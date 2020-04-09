От брутального красавчика до «стреляющего дедушки»: как живет Жан-Поль Бельмондо

Давайте вспомним, как он выглядел, когда только начинал свой блистательный путь, и как изменился за прошедшие годы.

Ушел из профессионального бокса – чтобы не уродовали лицо

В молодости Бельмондо занимался велоспортом и футболом, потом его захватил бокс. Уже в 16 лет его считали будущей звездой бокса: он выступал в серьезных поединках. На счету Бельмондо-профессионала – 9 боев и 9 побед. Правда, скоро парень отказался от бокса: уж слишком сильно изменилось его лицо в результате полученных ударов.

Снимался вместе с первыми красотками

Отслужив в армии и получив профессию актера, Бельмондо начал играть – на театральной сцене и в кино. И скоро прославился. Зрители и режиссеры оценили его бесспорный талант.

Вместе с Бельмондо снимались первые красавицы того времени – Софи Лорен («Чочара»), Клаудиа Кардинале («Картуш»), Роми Шнайдер («Мадемуазель Ангел»), Катрин Денев («Сирена с «Миссисипи»)…

Актер разных амплуа…

Жан-Поль, воодушевленный успехом, старается не «зацикливаться» на одном амплуа. Он снимается и в приключенческих картинах, и военных фильмах, и в мелодрамах… Его талант настолько разносторонен, что ему удается все.

В фильме «Великолепный», например, раскрылись непревзойденные комедийные способности актера. Его герой, писатель-неудачник, решает стать суперагентом. Получилась захватывающая пародийная картина.

…Но чаще – герой гангстерских фильмов

И все же зрители больше других полюбили роли Бельмондо в гангстерских приключенческих фильмах – «Профессионал», «Борсалино», «Страх над городом»…

Бесстрашный мачо, одинаково ловко владеющий как кулаками, так и всевозможным оружием, легко расправляющийся с врагами, — этот образ надолго стал визитной карточкой Бельмондо.

80-е – последнее десятилетие громкого успеха

В 1983 году Бельмондо исполняется 50. Однако он по-прежнему много снимается в боевиках, дерется в кадре с «плохими парнями», размахивает пистолетом, бегает по крышам, лихо летает на самолете…

Однако с окончанием 80-х подошла к закату и его карьера. «Ас из асов», «Вне закона», «Баловень судьбы» можно назвать последними из кассовых фильмов, снятых с его участием.

Отказался быть «прыгающим и стреляющим дедушкой», но снялся в «Отверженных»

В 90-х Жан-Поль Бельмондо продолжает работать в театре. А вот из кино он решил уйти – заявил, что не хочет больше быть «прыгающим и стреляющим дедушкой».

Однако актер сделал исключение ради роли в фильме «Отверженные», а затем появился еще в нескольких фильмах.

Жизнь после инсульта

В 2001 году Бельмондо перенес инсульт, после которого в очередной раз объявил о своем уходе из кино. И все же он не смог устоять, когда ему предложили сыграть в картине «Человек и его собака».

Он и сейчас полон любви к жизни и энергии, никуда не делся и его интерес к женщинам. Например, случайно встретив нашу певицу Валерию в лифте парижского отеля пару лет назад, Бельмондо осыпал ее комплиментами. Валерия выложила их совместные фото в Instagram, подчеркнув, что ей было очень приятно внимание легенды мирового кино.

Мы поздравляем любимого артиста с днем рождения и желаем долгих лет жизни, наполненных радостью и счастьем!