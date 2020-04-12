Юрий Куклачев: «Могу накричать, выругаться нецензурно… В работе я – деспот!»

Наш корреспондент побеседовала с Юрием Дмитриевичем о его жизни, делах, радостях и огорчениях.

«День рождения – время оглянуться назад и осознать свои ошибки»

— Самоизоляция – не лучшее время для праздника. И, тем не менее, как будете отмечать свой день рождения?

— Знаете, я понял, что наоборот – сейчас самое лучшее время для празднования! В этот день, я считаю, человек должен немного приподняться над суетой, оторваться от всей «накипи», которая к нему пристала за год, освободиться от всего отрицательного… И задуматься о главном – для чего ты столько лет прожил? Оглянуться назад, увидеть свои ошибки.

Лень происходит от сытости. Все хорошо – и человек расслабляется. Пропадает эта внутренняя энергия – творить, создавать… Сытость – это страшное дело! Врачи говорят: «Переел – значит, отравился».

«Воспитал детей добрыми, трудолюбивыми и целеустремленными»

В своих детей я постарался вложить 3 качества: быть добрыми, быть трудолюбивыми и добиваться поставленных целей, причем чистым и честным путем. И у меня это получилось. Мои дети – добрые, отзывчивые, сердечные люди, они любят свою работу. А главное – любят свою страну, свой народ, это очень важно.

У моих детей все есть – квартиры, машины, дачи, они могли бы и не думать о других, но в них эта сытость, это благополучие не задавили человечность. Мудрецы говорят: кто удаляется от народа – тот удаляется от Бога. Все-таки мы сюда, на эту Землю, пришли по велению Высших сил.

В моей жизни, как и у всех, были ошибки, были какие-то падения… Но сейчас я понимаю: я падал – для того, чтобы вставать. И использовал это как опыт. Но главное – я понял и принял свой дар, то, для чего я появился на этот свет.

«После самоизоляции сделаем билеты вдвое дешевле – пусть все приходят!»

— Как вы проводите время на самоизоляции?

— У нас идет активная работа. Никуда не надо ехать, один раз сходил в магазин – и неделю сидишь дома. Я пишу учебники. Потом, мы очень много репетируем, кошек я забрал домой. Дистанционно работаем с режиссерами, с художниками… Так что после окончания всей этой ситуации мы сможем радовать зрителей новыми спектаклями.

Знаете, мы решили на несколько месяцев сделать на билеты скидку в 50%. Людям тяжело сейчас… Денег нет ни у кого. Так пусть каждый, кто хочет, сможет посмотреть наши спектакли!

Как Куклачев опекает несовершеннолетних правонарушителей: «Мы 350 детей освободили досрочно!»

— Как вам пришла идея посещать колонии для несовершеннолетних?

— В обществе принято осуждать тех, кто оступился. А эти дети – они не виноваты… Виноваты обстоятельства. Родители пьют, дружки втянули во что-то, он поверил… Многие, кроме мата, дома ничего не слышали. У них нет веры в справедливость, в человечность.

А я иду к ним и говорю: ребята, жизнь прекрасна! Есть справедливость, есть совесть.

— Они вас слышат? Верят?

— Да! Они пишут мне письма…

— Есть ли положительные примеры – может быть, кто-то из несовершеннолетних изменился, стал другим человеком?

— Есть. Мы создали программу – «Амнистия души». Иосиф Кобзон, Армен Джигарханян, а придумал все это мой учитель Вячеслав Спесивцев (художественный руководитель Московского молодежного театра, — прим. ред.). За 7 лет мы освободили 350 детей досрочно. Вы понимаете, что это значит? Если ребенок все осознал, прочувствовал, понял, — зачем его и дальше держать на цепи?

Второе. Мы добились, чтобы подростков, которым исполнилось 18 лет, не переводили во взрослую колонию. Ведь оттуда выбраться уже невозможно! Они попадают в капкан… Теперь их оставляют на прежнем месте.

И меня очень радует результат: ни один из досрочно освобожденных детей не вернулся обратно в колонию.

Есть, конечно, и потерянные души, которые уже не спасти… Я всяких видел. Я веду с ними очень серьезные разговоры. О жизни. Я разговариваю с ними так, будто они все – мои дети. Сначала принимают меня в штыки, а потом – «дядя Юра, когда ты еще приедешь?». Я умею с ними разговаривать. Они меня слышат.

«Могу накричать, выругаться нецензурно… В работе я – деспот!»

— Расскажите немного о своих книгах – их ведь рекомендовали как учебники для внеклассного чтения?

— Да, мою книгу «Уроки доброты» утвердили для внеклассного чтения в младших классах. И эти учебники сейчас есть во всех школах Москвы, вышли миллионным тиражом! В них есть, например, «урок слушать тишину», «урок разговаривать со своим сердцем», «урок как победить обиду», «как справиться со страхом»…

— Вас называют самым добрым человеком в мире. А вы вообще злитесь когда-нибудь, проявляете жесткость?

— Я – артист. А значит – очень эмоциональный человек. Если репетиция идет не так – я могу и накричать, и нецензурное слово сказать. Могу и выгнать какого-нибудь подлеца. Я невыдержанный, это грех. Хотя в повседневной жизни обычно спокойный, тихий. А вот в работе я – деспот!

Что такое доброта? Это внутреннее состояние, когда ты желаешь всем добра. И ты делаешь добро, при малейшей возможности. А самое страшное – проходить мимо, не протягивать руку помощи.

Я люблю детский смех. Для меня это – как щебетание птиц, как пение соловья. Дети смеются – и я живу этим. Делайте добро – улыбкой, смехом, взглядом, добрыми мыслями.

— Что пожелаете себе в день рождения?

— Я хочу, чтобы все мои дети, внуки, мои зрители, — были здоровы и счастливы. Это для меня лучший подарок!

Мы поздравляем Юрия Куклачева с днем рождения и желаем ему долгих лет жизни, здоровья, гармонии, радости и счастья!