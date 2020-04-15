«Ну что, Володя, понял, как петь надо?»: звезды шоу-бизнеса рассказали о первой встрече с Пугачевой

К этой женщине можно относиться по-разному, но вряд ли кто-то поспорит с тем, что Пугачева давно уже стала одним из символов нашей страны.

Журналисты Teleprogramma.pro решили узнать у известных и популярных артистов – как они познакомились с Аллой Борисовной, какие воспоминания о встрече с ней запомнились ярче всего?

Елена Воробей: «Когда я впервые встретилась с Пугачевой, то чуть не упала в обморок»

— Алла Борисовна – уникальная Артистка с большой буквы. И не только артистка, а еще и женщина, человек, личность. Интересная, экстраординарная, штучная, эксклюзивная! Обычно при встрече с такими необыкновенными людьми нападает немота, ломота, теряется сознание… Это определяется масштабностью личности.

Именно поэтому, когда я впервые увидела Аллу Борисовну, у меня случился «полуобморок». И это состояние не проходит, потому что ты уже заранее так любишь этого человека, так высоко ценишь его, что совершенно обоснованно робеешь.

— Алла Борисовна однажды назвала вас «глубокой артисткой с высоким потенциалом». Эти слова помогли вам поверить в себя, в свое творчество?

— Когда люди такого уровня отвешивают тебе комплименты, это дает дополнительную силу и веру в то, что ты своим делом занимаешься неслучайно.

Может быть, поэтому как раз в тот период, когда у меня с театром не складывались отношения, возникла пауза, потому что я ждала какую-то особенную роль, которая будет соответствовать моей глубине, как человека, как актрисы. Эти слова, сказанные Аллой Борисовной, — да, они навсегда записались на файлы моей памяти.

Вы не поверите, но я сегодня, как раз перед вашим звонком, слушала ее песни – «Так же, как все» и «Просто». Песни с ее выступления на «Интервидении» в Польше. Ломовое выступление просто!

— А как Алла Борисовна отреагировала на вашу пародию на ее песню «Айсберг»?

— Она абсолютно лояльно относится к пародиям, понимая: если ты – селебрити, то ты постоянно находишься под прицелом пародистов. Это – часть амплуа артиста, это – «побочка». В этом плане с нее можно брать пример. Я не слышала ни об одном скандале с ее участием, даже если пародия была некорректной. Уж у нее-то, я думаю, самое большое количество «двойников»…

Нас, «паразитирующих» на образе Примадонны, — тысячи по всей стране! Мне приятно, что наши телеканалы выказали мне особое доверие, время от времени предлагая сыграть юмористические сценки, поучаствовать в программах, пародийных шоу, выступив в роли Примадонны.

Я желаю нашей Алле Борисовне, любимой миллионами, такого же жизнелюбия, жизненного драйва, позитивного отношения ко всему происходящему, еще на десятилетия! Она у нас одна такая…

Как Пугачева устроила певческое соревнование между Витасом и Пресняковым

Певец Витас, способный, как известно, петь высоким голосом, отлично запомнил свою первую встречу с Примадонной:

— С Аллой Борисовной мы встретились в 2000 году, на программе «Рождественские встречи». Она мне сказала: «Витас, подойди ко мне». Я подхожу, рядом сидит Володя Пресняков… Она спрашивает: «Витас, а вы действительно можете взять такую высокую ноту?». Я говорю – «Да». – «А не могли бы вы сейчас показать?».

Я показал – тянул самую высокую ноту секунд 10. Пугачева широко открыла глаза, а потом похлопала Преснякова по плечу и сказала: «Ну что, Володя, понял, как петь надо?». Вот таким было наше знакомство с Аллой Борисовной Пугачевой.

Через некоторое время я встретил ее за кулисами. Я был в огромном длинном костюме рыбы, у меня были платформы высотой 40 сантиметров, я был весь в каких-то антеннах, в блестящем шлеме… Пугачева посмотрела на меня и говорит: «Витас, боже мой… Жертва имиджа!».

Потом мы пели с ней дуэтом на сцене концертного зала «Россия» песню «Все могут короли», а потом виделись с ней на программе Малахова «Привет, Андрей!». Алла Борисовна всегда теплая и доброжелательная в общении. Она часто давала мне советы. Считаю, что Алла Борисовна – единственная великая и неповторимая певица в нашей стране.

Жасмин: «Погладила меня по животу и пожелала всего доброго»

Певица Жасмин рассказала нам, что Примадонна не признает ее псевдонима и называет всегда по имени – Сара.

— Мы с Аллой Борисовной знакомы больше половины моей жизни, первая наша встреча произошла еще до того, как я начала карьеру певицы.

Я тогда только-только вышла замуж и переехала в Москву, была совсем юной девушкой, и перед встречей с такой большой звездой, конечно, очень волновалась.

Но Алла Борисовна с первых секунд очаровала своей простотой и открытостью. Я тогда была в положении – ждала первого сына Мишу, и никогда не забуду с какой материнской теплотой и искренностью она погладила меня по животу и пожелала всего доброго.

Ну а в 2003 году Алла Борисовна выступила режиссером моего сольного концерта. Было очень страшно и ответственно. Когда рядом сама Алла Пугачева, нужно было держать планку особенно на высоком уровне. За время подготовки к тому шоу я очень многому у нее научилась. И не только в плане того, как правильно наладить контакт со зрителем или хорошо выглядеть в кадре.

Она дала мне один очень личный совет, который я никогда не забуду. Помню, перед выходом на сцену она взяла меня за руки и прошептала мне его, с тех пор он был для меня как мантра. Разговор был очень личным, я никому не рассказывала, что именно она мне сказала, но сама буду помнить это всегда.

Кстати, Алла Борисовна была категорически против моего псевдонима, сама она называет меня наедине только по имени – Сара.

Сейчас мы часто встречаемся на семейных, дружеских и детских праздниках, ведь наши младшие дети примерно одного возраста. Кстати, моя дочка Маргарита не вполне понимает, кто такая Алла Борисовна, но очень к ней тянется, видимо, чувствует детским острым чутьем ее доброту и искренность.

Мы поздравляем Аллу Борисовну Пугачеву с днем рождения! Пусть наша Примадонна всегда будет счастливой, любимой и полной радости от каждого прожитого дня!