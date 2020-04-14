«Это риск!»: фитнес-эксперт разоблачил онлайн-тренеров, обещающих быстро похудеть дома

В самоизоляции многие россияне и жители постсоветского пространства решают активно заниматься спортом. А так как фитнес-залы откроются не раньше мая, они обращаются к опыту популярных фитнес-блогеров. Кто-то из них проводит целые онлайн-курсы, марафоны и массовые тренировки. Иные показывают небольшой комплекс упражнений, который якобы приведет к снижению веса.

Мы составили для вас четверку популярных инстаграм-блогеров, которые обещают своим подписчикам идеальную фигуру. Но так ли безопасны те упражнения, которые они выкладывают на своих личных страницах в «Инстаграм»?

В этом мы попытались разобраться совместно с фитнес-экспертом и телеведущим Эдуардом Каневским. Но для начала познакомимся с фитнес-блогерами, количество подписчиков которых насчитывает сотни тысяч человек.

Супер сушка

Анастасия Давлетова обрела популярность среди постсоветских женщин благодаря лозунгу «Есть можно все». Для контролирования веса она учила представительниц прекрасного пола следить за соотношением белков, жиров и углеводов и суточной калорийностью рациона.

Кроме того, до пандемии Анастасия устраивала фитнес-экскурсии на Бали, а также организовала проект, в рамках которого проводила тренировки в самых неожиданных местах.

Идея такой акции состояла в том, чтобы научить людей приспосабливаться к любым условиям занятий спортом и выходить из зоны комфорта. Сейчас же, когда можно спасти мир, лежа на диване, делать этого не придется. Ведь зона комфорта – ваш собственный дом.

Тем более Анастасия разработала онлайн-курс «Супер сушка, сидя дома», включающий в себя 6 интервальных, 6 функциональных тренировок и челленджи для тела. Стоимость индивидуального участия в таком проекте составляет 1 000 рублей.

Похудей за 2 500 рублей

Для Марии Русаковой карантин – это привычная среда. Потому что уже на протяжении многих лет она тренируется только дома.

Мария считает, что самое главное в любой тренировке – это мотивация. Каждый человек, по ее мнению, должен спросить себя: «А для чего я это все делаю?» «Хочу ли я привлечь внимание противоположного пола?» «Или, может, добавить перчинки в уже сложившиеся отношения?» «А может, вы просто выступаете за здоровый образ жизни?»

С 20 апреля по 17 мая Мария организует большой ЗОЖ-марафон, в рамках которого обещает не только подготовить комплекс упражнений, но и сформировать специальное меню на 30 дней вперед для всех желающих похудеть. Стоимость такого удовольствия – 2 500 рублей. Правда, Мария обещает организовать и чат с ее поддержкой в WhatsApp.

Сильная женщина дистрофиком быть не может

Уроженку города Краматорск Донецкой области, фитнес-блогера Анну Куркурину называют самой сильной женщиной планеты. Она трехкратная абсолютная чемпионка по пауэрлифтингу в 2008-м, 2010-м и 2012-м годах, поставившая 15 мировых рекордов. Многие путают Анну, обладающую брутальной внешностью, с мужчиной, но это ее ничуть не напрягает. Она убеждена в том, что сильная женщина не может выглядеть, как дистрофик.

Интересно, что до занятий паурлифтингом Анна Куркурина работала учителем биологии, а потом устроилась в зоопарк ухаживать за животными. Работа там во многом сформировала характер девушки.

И чтобы поддерживать себя в хорошей форме, Анна отправилась в «тренажерку». А потом и сама открыла собственный спортивный зал.

Сегодня Анна Куркурина также относится к числу популярных инстаграм-блогеров. А на YouTube она уже несколько лет ведет тренировки по авторской методике, позволяющей заниматься, где угодно. Ее главный принцип – не навреди.

Твоя «точка», как орех

Популярный фитнес-тренер и блогер Ирина Брехт считается главным разрушителем стереотипов, связанных с похудением. На ее личной странице в «Инстаграме» можно найти советы, как правильно худеть, как не стать жертвой диет и сделать свою «пятую точку», похожей на орех.

Также Ирина регулярно выкладывает упражнения, которые также могут привести к снижению веса. Но ее отличие от других блогеров в том, что вместо своего идеального тела Ирина Брехт нередко демонстрирует учебный материал, например, картинки, изображающие анатомические особенности человека.

Действительно ли блогеры могут помочь людям похудеть?

Насколько полезны такие онлайн-тренировки? И можно ли доверять популярным фитнес-блогерам? На эти вопросы журналистам Teleprogramma.pro ответил Эдуард Каневский.

— Есть ли реальная польза от виртуальных тренировок?

