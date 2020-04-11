Актер из «Звездных войн» и обладатели «Грэмми»: кого из знаменитостей убил коронавирус

Коронавирус, разделивший жизнь населения нашей планеты на до и после, продолжает влиять на здоровье и уносить жизни людей, не делая различий между людьми разной расы, между хорошими и плохими, между богатыми и бедными.

В список тех, кто заразился CoViD-19, уже попали актеры Том Хэнкс и Идрис Эльба, оперный певец Пласидо Доминго, жена канадского премьер-министра Софи Трюдо, российский певец Лев Лещенко и его супруга Ирина. К счастью, всем вышеперечисленным удалось поправиться, но к кому-то из знаменитостей судьба оказалась не столь великодушна.

Портал Teleprogramma.pro решил вспомнить известных людей, чьи жизни унесла эпидемия коронавируса.

Лючия Бозе, актриса

Итальянская актриса Лючия Бозе в молодости была настоящей красоткой. Она заняла первое место в конкурсе «Мисс Италия — 1947» и снималась в фильмах самых известных режиссеров того времени.

Увидеть ее можно в «Даме без камелий» Микеланджело Антониони, в «Сатириконе» Федерико Феллини, в «Смерти велосипедиста» испанского режиссера Хуана Антонио Бардема (родного дяди Хавьера Бардема).

У заразившейся CoViD-19 актрисы развилась тяжелая пневмония и 23 марта ее сын Мигель сообщил поклонникам о ее кончине. Лючии Бозе было 89 лет.

Джей Бенедикт, актер

68-летний американский актер Джей Бенедикт тоже скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Это случилось 4 апреля 2020 года.

За долгие годы работы в кино Бенедикт успел сняться более чем в 90 картинах. Это «Чужие» Джеймса Кэмерона, «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Кристофера Нолана, сериалы «Война Фойла» и «Эммердейл». Он также занимался работой со звуком в постпродакшне «Аббатства Даунтон», озвучивал видеоигры, документальные фильмы, рекламные ролики на телевидении и радио.

Ли Фьерро, актриса

Актриса Ли Фьерро, сыгравшая, в частности, миссис Кинтнер в фильмах Стивена Спилберга «Челюсти» (1975) и «Челюсти: Месть» (1987) , умерла 5 апреля в американском штате Огайо. Ей был 91 год.

Тест пожилой женщины на коронавирус, как и у предыдущих ее коллег, был положительным. Эту информацию подтвердил журналистам председатель совета директоров Island Theatre Workshop, где Фьерро работала на протяжении сорока лет.

Несмотря на свой почтенный возраст, актриса до своей болезни вела довольно активный образ жизни. В 2015 на экраны вышел фильм режиссера Гарри Таппана Хехера «Туманная сказка», где она сыграла одну из главных ролей.

Адам Шлезингер, музыкант

Смерть зараженного CoViD-19 музыканта Адама Шлезингера подтверждает, что вирус убивает не только пожилых и слабых. Одному из основателей группы Fountains of Wayne, автору песен и бас-гитаристу было всего 52 года. Госпитализировали Адама примерно за неделю до его смерти, он был подключен к аппарату ИВЛ, но организм все же не смог победить болезнь.

Шлезингер — лауреат премии «Эмми» и номинант на «Грэмми» за песню Stacy’s Mom, написанные им песни можно было услышать в известных фильмах, например, в картине «С глаз – долой, из чарта – вон!», где ее исполняли Дрю Бэрримор и Хью Грант. В 1997 году его песня для фильма Тома Хэнкса «То, что ты делаешь» была номинирована на «Оскар».

Джон Прайн, музыкант

73-летний фолк-исполнитель Джон Прайн 26 марта был доставлен в медицинский центр университета Вандербилт в Нэшвилле, штат Теннесси. У мужчины развилась двусторонняя пневмония и 7 апреля, несмотря на усилия врачей, он скончался. Тесты подтвердили, что об был заражен коронавирусом.

Прайн — не только двукратный обладатель премии «Грэмми» и великолепный музыкант, чье творчество нравилось Бобу Дилану и Брюсу Спрингстину, но и настоящий боец. Дважды — в 1998 и 2013 году — он побеждал рак.

Эндрю Джек, актер

Актер Эндрю Джек — актер, более известный как преподаватель сценической речи, умер 31 марта в возрасте 76 лет в английском графстве Суррей. К сожалению, в этот момент Джек был один, потому что его жена тоже находилась в карантине, в Австралии, и не могла вылететь к мужу.

Зрителю Джек был знаком по роли майора, а затем генерала Калуана Эматта в фильмах «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Звездные войны: Последние джедаи». Обладающий красивым чистым голосом и преподавательским талантом, он учил сценической речи актеров фильмов «Тор: Рагнарек», «Властелин колец» и «Бэтмен: Начало», третьей и четвертой частей «Мстителей».

Уоллес Рони, музыкант

Одной из жертвой коронавируса стал знаменитый трубач-виртуоз Уоллес Рони. Он скончался 31 марта в возрасте 59 лет в штате Нью-Джерси. Его кумиром был Майлз Дэвис — настоящая легенда джаза, с которой Рони посчастливилось подружиться и даже сыграть вместе. Альбом A Tribute to Miles в 1994 году принес Уоллесу Рони премию «Грэмми».

У музыканта осталось трое детей — две дочери и сын. Три года назад онкологическое заболевание стало причиной смерти их матери, джазовой пианистки Джери Аллен, а теперь дети лишились и отца.

Серджио Росси, дизайнер

Известный дизайнер обуви Серджио Росси умер вечером 2 апреля в больнице итальянского города Чезена, что на севере страны. О смерти 84-летнего мастера сообщил его сын Джанвито.

Серджио Росси еще в детстве научился у отца сапожному ремеслу. Любовь к обуви сделала его дизайнером, который старался создавать красивую и максимально комфортную обувь для женщин, а затем и хорошим предпринимателем. Он сотрудничал с модными домами, такими, как Versace и Dolce & Gabbana, и в итоге продал свою компанию бренду Gucci.