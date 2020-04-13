«Вы снимались в рекламе краски для волос?»: как познакомились Песков и Навка

Но, думается, не менее важным для нее праздником теперь является и 1 августа – именно в этот день в 2015 году состоялась свадьба Татьяны Навки и Дмитрия Пескова.

Сегодня мы расскажем вам, как познакомились именитая фигуристка и пресс-секретарь Президента России.

Ее лицо было знакомо ему… по рекламе краски для волос

2010 год. На вечеринке у общих друзей внимание Дмитрия Пескова привлекла яркая стройная блондинка. Он пригласил Татьяну танцевать, но долго не мог сообразить: откуда ему знакомо это милое улыбчивое лицо?

На тот момент Песков не интересовался фигурным катанием, не смотрел «Ледниковый период», а вот телевизионная реклама краски для волос, в которой снялась Татьяна, ему почему-то запомнилась.

«Вы снимались в рекламе краски для волос?» — поинтересовался Песков у Навки.

Надо сказать, и Таня тогда тоже понятия не имела о работе своего партнера по танцу. О том, что он – пресс-секретарь Владимира Путина, ей рассказала Маргарита Симоньян, присутствовавшая на той вечеринке.

«Семья, трое детей, — в общем, ужасно»

Впрочем, в тот раз все ограничилось танцем и легким общением. Вновь они встретились ровно через год – на том же месте, в тот же час, то есть на дне рождения того же общего друга.

Татьяна потом признавалась, что долго сопротивлялась появившемуся чувству. Она понимала: для того, чтобы быть вместе, придется разрушить семью:

«Я понимала, что там семья, трое детей, — в общем, ужасно!».

Долго называла его по имени-отчеству

Татьяна долго не могла привыкнуть к такому поклоннику, называла его на «вы» и по имени-отчеству. И вообще – Дмитрию Сергеевичу пришлось проявить немалое упорство и терпение, завоевывая сердце неприступной красавицы.

Он звонил – она не брала трубку. Он ждал звонка – она молчала. Тогда он все равно находил ее – через друзей и знакомых. Рано или поздно «крепость» должна была пасть. Так и произошло…

Их дети подружились

Старшая дочь Татьяны Александра довольно быстро приняла Дмитрия Пескова, подружилась с его детьми от предыдущего брака. Теперь Татьяна Навка признается – она рада, что у ее дочери есть братья и сестры.

В 2014 году у Татьяны и Дмитрия Сергеевича родилась общая дочь – Надежда. А спустя год они отпраздновали свадьбу.

Свадебное платье от Юдашкина

И эта свадьба стала, пожалуй, самым громким событием 2015 года. Создание нежного кружевного платья Татьяна доверила давнему другу – Валентину Юдашкину. А он предложил образ «белого лебедя» и добавил – с такой фигурой, как у Тани, грех наряжаться в десять юбок.

И платье получилось невероятно нежным, романтичным и очень подходящим к случаю. Для второго же дня было создано максимально простое белое платье с завышенной талией, в стиле прованс.

Разумеется, свадьба была громкой, пышной и веселой. На ней присутствовали самые-самые – Филипп Киркоров, Николай Басков, Яна Рудковская, Алексей Ягудин, Леонид Агутин, Анжелика Варум и другие звезды шоу-бизнеса.

В декрете не задержалась надолго

Рождение детей не задерживало Татьяну в декрете надолго. У олимпийской чемпионки достаточно сил и вдохновения, чтобы вновь и вновь выходить на лед и представлять свои новые проекты.

Ее ледовые спектакли неизменно собирают аншлаги. В ледовых сказках – «Руслан и Людмила», «Золушка», «Белоснежка», «Аленький цветочек», «Спящая красавица» — выступают лучшие фигуристы страны. А теперь — маленькая Надежда Пескова!

Мы поздравляем Татьяну Навку с днем рождения и желаем семейного счастья и уюта, радости от общения с близкими и, конечно же, еще много удивительных и интересных творческих проектов!