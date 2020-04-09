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От брутального красавчика до «стреляющего дедушки»: как живет Жан-Поль Бельмондо

9 апреля великолепному Жан-Полю Бельмондо исполняется 87 лет. Поздравляем!

От брутального красавчика до «стреляющего дедушки»: как живет Жан-Поль Бельмондо
Актер Жан-Поль Бельмандо. Фото: Globallookpress

Давайте вспомним, как он выглядел, когда только начинал свой блистательный путь, и как изменился за прошедшие годы.

Ушел из профессионального бокса – чтобы не уродовали лицо

Кадр из фильма «На последнем дыхании», 1960 г
Кадр из фильма «На последнем дыхании», 1960 г
Кадр из фильма «Чочара», 1960 г, Жан-Поль Бельмандо и Софи Лорен.
Кадр из фильма «Чочара», 1960 г, Жан-Поль Бельмандо и Софи Лорен.

В молодости Бельмондо занимался велоспортом и футболом, потом его захватил бокс. Уже в 16 лет его считали будущей звездой бокса: он выступал в серьезных поединках. На счету Бельмондо-профессионала – 9 боев и 9 побед. Правда, скоро парень отказался от бокса: уж слишком сильно изменилось его лицо в результате полученных ударов.

Снимался вместе с первыми красотками

Кадр из фильма «Картуш», 1962 г.
Кадр из фильма «Картуш», 1962 г.
Кадр из фильма «Человек из Рио», 1964 г.
Кадр из фильма «Человек из Рио», 1964 г.

Отслужив в армии и получив профессию актера, Бельмондо начал играть – на театральной сцене и в кино. И скоро прославился. Зрители и режиссеры оценили его бесспорный талант.

Вместе с Бельмондо снимались первые красавицы того времени – Софи Лорен («Чочара»), Клаудиа Кардинале («Картуш»), Роми Шнайдер («Мадемуазель Ангел»), Катрин Денев («Сирена с «Миссисипи»)…

Актер разных амплуа…

Кадр из фильма «Великолепный», 1973 г.
Кадр из фильма «Великолепный», 1973 г.

Жан-Поль, воодушевленный успехом, старается не «зацикливаться» на одном амплуа. Он снимается и в приключенческих картинах, и военных фильмах, и в мелодрамах… Его талант настолько разносторонен, что ему удается все.

В фильме «Великолепный», например, раскрылись непревзойденные комедийные способности актера. Его герой, писатель-неудачник, решает стать суперагентом. Получилась захватывающая пародийная картина.

…Но чаще – герой гангстерских фильмов

Кадр из фильма «Борсалино», 1970 г.
Кадр из фильма «Борсалино», 1970 г.
Кадр из фильма «Страх над городом», 1975 г.
Кадр из фильма «Страх над городом», 1975 г.
Кадр из фильма «Профессионал», 1981 г.
Кадр из фильма «Профессионал», 1981 г.

И все же зрители больше других полюбили роли Бельмондо в гангстерских приключенческих фильмах – «Профессионал», «Борсалино», «Страх над городом»…

Бесстрашный мачо, одинаково ловко владеющий как кулаками, так и всевозможным оружием, легко расправляющийся с врагами, — этот образ надолго стал визитной карточкой Бельмондо.

80-е – последнее десятилетие громкого успеха 

Кадр из фильма «Ас из асов», 1982 г.
Кадр из фильма «Ас из асов», 1982 г.
Кадр из фильма «Вне закона», 1983 г.
Кадр из фильма «Вне закона», 1983 г.
Кадр из фильма «Баловень судьбы», 1988 г.
Кадр из фильма «Баловень судьбы», 1988 г.

В 1983 году Бельмондо исполняется 50. Однако он по-прежнему много снимается в боевиках, дерется в кадре с «плохими парнями», размахивает пистолетом, бегает по крышам, лихо летает на самолете…

Однако с окончанием 80-х подошла к закату и его карьера. «Ас из асов», «Вне закона», «Баловень судьбы» можно назвать последними из кассовых фильмов, снятых с его участием.

Отказался быть «прыгающим и стреляющим дедушкой», но снялся в «Отверженных»

Кадр из фильма «Отверженные», 1995 г.
Кадр из фильма «Отверженные», 1995 г.

В 90-х Жан-Поль Бельмондо продолжает работать в театре. А вот из кино он решил уйти – заявил, что не хочет больше быть «прыгающим и стреляющим дедушкой».

Однако актер сделал исключение ради роли в фильме «Отверженные», а затем появился еще в нескольких фильмах.

Жизнь после инсульта

Кадр из фильма «Человек и его собака», 2009 г
Кадр из фильма «Человек и его собака», 2009 г

В 2001 году Бельмондо перенес инсульт, после которого в очередной раз объявил о своем уходе из кино. И все же он не смог устоять, когда ему предложили сыграть в картине «Человек и его собака».

Он и сейчас полон любви к жизни и энергии, никуда не делся и его интерес к женщинам. Например, случайно встретив нашу певицу Валерию в лифте парижского отеля пару лет назад, Бельмондо осыпал ее комплиментами. Валерия выложила их совместные фото в Instagram, подчеркнув, что ей было очень приятно внимание легенды мирового кино.

Мы поздравляем любимого артиста с днем рождения и желаем долгих лет жизни, наполненных радостью и счастьем!

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актерская карьерадень рожденияЖан-Поль Бельмондо
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