Фанаты и Примадонна: 5 самых интересных историй «любви» к Алле Пугачевой по версии Teleprogramma.pro

15 апреля – середина весны. А значит – вновь пора чествовать главную именинницу нашей эстрады – Аллу Борисовну Пугачеву, ведь у нее сегодня день рождения. Поздравляем!

Вокруг Аллы Пугачевой всегда крутились фанаты всех мастей. Некоторые из них помогали приме и даже становились для нее друзьями. Другие просто старались побыть рядом, прикоснуться. Третьи – приносили серьезные проблемы…

Война «горьковских» и «олимпийских» за «доступ к телу»

А началось все в 80-х годах, когда популярность Примадонны находилась в самом расцвете. Со всех концов Советского Союза к ее подъезду на улице Горького съезжались девчонки-фанатки.

Другая армия поджидала Пугачеву у входа в спорткомплекс «Олимпийский» — там звезда репетировала.

Между этими двумя группировками порой происходили настоящие бои под девизом «Нас много, а Пугачева одна, на всех не хватит!». За порядком следили «бригадиры».

«Горьковские», как рассказывала журналистам домработница Пугачевой Людмила Дороднова, часто вели себя бесцеремонно и даже нагло – пили в подъезде, тут же засыпали пьяными, мусорили… А если фанатам казалось, что звезда уделяет им недостаточно внимания, они становились агрессивными, могли выкрикивать оскорбления, даже запустить чем-нибудь.

Как Челобанов работал телохранителем Пугачевой

Сергей Челобанов, который некоторое время был фаворитом Примадонны, вспоминал, что, как только они с Аллой выходили из квартиры, на них тут же набрасывалась толпа, ему не раз приходилось отгонять от певицы очередную визжащую от восторга девчонку, вцепившуюся в платье или шубу кумира.

Ведь никаких телохранителей тогда звездам не полагалось, так что защищаться Пугачевой приходилось самой или с помощью друзей.

Как Пугачева воспитывала и кормила своих поклонников

Впрочем, Примадонна и сама в состоянии была за себя постоять – случалось, и крепким словцом не брезговала, и за волосы могла оттаскать особо настырных «прилипал».

Но бывало, что артистку до глубины души трогала история человека, и тогда она всячески ему помогала. Например, был такой фанат Володя, бросивший семью в другом городе, чтобы дежурить у подъезда любимой певицы. Алла Борисовна подолгу с ним беседовала, уговаривала вернуться домой, даже денег ему дала на дорогу.

А рыжеволосую девушку по имени Света Пугачева убедила возобновить учебу в институте: «Еще раз пропустишь лекции – больше здесь стоять не будешь!».

Одно время «дежурство» у ее подъезда несли подростки-панки – они ночевали в заброшенном доме, спали на грязных матрасах, голодали… Узнав об этом, Пугачева принялась их подкармливать – каждый день передавала ребятам пакеты с продуктами.

Как Пугачеву чуть не убил маньяк

В 1980 году на Примадонну открыл охоту вполне серьезный преступник. На счету Анатолия Нагиева, которого звали еще Бешеным, было 6 жертв. Все – женщины, внешне напоминающие Пугачеву. Маньяк насиловал и убивал их, но главной его целью была сама певица.

Стараниями милиции опасный убийца был пойман и наказан. Алла Борисовна вновь была в безопасности, а на основании уголовного дела в 2019 году сняли сериал «Охота на певицу», а роль Примадонны сыграла актриса Анна Христич.

Некоторых «фанатство» вывело в люди

Надо сказать, некоторые из самых упорных поклонников, устав бесполезно страдать под окнами Пугачевой, обращали свои взгляды на тех, кто рядом. Влюблялись. Так создавались семьи.

Другие же фанаты иногда, повзрослев, становились вполне профессиональными музыкальными журналистами или музыкантами. Говорят, даже Игорь Тальков одно время входил в армию фанатов Пугачевой. А потом они вместе пели на одной сцене…

А как вы считаете – есть смысл в подобном обожании звезд?