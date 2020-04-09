От брутального красавчика до «стреляющего дедушки»: как живет Жан-Поль Бельмондо

Давайте вспомним, как он выглядел, когда только начинал свой блистательный путь, и как изменился за прошедшие годы.
Ушел из профессионального бокса – чтобы не уродовали лицо
В молодости Бельмондо занимался велоспортом и футболом, потом его захватил бокс. Уже в 16 лет его считали будущей звездой бокса: он выступал в серьезных поединках. На счету Бельмондо-профессионала – 9 боев и 9 побед. Правда, скоро парень отказался от бокса: уж слишком сильно изменилось его лицо в результате полученных ударов.
Снимался вместе с первыми красотками
Отслужив в армии и получив профессию актера, Бельмондо начал играть – на театральной сцене и в кино. И скоро прославился. Зрители и режиссеры оценили его бесспорный талант.
Вместе с Бельмондо снимались первые красавицы того времени – Софи Лорен («Чочара»), Клаудиа Кардинале («Картуш»), Роми Шнайдер («Мадемуазель Ангел»), Катрин Денев («Сирена с «Миссисипи»)…
Актер разных амплуа…
Жан-Поль, воодушевленный успехом, старается не «зацикливаться» на одном амплуа. Он снимается и в приключенческих картинах, и военных фильмах, и в мелодрамах… Его талант настолько разносторонен, что ему удается все.
В фильме «Великолепный», например, раскрылись непревзойденные комедийные способности актера. Его герой, писатель-неудачник, решает стать суперагентом. Получилась захватывающая пародийная картина.
…Но чаще – герой гангстерских фильмов
И все же зрители больше других полюбили роли Бельмондо в гангстерских приключенческих фильмах – «Профессионал», «Борсалино», «Страх над городом»…
Бесстрашный мачо, одинаково ловко владеющий как кулаками, так и всевозможным оружием, легко расправляющийся с врагами, — этот образ надолго стал визитной карточкой Бельмондо.
80-е – последнее десятилетие громкого успеха
В 1983 году Бельмондо исполняется 50. Однако он по-прежнему много снимается в боевиках, дерется в кадре с «плохими парнями», размахивает пистолетом, бегает по крышам, лихо летает на самолете…
Однако с окончанием 80-х подошла к закату и его карьера. «Ас из асов», «Вне закона», «Баловень судьбы» можно назвать последними из кассовых фильмов, снятых с его участием.
Отказался быть «прыгающим и стреляющим дедушкой», но снялся в «Отверженных»
В 90-х Жан-Поль Бельмондо продолжает работать в театре. А вот из кино он решил уйти – заявил, что не хочет больше быть «прыгающим и стреляющим дедушкой».
Однако актер сделал исключение ради роли в фильме «Отверженные», а затем появился еще в нескольких фильмах.
Жизнь после инсульта
В 2001 году Бельмондо перенес инсульт, после которого в очередной раз объявил о своем уходе из кино. И все же он не смог устоять, когда ему предложили сыграть в картине «Человек и его собака».
Он и сейчас полон любви к жизни и энергии, никуда не делся и его интерес к женщинам. Например, случайно встретив нашу певицу Валерию в лифте парижского отеля пару лет назад, Бельмондо осыпал ее комплиментами. Валерия выложила их совместные фото в Instagram, подчеркнув, что ей было очень приятно внимание легенды мирового кино.
Мы поздравляем любимого артиста с днем рождения и желаем долгих лет жизни, наполненных радостью и счастьем!