— Все зависит от того, какой вид онлайн-тренировок используется. Если такая тренировка ведется персонально, по Скайпу или через WhatsApp, то тренер видит своего клиента и корректирует его выполнение тех или иных движений.

Конечно, это не так удобно, как если бы он находился рядом с человеком, но если в тренировках не присутствует отягощение, то в таком режиме это достаточно безопасный вид нагрузки. Если же тренер ведет групповой урок, где его смотрит целая группа, то и здесь возникают те же проблемы, как и при занятиях в обычных клубах.

Ведь даже там во время тренировки специалист чисто физически не может контролировать всех занимающихся. Хотя они вроде бы все перед глазами. Другими словами, онлайн-тренировки являются неплохой альтернативой в условиях режима самоизоляции. Это такая поддерживающая терапия, но подобные занятия не приведут к серьезным результатам.

— Неподготовленный человек ведь может и навредить себе…

— Рынок онлайн-тренировок еще до режима карантина подвергался жесткой критике, потому что в онлайн-формате очень сложно и обучить людей этим упражнениям, и проконтролировать их. Особенно это касается групповых уроков, поэтому если человек соглашается принять участие в каком-то онлайн-марафоне, то он берет всю ответственность на себя.

И если случится какая-то травма, то предъявить юридические претензии тренеру будет просто невозможно. Человек, не имеющий опыта тренировок, действует полностью на свой страх и риск. Такие занятия актуальны для людей с опытом.

— Что вы скажете о тех фитнес-тренерах, которые представлены в нашем списке?

— Что общего у этих блогеров? У них, на мой взгляд, дико накрученное количество подписчиков, что хорошо прослеживается по комментариям и лайкам. Я говорю это как человек, который разбирается в SMM, потому что сам занимался развитием «Инстаграм».

Ни одного из этих людей я в нашем фитнес-сообществе не знаю, хотя и являюсь признанным экспертом в данной области (Анна Куркурина является гражданкой Украины – Авт.) Они, на мой взгляд, привлекают внимание узкой аудитории, которая на это все ведется.

Я более семи лет снимаюсь на федеральных каналах, пишу статьи, работаю на радио. И своих 30 тысяч подписчиков я собирал в течение нескольких лет.

Люди не так охотно подписываются даже на медийного человека, а тут у практически неизвестных личностей по 200-300 тыс. подписчиков. Они вложили деньги в создание некой картинки и собственно, этим потом и торгуют.

— А что вы думаете о тех упражнениях, которые они выкладывают?

— Контент вроде сам по себе корректный, но при этом здесь существует большое количество, как странных упражнений, так и действительно травмоопасных.

Например, я видел там диагональные выпады. Весьма странно выглядят файлы с анатомией. Для тех, кто не разбирается в анатомическом строении человека, смотреть на «расчлененку» то же самое, что и хищнику смотреть на брокколи. Подача информации осуществляется некорректно, потому что подходит далеко не всем людям.

— И каковы ваши советы в данной ситуации?

— Моя рекомендация ко всем, кто хочет обратиться к фитнес-блогерам, — задавать им вопрос, какое у них образование. Потому что картинка — это одно, а что на самом деле человек представляет из себя, как фитнес-тренер, — это совершенно другое.

В этой индустрии уже давно доказано на практике, что профессиональные спортсмены, которые приходят работать тренерами по фитнесу, по бодибилдингу, являются самыми худшими тренерами.

Их знания и опыт просто не адаптированы к требованиям фитнес-сферы, они будут проецировать свои знания на клиентов, которым такой уровень нагрузки и те результаты, к которым привыкли эти ребята, попросту не нужны.

Такие спортсмены в обязательном порядке должны постоянно проходить курсы повышения квалификации, чтобы иметь допуск к работе именно фитнес-клубов.

Ведь нередко сюда приходят люди, имеющие проблемы со здоровьем. И им не нужно тренироваться по принципу: «Быстрее, выше, сильнее». Еще раз повторю, что любой человек, который хочет воспользоваться услугами спортивных блогеров, должен поинтересоваться его образованием.

— А какое в этой ситуации предпочтительнее?

— Медицинское, спортивное и педагогическое и обязательно курсы повышения квалификации с дипломом государственного образца.

На рынке фитнес-индустрии появилось огромное количество якобы сертифицированных центров, выдающих нужные документы, но с очень низким уровнем подготовки. Это тоже важно понимать.

И если мы можем называть какие-то бренды, то хорошее образование может быть у людей, окончивших Ассоциацию профессионалов фитнеса, Академию аэробики России, они тоже готовят персональных тренеров. То есть, это крупные организации, которые учат не одну неделю, а три-четыре месяца.