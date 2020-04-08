Андрей Малахов: «Я такой человек, что больше волнуюсь не за себя, а за ребенка и близких»

У кого-то в связи с карантином работы стало меньше, а Малахов, наоборот, на экранах теперь каждый день. В будни — с программой «Андрей Малахов. Прямой эфир», в субботу — с проектом «Привет, Андрей!», а по воскресеньям — с шоу «Танцы со звездами».

Как трудиться в таком бешеном темпе? Об этом и многом другом телеведущий рассказал в эксклюзивном интервью «Телепрограмме».

«А вы прикольно танцуете!»

— Кто будет вашим любимчиком в только что стартовавших «Танцах со звездами»? На чьей стороне ваши симпатии? Может, в шоу участвуют ваши друзья?

— Я всех участников знаю, но сказать, что они мои друзья и я хожу к ним на дни рождения или мы вместе встречаем какие-то праздники, не могу — этих людей на проекте нет. Наибольшее количество моих симпатий достается Даше Златопольской (сейчас она в жюри, вела несколько сезонов шоу. — Ред.), которая и предложила мне участвовать в этом проекте, и Коле Цискаридзе (член жюри. — Ред.). Пока вот такой тройкой мы как-то более тесно общаемся на проекте. Но думаю, что все может измениться.

— А вы вообще человек пластичный? Помню, как вы пели когда-то в проекте «Две звезды». А как танцуете?

— Как пою — вот так же и танцую. Лучше, чтобы никто не слышал моего пения! Однажды на отдыхе произошла смешная история — ко мне на дискотеке подошла девушка со словами: «А вы прикольно танцуете!» Я отвечаю: «Прекратите, что за комплименты! Я плохо танцую». А она говорит: «Я не сказала, что вы танцуете хорошо, я сказала, что прикольно…»

— Говорят, что главный танец в жизни мужчины — свадебный танец. Вы много репетировали с супругой Наташей свой свадебный танец?

— Мы, конечно, выбирали мелодию и чуть-чуть порепетировали, оттачивая движения дома. Но чтобы брать уроки, как это делают некоторые пары, готовясь к церемонии, — такого не было. Мы вообще хотели все делать непублично, не привлекая внимания. Это волей случая наша свадьба вылилась в какое-то информационное событие.

— А под какую композицию вы танцевали?

— Мне нужно пойти спросить жену — это была ее любимая на то время мелодия…

Наше интервью из-за карантина проходило по телефону, поэтому в этот момент Андрей вышел в другую комнату, чтобы задать вопрос супруге: «Наташа, под какую музыку мы танцевали на свадьбе?» Наталья отвечает: «Кенни Роджерс, Lady».

— Вы сейчас с супругой и сыном живете за городом?

— Мы в Москве. Никуда не ходим — сидим дома.

«У нас теперь более серьезный зритель»

— Многие вынужденно отдыхают, но СМИ работают. У людей телевизор включен круглосуточно. Вы в «Прямом эфире» теперь часто делаете выпуски по коронавирусу. Рейтинги растут, когда обсуждаете главную тему?

— В начале регионы не так активно реагировали: людям казалось, что Москва с прилетающими из-за границы туристами, с первыми заболевшими — это все далеко от них. Когда в регионах стали появляться первые заболевшие, начался рост интереса к теме коронавируса по всей стране.

— Сейчас приходится снимать программы без зрителей в студии. Каковы ощущения?

— В моем случае отсутствие зрителей компенсируется темпоритмом. Увеличилось количество сюжетов, прямых включений, с нами выходят на связь люди со всех концов мира и разных регионов — появляется дополнительная энергия, когда ты компенсируешь еще и эмоции людей в студии. И сейчас ничего не снимаем в запас, работаем по текущей ситуации.

— Кстати, аудитория на удивление быстро привыкла к телешоу без зрителей в студии…

— Этот формат родился на YouTube. Блогеры работают как раз в таком режиме: у них нет зрителей. Причем последние полгода или даже год, когда мы записывали какие-то интервью для «Прямого эфира», некоторые герои готовы были общаться при условии, что в студии не будет зрителей — только ведущий.

— То есть в более доверительной для интервью обстановке?

— Да. То есть подобные форматы уже появлялись у нас какими-то крупицами, поэтому не думаю, что отсутствие людей в студии сейчас серьезно повлияет на восприятие информации телезрителями. Но в будущем, наверное, пересмотрят концепцию развлекательных шоу, возможно, что уже не будет записей, где одной массовки сидит пятьсот человек.

— Есть ощущение, что еще до объявления пандемии у вас в «Прямом эфире» стало меньше звездно-скандальных тем и больше социалки. Это намеренный ход?

