменится мир после пандемии

Некоторые знаменитости считают, что после пандемии коронавируса мир действительно не будет прежним.

Последнее время мы часто слышим фразу: «После пандемии мир уже не будет прежним». И тут невольно напрашивается вопрос: «А каким он станет?».

Романтики вспоминают песню Николая Носкова: «Я однажды проснусь, а вокруг мир другой – светел, чист, бесконечно прекрасен. А на троне высоком Царица-любовь, а на меньшее я не согласен».

Прагматики придерживаются противоположного мнения. А что об этой ситуации думают наши знаменитости?

Александр Панкратов-Черный: «На медиков молиться надо»

Народный артист России Александр Панкратов-Черный вспомнил слова патриарха Кирилла, который говорил: «Бога мы из сердца выбросили и грешили десятилетиями. Вот и кара пришла». По мнению артиста, если люди осознают эту мировую трагедию, то они подумают и о Создателе, и о себе.

«Сейчас я работаю над третьей книгой своих стихов, правлю черновики и наткнулся на стихотворение, которое написал год назад. Я читал его митрополиту Владимиру в Санкт-Петербурге. Старец выслушал его и сказал: «Умнеешь, Александр», — рассказывает Александр Васильевич. — В Библии сказано, что в каждом человеке, верующем во Христа, частица его крови. А православный народ страдает, потому что кровь Христова в человеке. И я в своем стихотворении высказал мысль, что Христос не снят с креста».

По словам актера, его издатель грустно шутит: «Мол, наконец-то, Панкратов-Черный взялся за стихи». Оно и не мудрено: все гастроли отменены, съемки трех сериалов «Динозавр», «ИП Пирогова», «По законам военного времени» с участием артиста, приостановлены на неопределенный срок.

Александр Васильевич опасается, что пострадают и те актеры, которые заняты в антрепризных спектаклях.

«Мы с Татьяной Кравченко успели сыграть в Перми и Екатеринбурге. А вот в третьем городе спектакли отменили, и мы вернулись домой ни с чем, — говорит Александр Панкратов-Черный. — Что будет дальше, неизвестно, в мае с нами боятся продлевать контракты. Мой сын, получивший четыре премии за свой короткометражный фильм, прилетел на фестиваль в США с супругой, а на следующий день узнал, что он закрыт. Он вернулся домой уже через Канаду, чудом успел ускользнуть, и теперь находится дома на карантине».

Актер уверен: нет худа без добра. После завершения пандемии можно ожидать всплеск творческой энергии, поскольку артисты соскучатся по зрителям и сцене.

Коронавирус заставит общество поменять отношение и к другим сферам. Так, по мнению Александра Васильевича, будет больше уделяться внимания медикам. Последнее время в сфере медицины происходили сокращения, но теперь на проблемы врачей посмотрят с другого ракурса.

«На медиков молиться надо, они рискуют жизнью. Сейчас идет тайная война с коронавирусом, и наши врачи находятся на передовой».

Сам актер признался, что всегда больше думал о работе, нежели о собственном здоровье. Так, однажды выступая в Чите, он заранее не познакомился с прогнозом синоптиков и был вынужден в теплую погоду выступать в теплой куртке.

После Читы артист прилетел в Москву – буквально с корабля на бал, а точнее на съемочную площадку. Тогда в столице тоже стояли жаркие деньки. Из-за переутомления и перегрева у артиста сильно упало давление, и он потерял сознание.

«Меня, конечно, оставляли в больнице, но я сбежал оттуда. Не подводить же съемочную группу, отдыхать некогда, — отметил Александр Васильевич. — Надо жить, а жизнь это не бережливость»

Лера Кудрявцева: «Все вернется на круги своя»

А вот у телеведущий Леры Кудрявцевой более прагматичный взгляд на мир. На вопрос, изменится ли человечество, поняв цену жизни и страдания, телеведущая ответила так:

«Мне бы хотелось в это верить, но в это верится с трудом. После карантина пройдет еще какое-то время, и все встанет на круги своя. Хочется, чтобы люди что-то переосмыслили, но зная ментальность наших граждан (не всех, конечно), я думаю, что ничего не изменится».

Институт брака тоже не претерпит существенных изменений в новых условиях, считает Лера Кудрявцева.

