«В шоке, пытаюсь переварить»: звездные друзья Бабкиной высказались о ее госпитализации

Королеву русской песни госпитализировали с пневмонией, но сразу же сделали тест на коронавирус. Пока результат исследования держится в секрете.

Коронавирус в очередной раз доказывает, что никаких различий между простыми россиянами и звездами не делает. Не успели выдохнуть поклонники Льва Лещенко, который недавно оказался на больничной койке с диагнозом коронавирус, как пришли тревожные новости от Надежды Бабкиной.

Что произошло?

Певица попала в больницу. А виной всему, по предварительным данным, CoViD-19. СМИ сообщают, что артистка почувствовала себя плохо, вызвала скорую помощь и медики не стали рисковать здоровьем звезды, а сразу же доставили ее в клинику.

И хотя музыкант Евгений Гор — гражданский супруг певицы — уверяет, что новость фейк, а Надежда Бабкина занята домашними делами, многие из окружения певицы убеждены — артистка в больнице.

«Узнала о случившемся вчера на ночь глядя. Очень неприятная новость, я в шоке, пытаюсь переварить. Пока никакой информации у меня нет, кроме той, что имеется у всех. Но чуть позже хочу позвонить узнать. Надюше слова поддержки! У нее сильный характер и это должно помочь», — комментирует порталу Teleprogramma.pro певица Анита Цой.

Кто стал причиной болезни?

Еще один вопрос, который волнует не только звездную тусовку, но и поклонников певицы: где же могла заразиться Надежда Георгиевна?

Многие сходятся во мнении, что виною всему беспечность артистки. 19 марта она пышно отметила юбилей, среди гостей был замечен Александр Буйнов, который ранее присутствовал на празднике у Льва Лещенко.

К тому моменту вирус уже пробрался в организм Льва Валерьяновича, и не исключено, что звездные гости могли стать носителями болезни.

Медики регулярно напоминают, что коронавирусная инфекция не всегда дает о себе знать. Не редки случаи, когда человек может быть носителем вируса, но не иметь никаких симптомов.

Не исключено, что кто-то из собравшихся мог преподнести имениннице «подарок» в виде вируса. Тем более, список гостей, побывавших в ресторане, точно не известен.

Поговаривают, что среди желающих поздравить казачку Надю был и сам Лев Валерьянович. Он тоже заглянул в ресторан, чтобы пожелать имениннице здоровья и долголетия. Это уже второй путь заражения.

Друг и коллега Надежды Бабкиной Аркадий Укупник именины не посещал, решил проявить гражданскую сознательность и остаться дома. Тем более после праздника у Льва Лещенко, где он отметился, соседи пустили слух, что певец болен коронавирусом. В одночасье артист стал изгоем в элитном поселке.

«Мне сегодня с утра задают вопросы про Надежду Бабкину. Я честно пока не знаю ничего об этом, с ней не связывался еще», — комментирует Аркадий Укупник Teleprogramma.pro.

Третья версия заражения тоже ведет к тому вечеру в ресторане. На юбилее присутствовала подруга певицы, которая прилетела из США. К тому моменту за океаном уже фиксировали случаи заболевания. Гостья была не одна, а с новым бойфрендом.

«Через несколько дней после застолья любовник подруги слег с коронавирусом. Надя понимала, что она в зоне риска, ведь все сидели за одним столом», — рассказала «КП» приятельница Надежды Бабкиной.

Поклонники желают здоровья и сил

Пока диагноз знаменитой пациентки уточняется, не исключено, что паника вокруг коронавируса ложная. Изначально певицу госпитализировали с пневмонией.

Сын Надежды Бабкиной Даниил Заседателев отметил, что пока официальных результатов нет, но тест на CoViD-19 проводили — сейчас это обязательная процедура.

«Диагноз никакой не подтвердился. Тест всем делают», — сказал мужчина 5-tv.ru.

Поклонники певицы наперебой желают ей здоровья и скорее расправиться с любым диагнозом. К пожеланиям присоединяются все, кто работает с Надеждой Георгиевной и наблюдает за ее творчеством.

« Не знала о случившемся. Но! Мы ни с кем не прощаемся. Я уверена, что человек с такой жизненной силой и таким позитивом не может просто так уйти и исчезнуть. Уверена, что она будет бороться и победит любую болезнь. Все будет хорошо», — говорит Эвелина Бледанс.

О сильном характере королевы народной песни вспомнил и Прохор Шаляпин. Он уверен — Надежда Бабкина выкарабкается из любых проблем.

«Конечно, я переживаю за Надежду Георгиевну. Я не пропускаю ее спектакли, и дай Бог ей здоровья. Мне кажется что она выкарабкается из любой ситуации, она женщина сильная, настоящая казачка. Желаю ей крепкого здоровья и долгих лет жизни. Это человек огромной русской души», — пожелал Прохор Шаляпин.

Напомним, что оперштаб Москвы в понедельник, 6 апреля, предоставил новые сведения, относительно ситуации с пандемией и распространения вируса. Так, в нашей стране за сутки было зафиксировано еще 954 новых случая коронавируса в 49 регионах. И два летальных исхода.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано порядка 6 343 случаев заболевания коронавирусом в 80 регионах. За весь период скончались 47 пациентов, а выздоровели 406 человек.