«Казачка Надя черта не боится!»: мы знаем, что любимая артистка победит болезнь

Утро 7 апреля началось невесело. Надежда Бабкина попала в больницу с пневмонией. Но мы верим - она справится с болезнью.

Любимая многими певица Надежда Бабкина попала в больницу с пневмонией. А это заболевание – тоже не из легких, особенно для немолодых людей.

Впрочем, назвать задорную, шумную, веселую Бабкину «немолодой» не поворачивается язык. Наоборот – у каждого, кто наблюдает за народной артисткой, появляется мысль: кто вообще поставил в ее паспорт эти цифры? Ведь невозможно сохранять такое неуемное жизнелюбие, излучать столько позитива на протяжении многих лет!

А для Бабкиной – возможно. Более того – это, похоже, естественное ее состояние: излучать энергию и делиться ею со всеми окружающими.

«Казачка Надя черта не боится!» — поет она в одной из своих песен. Похоже, это чистая правда: ну чем можно испугать женщину, которая, не обращая внимания на сплетни, открыто говорит о взаимной любви с мужчиной на 30 лет моложе? И не просто говорит – они с Евгением Гором вместе вот уже 17 лет, и их глаза сияют счастьем.

Она не боится появляться перед глазами поклонников без макияжа и укладки, в домашней одежде. Потому что знает: ее сила – не в идеальной прическе или гладком личике, а совсем в другом.

Именно благодаря Надежде Бабкиной мы все узнали о том, что народная песня может быть по-настоящему «цепляющей» сердце – безоглядно веселой и лихой, или невыразимо печальной и душевной, или радостной, от которой на лице сама собой появляется улыбка.

И пусть недоброжелатели распускают слухи – мол, Бабкина делает пластику, Бабкина носит парик, Бабкина выругалась, подралась… Казачка Надя на сплетни не реагирует, но защитить себя при случае сумеет.

Спасибо Вам, Надежда Георгиевна, за «Русскую песню»! За то, что мы снова полюбили народную песню. За яркость и смелость. За искренность и честность.

Будьте здоровы, казачка Надя! А то без вас как-то невесело…