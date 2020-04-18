За пост в «Инстаграме» — 500 тысяч рублей: как звезды зарабатывают в карантин

У большинства артистов теперь тоже нет работы: отменены концерты и съемки, отложены гастроли. Но отдельные счастливчики и в наши сложные времена неплохо устроились.

Онлайн-концерты: 100 тыс. — 5 млн руб. за выступление

Антон и Виктория Макарские продают билеты на свой онлайн-концерт по 300 рублей. Гастрольный тур по стране отменился, а поклонников у артистов хватает. Вот теперь будут петь из домашней студии с музыкантами: обещают параллельно отвечать на вопросы в чате и даже исполнять песни на заказ. Заработок от такого выступления вряд ли превысит 100 тыс. рублей. К тому же поклонники у семьи небогатые — всех, кто сообщил, что не может купить билет, Макарские допустят к просмотру бесплатно.

Проходят онлайн-концерты и на крупных интернет-платформах. Тысячи людей присоединяются к просмотрам из-за мощной рекламной кампании. Представители платформ отказываются комментировать гонорары звезд за подобные выступления. Артисты тоже скромно отмалчиваются, но, по слухам, певице Юлии Зиверт заплатили 2,5 млн руб., группе «Би-2» — 5 млн, «Чайфу» — 1,5 млн.

Контракты на ТВ: 1 — 1,5 млн руб.

У телевизионщиков сейчас важная задача — развлекать и просвещать народ, удерживая дома у экранов. Поэтому телеведущие не лишились заработков. Теперь эфиры на ТВ — желанный заработок для тех, кто раньше избегал ток-шоу и прочих программ.

Среди экспертов в студии передачи «Бородина против Бузовой» мы обнаружили актрису Веру Сотникову (гонорар от 50 до 70 тыс. руб. за часовой эфир). Дана Борисова готова откровенничать на любимые темы в «Пусть говорят» за 100 тыс. рублей. Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина сходила на «Секрет на миллион» за миллион.

Но больше повезло тем, кто получил постоянную подработку. Так, на прошлой неделе запустили новый сезон шоу «Танцы со звездами», где согласились участвовать и многодетная мама Мария Порошина, и в обычную пору не жалующая телешоу артистка Алена Бабенко. А все потому, что гонорар за один эфир может быть не менее 300 тыс. рублей.

Накануне объявления пандемии контракты подписали Елена Степаненко (авторское телешоу на канале «Россия 1»), у Елены Летучей купили права на ее интернет-шоу (теперь оно выходит на «Че»). Возможно, после карантина работу на телеканале «Пятница!» получат Дмитрий Шепелев и Анастасия Волочкова. А это значит, что доход этих звезд вырастет на сумму от одного до полутора миллионов рублей в месяц.

Реклама: от 500 тыс. руб.

Рекордсмен по рекламным контрактам — Регина Тодоренко. Ролики с ее участием крутятся на всех каналах, а ведь есть еще соцсети: только за минувшую неделю она разместила на своих страницах рекламу продуктов, сока, интернет-сервисов.

Стоимость одного размещения в Инстаграме — от 500 тыс. рублей. Такие же цены у Ксении Бородиной, которая также не сидит без работы: рекламирует интернет-магазины, которые делают доставку на дом.

Актриса Светлана Иванова получила солидную компенсацию за перенесенные спектакли в виде рекламного контракта аптечного средства. Гонорар — от 4 млн рублей. Жена Джигана Оксана Самойлова побила все рекорды: из-за возможного развода к ней приковано внимание, вот она и приняла заманчивое предложение стоимостью почти 2 млн руб. — отрекламировала марафон блогеров в Инстаграме.

Бизнес на предсказаниях: от 20 тыс. руб.

Люди переживают кризисные периоды по-разному. Некоторых успокаивают прогнозы и увещевания о том, что скоро все будет хорошо. Именно поэтому сейчас процветает бизнес у предсказателей всех мастей. Звезды «Битвы экстрасенсов» дерут по 20 — 50 тыс. руб. за прогнозы о светлом будущем и скором окончании карантина. Ну а астрологи с раскрученными именами просят куда больше. У Тамары Глобы личная онлайн-консультация может стоить до 100 тыс. руб., а прогноз Василисы Володиной на 5 лет вперед обойдется в 210 — 300 тыс. рублей.