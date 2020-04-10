«Обеспечение упало в десяток раз»: что делает коронавирус с известными благотворительными фондами

Фонды, к счастью, не прекращают свою работу даже в режим карантина, но помощи получают все меньше...

Карантин – не легкий момент для каждого из нас, всей стране пришлось затянуть пояса потуже. Благотворительным фондам также приходится непросто. Российские звезды в лице Ивана Урганта, Сергея Бурунова, Алины Островской, Алексея Кортнева и других популярных артистов призвали помочь благотворительным фондам материально.

«Один рубль в день, для тех, кому наша помощь необходима…» — говорится в обращении. Если все объединятся, то, как гласит народная поговорка: «С миру по нитке и возок наберется». Достаточно ли в нас человечности, чтобы не бросить ближнего в тяжелое время?»

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с учредителями благотворительных организаций и участниками воскресного обращения.

Благотворительный центр Эвелины Бледанс



Благотворительный центр «Мы все разные» Эвелины Бледанс был основан менее года назад. Будучи мамой «особенного ребенка», актриса решила помогать и другим родителям, воспитывающих детей с синдромом Дауна. На эту весну у телеведущей были большие планы, но карантин их весьма подорвал.

«Конечно, наша тема — просветительская. В связи с карантином, у нас отменилось несколько важных мероприятий. Например, была запланирована встреча семей с детьми с синдромом Дауна в Государственной Думе. Встреча такого формата с депутатами должна была произойти впервые. Уже все было подготовлено, но сейчас все закрылась на карантин».

Телеведущая отмечает, что на данный момент центр работает дистанционно и регулярно выходит на связь со своими подопечными.

«В данных условиях — это только моральная поддержка, беседа. Помогаем разговорными ресурсами».

Благотворительный фонд «Жанна Фриске – Я рядом!»

Родители Жанны Фриске и ее продюсер Алексей Холопцев организовали фонд имени певицы. Главная его идея — исполнить мечту неизлечимо больных детей. Фонд устраивает концерты со звездами российской эстрады, сборы с которых идут на воплощение заветной мечты.

Также фонд поддерживает детские дома и приюты, собирая для малышей одежду и игрушки. Как сказался карантин на работе фонда, нам рассказал бывший продюсер Жанны Фриске Алексей Холопцев.

«Мы никого не сокращаем, мы рады и партнерам, и спонсорам. Какая бы не была ситуация, никто не мешает делать добрые дела. Мы пытаемся помогать и все отчеты у нас в социальных сетях. Как и все — мы в дистанционном режиме. Не все планы, намеченные на весну, удалось воплотить. Но в режиме самоизоляции мы в активной работе. Поступлений стало меньше, но все равно и письма, и звонки есть. Все наладится».

Так же Алексей рассказал, как дистанционно можно помочь подопечным фонда:

«Несколько лет назад в цифровом контенте мы выпустили сборник песен Жанны Фриске «Я рядом!». В него вошли песни и других российских звезд: Филиппа Киркорова, Димы Билана, Ольги Орловой и других исполнителей».

Благотворительный фонд Оксаны Федоровой



Фонд был организован моделью и телеведущей Оксаной Федоровой в 2009 году. Как сновная его миссия — поддержка детей, рожденных с синдромом Дауна. Вот уже более десяти лет фонд ведет активную деятельность: концерты, праздники, акции, сборы, с которых помогают учить и поддерживать «особенных детей» в лучших условия. Телеведущая рассказала, с чем пришлось столкнуться фонду в период пандемии.

«С 18 марта мы выпустили приказ о приостановке программы адресной помощи детям «Я хочу помочь», поскольку понимали, что ее реализация невозможна в данных обстоятельствах. Большинство центров, с которыми мы работаем — закрыты, реабилитации перенесены на более поздний срок, аналогичным образом откладывается доставка инвалидных колясок, которые мы приобретаем для детей. Что касается сборов — они упали. Мы планировали несколько мероприятий — с целью собрать средства для детей, их пришлось перенести. Не исключаем тот факт, что мы не сможем собрать необходимые средства, чтобы оказать помощь всем детям, которые включены в программу адресной помощи на 2020 год, и нам придется переносить их на следующий год».

Фонду приходится нелегко, но находятся силы и идеи продолжать благотворительную деятельность. Оксана поделилась методами, которые помогают сохранять активную работу:

«На данный момент у нас на сайте открыты карточки на детей, которым требуется помощь. Мы делаем рассылки нашим постоянным партнерам. Но целенаправленно специальных инфо-кампаний в направлении сбора средств для детей на данный момент не ведем. Так как понимаем, что в текущих обстоятельствах люди находятся в неопределенности, их волнует жизнь собственной семьи и собственных детей».

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Благотворительный фонд Алексея Кортнева



Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в течении десяти лет занимается благотворительностью и даже состоит в попечительском совете благотворительного фонда «Дети Наши», который занимается поддержкой сирот и беспризорников. Артист поделился своим мнением о ситуации:

«Кроме социальной рекламы сейчас сделать ничего невозможно, особенно в режиме карантина. Мы можем общаться только дистанционно. Ну, а что мы еще можем делать? Только упрашивать людей не бросать даже при сократившихся доходах и возможностях помогать. Эффективнее всего действуют персональные обращение. И важно, чтобы это была не голословная просьба, а подтвержденная фактами и статистикой, потому что тогда это действительно работает эффективнее».

Задача воскресного обращения была привлечь не только внимание простых людей, но и представителей власти.

«Я считаю, что государство точно должно подключиться. Какие-то шаги, я так понимаю, власти делают, но таким организациям как благотворительные фонды, я думаю, должны точно выделить дополнительное финансирование. Потому что пациенты, которых фонды поддерживали, они ведь не выздоровели, когда весь мир ушел на карантин, они по-прежнему нуждаются в тех же лекарствах, в том же уходе и тысячи других вещей и мелочей. У фондов обеспечение упало в десяток раз».

Певец рассказал, почему так важно поддерживать друг друга и не только в условиях карантина.

«Благотворительные организации выживут, а вот с теми людьми, с которыми они работают, могут произойти печальные вещи. И если мы не сможем заниматься ими в полной мере, то получим несколько тысяч преступных элементов».

Редакция Teleprogramma.pro присоединяется к призыву обратить внимание на Благотворительные фонды, которым так нужна поддержка. Ниже вы оставим ссылки на сайты благотворительных фондов и центров, о которых написали в статье. Если их деятельность заинтересовала нашего читателя, то каждый сможет помочь и словом, и делом.