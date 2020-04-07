Аплодисменты по интернету: сколько зарабатывают звезды на онлайн-концертах

Журналисты Teleprogramma.pro узнали, как знаменитости живут в новой реальности и и насколько сложно организовать технически выступление в Сети.

В условиях самоизоляции артисты находят новые формы общения со зрителями. В тренде – онлайн-концерты, которые собирают огромные виртуальные аудитории.

Так, в подобном формате уже выступили Леонид Агутин, группа «Би-2», Баста, Сергей Лазарев, Гарик Сукачев, солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, Валерия и другие.

Журналисты Teleprogramma.pro расспросили знаменитостей об условиях проведения таких выступлений и их терапевтическом эффекте для зрителей.

Валерия на передовой

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что задача артистов в сложные исторические периоды – поддерживать своих поклонников. И дать онлайн-концерт, который сможет посмотреть любой желающий, — лучший способ для этого.

— Вспомните, что артисты всегда находились на передовой. Так, Иосиф Кобзон побывал в Чернобыле, Александр Розенбаум – в Афганистане. В тяжелые минуты артисты пытались быть вместе со своим народом, — поясняет Иосиф Пригожин.

По словам Пригожина, его жена Валерия уже дала акустический онлайн-концерт в онлайн-кинотеатре. В павильоне установили необходимое освещение и оборудование.

Валерия порадовала зрителей не только своим вокалом, но и пообщалась с ними в прямом эфире. По словам Иосифа Пригожина, выступление певицы посмотрели более двух миллионов человек.

Продюсер подчеркивает, что они ничего не потратили и ничего не заработали на этом концерте, а музыкальное оборудование кинотеатр тоже предоставил артистам бесплатно. Кстати, перед концертом Валерия и Иосиф Пригожин два раза прошли тест на коронавирус.

Алексей Кортнев дал концерт из дома



В начале апреля лидер группы «Несчастные случай» Алексей Кортнев тоже дал несколько онлайн-концертов. Его выступление смогли посмотреть около 17 тысяч зрителей. По словам Алексея, благодаря цифровому формату его аудитория значительно расширилась.

— Я пою, играю на гитаре, рассказываю интересные истории, отвечаю на вопросы перед собственным смартфоном, поставленным на селфи-палку, — поясняет Алексей Кортнев. — Такая конференция позволяет иметь и обратную связь.

Алексей Кортнев сравнил музыкантов в нынешнем положении со спортсменами, лишенными возможности тренироваться и временно дисквалифицированными. Если в такое время они не будут поддерживать себя в хорошей форме, то не смогут больше вернуться в большой спорт. Поэтому артисты тоже должны продолжать выступать, заниматься вокалом и играть на музыкальных инструментах. Вот для чего и нужны виртуальные выступления.

Тем более что, по словам артиста, никакого дополнительного оборудования, кроме света, для проведения онлайн-концерта не требуется.

— У себя в квартире я оборудовал такой уголок, который хорошо подсвечен. Сзади вы видите симпатичный фон. К тому же я уже знаю, на какой высоте нужно закрепить телефон, — поясняет музыкант.

Поскольку артист устроил концерт в собственном доме, он, естественно, не вкладывал деньги в его организацию. И его выступление также носило благотворительный характер.

Также Алексей Кортнев отметил, что его цифровые выступления продолжатся.

Алексей Белов разгребает музыкальные запасы

Вокалист группы «Парк Горького » Алексей Белов и его команда еще пока думают над проведением онлайн-концертов. По словам артиста, важно понять, где коллектив сможет собраться вместе и ударить хорошей музыкой по тревожным карантинным настроениям.

— На сцене люди итак стоят в двух-трех метрах друг от друга, тогда как карантинный режим предполагает расстояние в полтора метра. Но тут стоит задуматься об организации технической части: найти помещение, инструменты и возможности трансляции, — признается Алексей Белов. — Вообще, хочется, чтобы мы уже смогли видеть друг друга, ездить по стране и дальше жить нормальной жизнью.

При этом Алексей признается, что карантин ничего не изменил в образе жизни их семьи. Вместе с супругой Ольгой Кормухиной они проводят время в своей загородной студии, где записывают новые песни. По словам музыканта, нужно приводить в порядок огромный запас неиспользованного материала.

Илья Черт не играет за подаяние



А вот лидер группы «Пилот» Илья Черт в отличие от своих коллег придерживается другого мнения по поводу онлайн-концертов.

— Я не играю за подаяние и беру зарплату за свой труд. И не отдаю бесплатно то, на что кормлю своих детей. Если ситуация с коронавирусом не нормализуется, то пойду в таксисты или буду перевозить грузы, поскольку у меня есть водительские права, — смеется Илья.

Музыкант признался, что в самоизоляции приводит в порядок участок возле дома и занимается воспитанием ребенка. Кстати, дочка артиста увлекается живописью. И специально для нее родители поставили мольберт. Также семья соорудила во дворе дома баскетбольный щит с кольцом.

Сейчас Илья вместе со своим семейством живет в Нижнем Новгороде, где ситуация с коронавирусом намного спокойнее, чем в Москве. Там он имеет возможность спокойно передвигаться по улицам и заходить в магазины, где не наблюдается ажиотажа.

А мы же уверены, что музыкальный онлайн-марафон продолжится!