— С этого телесезона мы выходим в более позднее время (сейчас программа начинается в 18.30, а прежде выходила на час раньше. — Ред.), а здесь уже более серьезный зритель. Поэтому если уж и выходить со звездными темами, то это должен быть только эксклюзив, который потом будет цитироваться. Я уже в том возрасте и в том статусе, когда любая история, которую я делаю, несет либо новую важную информацию, либо определенное настроение, либо имеет другой какой-то посыл. Но для каждой программы у меня есть объяснение — зачем я это снимаю. Это приходит к журналисту с годами, когда становится важно отвечать на вопрос: «Почему я это делаю?» Социальные темы — для серьезных, думающих людей. Интервью со звездами, развлекательные темы тоже должны быть — они интересны, важны для настроения зрителей.

«Сделал тест — результаты отрицательные»

— Зрителям всегда интересно закулисье, которого они не видят. Вот недавно в «Прямом эфире» Люба Успенская давала вам интервью, пригласила домой, вы показали и ее эмоции, и конфликтующей с ней дочери. Зритель остался на стороне матери. Позже, когда вроде и интерес к теме спал, конкурирующее ток-шоу дает интервью с дочкой певицы, которая укатила в Америку и плохо отзывается о матери. Это такой ход: мол, раз они за мать, значит, мы за дочь?

— Каждый защищает честь своего мундира: как это, у Малахова вышел эксклюзив на эту тему, а у нас ничего не было?! Поэтому коллеги полетели в Лос-Анджелес и взяли интервью у дочери Любы. Знаю, что они планировали взять у нее интервью в аэропорту, когда она улетала в Америку, — даже купили билет и сидели в зале ожидания уже прямо перед вылетом. Но дочь Любы провожали через VIP-проход, она была с сопровождающими людьми, которые посадили ее в самолет. Я удивляюсь, что коллеги не полетели этим же рейсом и не записали интервью в самолете. Но я не стал вникать в поведение коллег, причины мне неинтересны. Когда у тебя ежедневный эфир, главное, быть первым, чтобы смотрели за тобой и повторяли. Сегодня уже история Любы и ее дочери отошла на второй план. Жизнь сама решает, на какие темы нам делать эфиры.

В этот момент в комнату заходит Александр Андреевич Малахов. Мальчик заскучал без папы, который спрятался от него, чтобы записать наше интервью. Александру уже два с половиной года, и он, конечно же, хочет играть с папой, который приехал с работы. Саша присоединяется к нашему интервью по громкой связи.

— Привет, Саша!

— Привет!

— Сынок, ты сегодня кто? Волк? — обращается к сыну Малахов, а потом объясняет: «Мы вчера смотрели мультфильм «Мешок яблок», и Волк произвел на Сашу неизгладимое впечатление».

«Волк» просит остаться с папой на время интервью и даже соглашается посидеть тихо.

— Чем Саша увлекался до карантина?

— К нему приходили и учительница танцев, и преподаватель английского. Саша занимался рисованием, посещал ближайшую к нам музыкальную школу. У них там четыре человека играют на бубнах и барабанах. Это нужно видеть!

— Многие люди сейчас испытывают тревогу. У вас чувство тревоги присутствует? Сдавали уже тест на коронавирус?

— Тест делал — уже пришло два отрицательных результата. Все в порядке. В этой ситуации ты боишься больше не за себя, а за ребенка, за близких, за взрослых членов семьи. У меня такой психотип, что волнуюсь больше за окружающих, чем за себя.

— Вы знаете все не только о коронавирусе, но и о жизни элиты. Как себя сейчас ведут богатые люди? Проводятся ли какие-то тайные вечеринки для своих? Или они боятся за свою жизнь?

— Рублевка пылает от коронавируса, его привезли с модных горнолыжных курортов, поэтому многие уже лежат в больницах. Мне совершенно непонятна история, когда карантин используют как возможность для того, чтобы сделать пластические операции. Вот такой тренд появился.

— Организм ведь будет ослаблен после операции…

— О чем и речь! Когда узнаешь подобные истории, хочется кричать, как мэры итальянских городов на видео в соцсетях, обращаясь к нарушителям карантина: «Вы решили в гробу хорошо выглядеть, что ли?» Видимо, некоторые еще не понимают той опасности, которая появилась в связи с распространением этой эпидемии.

Личное дело

Андрей МАЛАХОВ родился 11.01.1972 в городе Апатиты. Окончил факультет журналистики МГУ, а также юридический факультет РГГУ. Стажировался в Мичиганском университете (США). С 1992 по 2017 год работал на Первом канале. Вел проекты «Доброе утро», «Большая стирка», «Пять вечеров», «Сегодня вечером», «Барахолка». Знаменитым Малахова сделало ток-шоу «Пусть говорят», которое он вел 12 лет. С сентября 2017 года работает на канале «Россия 1» — продюсер и ведущий проектов «Прямой эфир», «Привет, Андрей!». С апреля 2020 года — ведущий шоу «Танцы со звездами». Женат на издателе Наталье Шкулевой. 16 ноября 2017 года у пары родился сын Александр.