«Понты у вас дешевые, смешно»: как звезды выпендриваются перед потерявшими работу поклонниками

«Коронавирус», «карантин», «самоизоляция»… Эти слова стали самыми популярными в последние дни. Но некоторые звезды хайпуют и на этом.

Многие люди не знают, что принесет им завтрашний день. Для большинства тех, кто уцелеет в неравной схватке с вирусом, наступят тяжелые времена. Даже несколько недель самоизоляции, во время которой невозможно зарабатывать, отбросят народ за грань нищеты.

Народ? Но какое до народа дело тем, кто успел обеспечить себя и своих детей? Возможно, скоро для таких людей появится новое обозначение – например, «золотые маски». Ведь именно теперь истинное лицо многих (не всех!) звезд стало напоминать равнодушную маску из драгоценного металла. Им все равно, что миллионы простых граждан практически любой страны не сегодня-завтра могут начать голодать – в прямом смысле слова.

Яна Рудковская – «золотая маска» и королевские завтраки

Красиво. Гламурно. Оригинально. Фото Яны Рудковской в «золотой маске» вызвало негодование подписчиков: «Кто-то в золоте купается, а кто-то о помощи просит!».

Не меньшее раздражение сквозит и в комментариях к роскошно накрытому столу Яны – с дорогими фруктами и сладостями: «Яна, хватит уже выпендриваться, не время», «Пир во время чумы… Класс», «Понты у вас дешевые, смешно».

Филипп Киркоров – демонстрирует дорогие наряды

Стилист Филиппа Киркорова Арсен Айрапетов опубликовал в своем Instagram видео, на котором он помогает королю поп-сцены подготовиться к карантину. Певец примеряет одежду и обувь от Louis Vuitton и других кутюрье премиум-класса. Среди всего прочего – джинсы от Off-White стоимостью более 100 тысяч рублей и сумка за полмиллиона. Киркоров признается: «Буду каждый день менять наряды!».

Подписчики иронически комментируют: «Я надену все лучшее сразу!».

Баскетболист Андрей Зубков — подарил жене дорогую машину

Бывшая жена рыжего «Иванушки», Андрея Григорьева-Аполлонова, Мария Банкова, получила от нового мужа Андрея Зубкова в подарок на день рождения автомобиль премиум-класса — Porsche за 15 миллионов рублей.

…И футболист Дмитрий Тарасов – тоже!

Если роскошный подарок баскетболиста «Зенита» Андрея Зубкова, в общем-то, прошел почти незамеченным, то аналогичный презент любимой жене от Дмитрия Тарасова вызвал бурю негодования. Подписчики возмущаются: «Дарит такую машину, а на алименты денег у него нет!».

В самом деле, совсем недавно Тарасов всеми силами пытался уменьшить размер своих алиментов на старшую дочь Ангелину, объясняя в суде, что у него туго с финансами. И вдруг – такой подарок… Подписчики злорадно предрекают Анастасии Костенко: «Заберет ведь потом».

Настя Ивлеева – купила дом в Подмосковье

Конечно, хорошее настроение – это здорово. И многие подписчики известной телеведущей Насти Ивлеевой порадовались за свою любимицу.

Настя выложила в своем аккаунте видео, на котором она резвится под внезапным снегопадом и лепит снеговика в просторном дворе шикарного особняка. Опережая обвинения в нарушении карантина, она подписала: «Если что, я во дворе собственного дома!».

Так тайна и вышла наружу: оказывается, совсем недавно ведущая приобрела двухэтажный особняк в Подмосковье. Подписчики комментируют: «Тот момент, когда двор Ивлеевой больше, чем наш город».

Ксения Собчак – рекламирует модные бренды

Понятное дело – самоизоляция Ксении Собчак проходит не так, как у подавляющего большинства россиян. В последний день работы ресторанов она похвасталась роскошным ужином с устрицами. Да и сейчас, находясь дома, не перестает выкладывать посты с рекламой дорогих брендов.

Это не может не раздражать подписчиков. Особенно много негативных комментариев Собчак получила в ответ на свое фото в затейливом «меховом» платье (75 тысяч рублей), рекламирующее продукцию одной из модных фирм. Собчак призывает «поддержать малый бизнес» — купить одежду этого бренда.

Комментаторы ехидно реагируют: «Нам бы штаны поддержать!», «Закажу, пожалуй, как раз пять тысяч аванс пришел, можно гульнуть», «Давайте купим стандартный размер и будем по очереди носить после карантина».

И возмущенных подписчиков можно понять. Это – не зависть к богатым и успешным. Это – справедливое возмущение: пока одни незаслуженно теряют заработок и не знают, чем кормить детей уже через месяц, «богатые и знаменитые» хвастаются своими миллионами. Некрасиво. Очень.