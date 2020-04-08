Какую еду звезды заказывают на дом и как расплачиваются за доставку на карантине

В условиях вынужденной самоизоляции людям приходится выходить из положения при помощи курьерской службы – заказывать продукты на дом вместо того, чтобы ходить по магазинам.

А как справляются с потребительскими нуждами наши знаменитости? Как они расплачиваются за доставку товаров – наличными или безналичным расчетом? Ведь деньги, как известно, грязная штука…

Ольга Кормухина: «Заказала курицу – буду делать тушенку»

— Вот сейчас, например, я заказала себе курицу по доставке. Буду делать тушенку – на всякий случай. Как говорится, «к войне готовься, а хлеб сей».\

Я уже много лет пользуюсь услугами постоянных поставщиков, и оплата происходит обычно через личный кабинет, потому что это люди, которым я доверяю.

Если бы пришлось расплачиваться наличными – ну, помыть руки после этого надо, конечно. И обработать ультрафиолетом или другими способами.

Прохор Шаляпин: «От денег лучше избавляться»

— За доставку продуктов можно расплатиться с помощью мобильного телефона, использовать сервис «Сбербанк-онлайн» — перевести на определенный номер нужную сумму… Это очень просто все, у каждого сегодня есть смартфон. Не обязательно Сбербанк – другие банки тоже предоставляют такие услуги.

Конечно, наличные деньги надо исключать, а возможно – и вовсе отменять: ведь в любом месте вам могут дать деньги, зараженные вирусом: и продавец в магазине, и курьер…

И дело даже не только в коронавирусе, и без него есть много разной заразы. Раньше я обычно расплачивался наличными, а теперь стараюсь пользоваться бесконтактными способами оплаты. На деньгах всегда много грязи.

Аскольд Запашный: «Человек, который держит в кубышке наличные деньги — независим и защищен»

— У меня давно уже нет наличных денег. Я очень редко ими пользуюсь. Но, я понимаю и сторону опасливых, осторожных людей, которые говорят, что за всей этой ситуацией скрывается война за глобализацию, а один из пунктов глобализации – избавление от наличности, чтобы людей можно было дистанционно контролировать.

Тот человек, который держит в кубышке наличные деньги, — по-своему независим и по-своему защищен. Что бы ни случилось – он может чувствовать себя в какой-то степени свободным – убежать, оторваться от системы и при этом выжить. Так что я не сторонник полного избавления от наличности.

«Нужны пластиковые купюры, как в Израиле, чтобы можно было их протирать»

Я ориентируюсь по ситуации. Говорят, деньги – один из самых грязных предметов, ведь они бесконечно переходят из рук в руки. Возможно, стоило бы изобрести деньги, которые можно протирать и обеззараживать, как другие предметы.

В Израиле, например, такие глянцево-пластиковые купюры. А это значит, что они амортизационно-устойчивые. Кроме того, их можно продезинфицировать, и они при этом не испортятся. Возможно, создание таких денег стало бы оптимальным вариантом.

С одной стороны, возможность вести безналичные расчеты – это очень удобно. А с другой – если вдруг отключится интернет, это создаст массу проблем. Словом, однозначного ответа здесь быть не может.

«Сходил в магазин – почувствовал себя героем фильма про зомби-апокалипсис»

Я тут недавно сходил в магазин… И почувствовал себя, как герой дурацкого фильма про зомби-апокалипсис. Надел резиновые перчатки, маску, очки, шапку…

Иду и думаю – вроде бы и глупо, но ситуация такова, что вроде как и нормально. Вернулся домой – все вещи сразу в стирку, жена на пороге встречает, обливает меня всего каким-то антисептиком.

Но при этом товары, которые я купил, до меня трогала руками масса людей. И пусть я даже сразу принял душ – будто вернулся не с улицы, а из какой-то лишайной резервации. И пусть жена протирает каждую упаковку. Но все равно – это очень условное очищение, ведь невозможно все прокипятить.

А как вы решаете проблему доставки еды в условиях самоизоляции? Как расплачиваетесь за доставленные продукты?