«Я считаю, что семейные ценности или есть, или нет, поэтому, конечно, самоизоляция ни на что не влияет. Если у тебя в доме все хорошо, то карантин ничего не изменит, — пояснила Лера. — А когда в семье не все гладко, то изоляция лишь усугубит ситуацию».

Никас Сафронов: «Нужно достроить Вавилонскую башню»

Своим мнением о мироустройстве после коронавируса поделился и художник Никас Сафронов.

«После пандемии мир поменяется в лучшую сторону: так, уже оживилась природа, в реках появилась рыба. Это сравнимо с тем, когда сжигают траву на полях, чтобы она лучше росла.

Люди жили в неком зашоре: война, ненависть, деньги, неприятие, забывая о простых человеческих ценностях, о духовности, о ближнем, о том, что мир маленький, и его надо защищать.

Кто-то свыше дал нам возможность проанализировать все то, что мы делаем, и к чему шли, что с нами происходило, и как жить дальше.

Произойдет возврат к семье, к детям, мы поймем, что мир очень хрупкий, и спасаться надо не от соседей и врагов, а от природных катаклизмов и разных невзгод. Нужно достроить Вавилонскую башню и дать ей возможность почувствовать, что мы наверху».

Никас Сафронов напомнил, что мировые эпидемии находили отражение в творчестве великих людей. Так, можно вспомнить картину Питеря Брейгеля «Триумф смерти». Но, к счастью, мы живем не в Средневековье, а в современности, и врачи делают все возможное для предотвращения заразы.

Никас Сафронов же отметил, что тема пандемии отразится и в его творчестве. Он уже стал писать уголки Москвы с балкона, нашел эскизы тех воспоминаний, когда зарисовывал российские пейзажи. Эти картины посвящены теме бережного отношения к природе, которая отдыхает во время коронавируса.

И, конечно, Никас создаст и работы, посвященные теме пандемии как мировой трагедии.

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Анатолий Вассерман: «Будет демонтирована система узкой специализации»

Аналитический расклад ситуации дал телеведущий и публицист Анатолий Вассерман.

— Мир вообще не бывает прежним, он меняется постоянно, — считает Анатолий Вассерман. – Лет 30 назад американский политический аналитик Фрэнсис Фукуяма написал книгу «Конец истории и последний человек».

Поскольку тогда казалось, что в обществе окончательно победила либеральная вера в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество, Фукуяма считал, что весь мир упакуется в лоно этой веры.

Но буквально лет через 10 стала вполне очевидной пагубность этой веры, прежде всего, для самих ее адептов. Сейчас же этих последователей называют уже даже не либералами, а либероидами — чтобы не путать их веру с либерализмом как поиском форм и направлений проявления свободы личности, совместимой с устойчивостью и благополучием общества.

А потом даже самому Фукуяме пришлось писать новые книги. Есть мнение, почему он тогда был не прав.

— И почему же?

— Одним из следствий веры в неограниченную свободу личности является нынешний формат глобального разделения труда, опирающийся на узкую специализацию каждой отдельно взятой страны. И этот формат разделения труда доказал свою несостоятельность уже давно.

Он привел ко Второй великой депрессии, начавшейся 10-15 лет назад и тянущейся до сих пор. Из первой Великой депрессии мир вывела Вторая мировая война. Сейчас воевать слишком опасно, поскольку совершенно не ясно, каким мир выйдет из такой войны.

Я считаю, что рухнет нынешний формат глобального разделения труда, когда целые страны резко сокращают спектр видов своей деятельности.

В итоге в мире останется один производитель всего разнообразного — Китай. Когда в Поднебесной началась эпидемия, она охватила и весь мир.

— А как, на ваш взгляд, изменится система образования?

— Образование нужно нам для участия в производственной сфере. Поскольку расширится спектр производственной деятельности, то, соответственно, возрастет и потребность в получении новых знаний.

Социальное обеспечение опирается, в первую очередь, на производство. Чтобы выдать кому-то социальные блага, их необходимо сперва создать. Поэтому это изменение в области производства приведет и ко множеству других изменений.

Что же, как говорила мама Жени Лукашина: «Поживем — увидим»…